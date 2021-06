Summer in the City 2021 στην Πλαζ Αρετσούς – Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Το Summer In The City – SKG Music Festival 2021, είναι ο νέος πολιτιστικός θεσμός της Θεσσαλονίκης, διεξάγεται στην Πλαζ Αρετσούς στην Καλαμαριά και θα μας κρατήσει συντροφιά από την Τρίτη 22 Ιουνίου έως τα μέσα Οκτωβρίου 2021.

Ο προγραμματισμός του με πλούσιο συναυλιακό χαρακτήρα θα γεμίσει τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού με δροσερές συναυλίες, stand up comedy και events πλάι στο κύμα, σε μία συνεχόμενη γιορτή κάτω από τα αστέρια της πόλης!

Αναλυτικό πρόγραμμα συναυλιών 1ου κύκλου (Ιούνιος-Ιούλιος):

*μέσα στις επόμενες μέρες θα προστεθούν και νέες ημερομηνίες

Τρίτη 22/6 • Les Au Revoir & Αλεξάνδρα Μπουνάτσα

Τετάρτη 23/6 • ONIRAMA – Μαζί τους Δημήτρης Κοργιαλάς, Sanjuro feat. Evangelia, On decks: Minor

Πέμπτη 24/6 • Σούπερ Κική & Κοντή + Φαίη

Δευτέρα 28/6 • Φοίβος Δεληβοριάς

Τετάρτη 30/6 • Ελένη Τσαλιγοπούλου

Πέμπτη 1/7 • Φουντούλης – Σπηλιόπουλος (Stand Up Comedy)

Δευτέρα 5/7 • Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης (Τσολιάς)

Τρίτη 6/7 • Χειμερινοί Κολυμβητές

Τετάρτη 7/7 • Φωτεινή Βελεσιώτου

Δευτέρα 12/7 • Δημήτρης Μυστακίδης

Τρίτη 13/7 • Solmeister

Τετάρτη 14/7 • ΜΠΛΕ

Πέμπτη 15/7 • Σταύρος Σιόλας

Tετάρτη 21/7 • Ορφέας Περίδης

Πέμπτη 22/7 • The Great Gig ‘’Pink Floyd Τribute’’

Δευτέρα 26/7 • Διογένης Δασκάλου & Mo.Mo.Co.

Πέμπτη 29/7 • Χριστόφορος Ζαραλίκος (Stand Up Comedy)

Πληροφορίες

Πλαζ Αρετσούς, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Ώρα προσέλευσης: 20:00

Ώρες έναρξης 20:30 ή 21:00 (ανάλογα με το event)

Πρόσβαση: Γραμμή 5 ΟΑΣΘ στάση Καμινίκια, μεγάλος χώρος parking

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

Στο ταμείο του φεστιβάλ και μέσω viva.gr

και σε όλα τα καταστήματα Wind, My Market, Shell, BP, ΕΚΟ και τηλεφωνικά στο 11876.

ή του ticketservices.gr και public .

*θα υπάρχει ενημέρωση για κάθε event ξεχωριστά.

Κρατήσεις: Τηλεφωνικά: 2310.510081

Αποστολή στο inbox του facebook page “ Summer In The City SKG Festival “ με το ονομα σας, τηλέφωνο και αριθμό ατόμων.

* Προτείνεται η σταδιακή άφιξη του κοινού και η κράτηση θέσεων ώστε να μην δημιουργείται συνωστισμός. Η προπώληση, όπως και η πώληση εισιτηρίων στο ταμείο, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

** Η χρήση μάσκας από τον κάτοχο του εισιτηρίου είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους και καθ’όλη τη διάρκεια της συναυλίας