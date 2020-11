Στο HBO Max, το «Between the World and Me»

Το πολυσυζητημένο βιβλίο του Τα-Νεχίσι Κόουτς «Between the World and Me», γραμμένο υπό μορφή επιστολής προς τον γιο του για το τι είναι να είσαι Μαύρος στην Αμερική, προσαρμόστηκε αρχικά για το θέατρο – ανέβηκε στο Apollo Theater – και στη συνέχεια για την τηλεόραση. Το περασμένο Σάββατο έκανε πρεμιέρα στο HBO Max. Το επίσημο τρέιλερ δίνει πρόγευση αυτού του αμαλγάματος τέχνης, μουσικής και περφόρμανς από σπουδαίους καλλιτέχνες που, για τα γυρίσματα, ένωσαν τις δυνάμεις τους από διαφορετικά, ακόμη και απομακρυσμένα γεωγραφικά, σημεία.

Δείτε το τρέιλερ:



Η διάρκεια 80 λεπτών ταινία – με ένα εντυπωσιακό cast, την Όπρα Γουίνφρεϊ, την Άντζελα Ντέιβις και άλλους – φωτίζει τη βία του συστημικού ρατσισμού. Ζητεί από τους θεατές αυτά που ο αφηγητής στο βιβλίο ζητεί από τον γιο του: να γίνουν συνειδητοί πολίτες αυτού του όμορφου και συνάμα τρομερού κόσμου.

Το λεπτό βιβλίο έφτασε στα βιβλιοπωλεία πριν πέντε χρόνια. Έκτοτε τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας: Bestseller των Τάιμς της Νέα Υόρκης, βραβείο National Book Award, ένα από τα 10 καλύτερα βιβλία δοκιμίου της δεκαετίας σύμφωνα με το TIME, φιναλίστ για το βραβείο Πούλιτζερ, φιναλίστ για το βραβείο που δίνει ο National Book Critics Circle και ένα από τα «Books That Help Me Through» της Όπρα Γουίνφρεϊ.

Μετά την κυκλοφορία του ακολούθησε ορυμαγδός προτάσεων και θεατρική και κινηματογραφική μεταφορά. Ο Κόουτς αρνείτο. Έως ότου τον πλησίασε η εκτελεστική παραγωγός του Apollo Theater – και φίλη του από τα χρόνια στο Howard University – Καμίλα Φορμπς. «Η συναρπαστική πρόκληση ήταν πώς παίρνεις αυτή τη μοναδική ιστορία και την κάνεις ιστορία του κάθε άντρα, ιστορία της κάθε γυναίκας» είχε πει, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης, η Φορμπς. Και ο Κόουτς συμφώνησε, σχολιάζοντας: «Ξέροντας την ακεραιότητά της ως καλλιτέχνιδας και την ακεραιότητά της ως ανθρώπου, φαινόταν απολύτως σωστό». Η θεατρική εκδοχή έκανε ντεμπούτο στο Apollo Theater to 2018 και, στη συνέχεια, ανέβηκε για λίγες παραστάσεις στο Kennedy Center.

Την περασμένη άνοιξη, με την πανδημία σε έξαρση, τους θανάτους του Τζορτζ Φλόιντ και της Μπριόνα Τέιλορ και τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας Black Lives Matter, εν μέσω εγκλεισμού, ο Κόουτς, η Φόρμπς και μια άλλη απόφοιτος του Howard University, η ηθοποιός Σούζαν Κελέτσι Γουότσον συναντήθηκαν στο Zoom και εκεί που έπαιζαν Celebrity η Γουότσον έριξε την ιδέα ανάγνωσης του «Between the World and Me» σε εκείνη την πλατφόρμα. Μετά από ένα διστακτικό «ναι» από τον Κόουτς, η Γουότσον αναζήτησε τον ατζέντη της και αυτός ήλθε σε επαφή και με άλλους ατζέντηδες. Σε λίγο, δήλωσαν συμμετοχή η Άντζελα Μπάσετ και η Κόρτνεϊ Μπ. Βανς και σχεδόν άλλοι 20 ηθοποιοί, μουσικοί και ακτιβιστές. Αλλά σύντομα, μιας και διάφορα δίκτυα και πλατφόρμες streaming έδειξαν ενδιαφέρον, έγινε φανερό ότι όλο αυτό θα ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή ανάγνωση στο Zoom. Αποφασίστηκε κινηματογραφική εκδοχή και, με τη βοήθεια της HBO – είχε εμπειρία με γυρίσματα μακρόθεν λόγω του «Coastal Elites» – και εκτελεστικούς παραγωγούς τους Κόουτς, Ρότζερ Ρος Γουίλιαμς (είχε κινηματογραφήσει την παράσταση στο Apollo Theater) και Γουότσον, η Φορμπς άρχισε εξ αποστάσεως να σκηνοθετεί ηθοποιούς (και ολιγάριθμο τεχνικό προσωπικό) στη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, την Ατλάντα και την Ουάσινγκτον.

Στην τηλεοπτική εκδοχή του βιβλίου οι ηθοποιοί δεν υποδύονται χαρακτήρες, δεν υποδύονται καν τον ίδιο τον Κόουτς. Καθένας τους λέει τις λέξεις του Κόουτς συνδεόμενος με τις δικές του αναμνήσεις. Απευθυνόμενος σε έναν γιο, έναν αδελφό, έναν ξάδελφο. Η Γουίλσον «μιλούσε» στην κόρη της, ο Γουίλιαμ Πιρς σκεφτόταν τις ανιψιές του, η Γουότσον έφερνε στο νου της την οικογένειά της.

Η Φορμπς επιθυμούσε να προβαλλόταν η ταινία πριν τις αμερικανικές προεδρικές. «Η ατυχία του κόσμου μας είναι ότι αυτό το έργο είναι απαραίτητο πριν από τις 4 Νοεμβρίου. Και μετά, ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί» είχε πει η Καμίλα Φορμπς. «Θα εξακολουθούμε να είμαστε επιτακτικοί και συναφείς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ