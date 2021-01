Stranger EP - Ένα νέο τραγούδι από τη Shaya

Η εκρηκτική Shaya επιστρέφει εντελώς διαφορετική με ένα ανατρεπτικό και πάρα πολύ όμορφο τραγούδι το «Stranger» EP με τη μουσική ταυτότητα του V-Sag, και σε στίχους Christopher Wortley & Shaya.

Μια νέα πρόταση για τα Ελληνικά δεδομένα...

Η κυκλοφορία αναμένεται με το relaunch της θρυλικής δισκογραφικής εταιρείας Swift Records, συνοδευόμενη με ρεμίξ από τον παγκόσμια επιτυχημένο μουσικό παραγωγό, DJ και ιδιοκτήτη της, G.Pal, όπου έχει εμφανιστεί και συνεργαστεί με παραγωγούς και εταιρείες όπως οι Deep Dish, Global Underground και Yoshitoshi τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο V-Sag είναι γνωστός μουσικός παραγωγός εντός και εκτός συνόρων, μάλιστα μία πρόσφατη επιτυχία του είναι το «Lonely» όπου ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια views σε λιγότερο από 3 μήνες στο Youtube και σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.

Το βίντεο κλίπ είναι πρωτότυπο, πρωτοποριακό, έχει μαγνητοσκοπηθεί αποκλειστικά σε iPhone, (την τράβηξε μάλιστα με το κινητό της τηλέφωνο ο γιός της, ο Ιάσωνας, και κάτι αντίστοιχο στην χώρα μας γίνεται για πρώτη φορά) σε καθηλώνει με την άκρως ανατρεπτική εμφάνιση της Shaya, σε συνδυασμό με την υπέροχη ιστορία που διηγούνται οι στίχοι του τραγουδιού. Με τη σκηνοθεσία, επεξεργασία και σχεδιασμό αποκλειστικά από τον V-Sag και τη Shaya, η μελωδία σε συνδυασμό με το επιβλητικό βίντεο κλιπ θα σας εντυπωσιάσει και θα το λατρέψετε... Απολαύστε το...https://youtu.be/OKAlQq810d0

Δείτε το βίντεο:

Το Stranger EP είναι διαθέσιμο σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες από τις 21/01/21, στο YouTube σε ανάλυση 4Κ, σε ήχο που αγγίζει τον αναλογικό στo TIDAL Master, καθώς και σε συλλεκτικό βινύλιο το επερχόμενο διάστημα.

Creative Director: V-Sag

Directed and edited by V-Sag

Shot on iPhone by Shaya

Photography, Styling by Shaya

Camera Assistance by Jason Papantoni

Music by V-Sag & Shaya

Lyrics by Shaya Hansen & Christopher Wortley

Arranged, Produced & Mixed by V-Sag

Mastered by G.Pal @ Utopia Music Conception