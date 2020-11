Στο βιντεοκλίπ του «Therefore - Am», η Μπίλι Έιλις περιπλανιέται σε εγκαταλελειμμένο mall

Στο βιντεοκλίπ του «Therefore I Am», η Μπίλι Έιλις επιστρέφει σε ένα mall, όπου στα πρώτα εφηβικά της χρόνια περνούσε πολλές ώρες, το Glendale Galleria.

Σκηνοθετημένο από την ίδια την Έιλις, το κλιπ δείχνει την τραγουδίστρια να τριγυρίζει στους άδειους από κόσμο χώρους του mall, τρώγοντας πρέτζελ, ντόνατ και τηγανητές πατάτες ταχυφαγείου. «I'm not your friend/Or anything damn» τραγουδά. «You think that you are the man/I think therefore I am».

Η Έιλις θα παρουσιάσει το τραγούδι, στις 22 Νοεμβρίου, στα American Music Awards, όπου, μεταξύ άλλων, θα τραγουδήσουν οι Jennifer Lopez, Bad Bunny, Megan Thee Stallion, Dua Lipa. Είναι υποψήφια για τα βραβεία Favorite Artist-Alternative Rock και Favorite Social Artist.

Στις 10 Δεκεμβρίου θα τραγουδήσει στο Jingle Ball 2020 του iHearts Radio. H Apple θα δώσει στην κυκλοφορία το ντοκιμαντέρ «Billy Eilish: The World's a Little Blurry» τον Φεβρουάριο του 2021.

Δείτε το βίντεο: