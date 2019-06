Summer Paradise Festival 2019 στη Λίνδο το Σάββατο 13 Ιουλίου

Το Summer Paradise Festival έρχεται το Σάββατο 13 Ιουλίου στην κεντρική παραλία της Λίνδου στη Ρόδο! Το σημαντικότερα festival event του καλοκαιριού στη Ρόδο επιστρέφει για 7η χρονιά στον ιδιόκτητο φεστιβαλικό χώρο με ένα άκρως καλοκαιρινό stage concept, εντυπωσιακό line up και artists' shows που θα συζητηθούν!



Διάσημοι ξένοι Dj's, που περιοδεύουν στα μεγαλύτερα festivals του πλανήτη, φιλοξενούνται στο Dj booth του Summer Paradise Festival, κάτω από τη διάσημη Ακρόπολη της Λίνδου. Για ένα βράδυ η παραλία της Λίνδου γεμίζει ασφυκτικά και το Summer Paradise Festival δίνει το στίγμα του ελληνικού καλοκαιριού και κεφιού στο «χάρτη» της φεστιβαλικής global διασκέδασης. Μια «δυνατή» αφορμή για τους χιλιάδες των επισκεπτών να γνωρίσουν τη Λίνδο και τις ομορφιές της!



Είναι μια ακόμη προσπάθεια τοπικών επιχειρηματιών της Λίνδου, που επενδύουν στον φεστιβαλικό τουρισμό και δημιουργούν ένα δημοφιλές «προϊόν» για τους διάσημους Tour Operators του εξωτερικού. Χιλιάδες τουρίστες από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, αλλά με μια κοινή αγάπη: την ηλεκτρονική μουσική και την φεστιβαλική διασκέδαση κατακλύζουν τη Ρόδο, δίνοντας το ραντεβού τους στη Λίνδο στο πιο hot event της Ανατολικής Μεσογείου.



Το Summer Paradise Festival ξεκίνησε πριν από 7 χρόνια ως ένα υπέροχο beach party με Full Moon διάθεση και υπό την καθοδήγηση του καταξιωμένου Vassilis Tsilichristos πορεύτηκε ως ένα μοναδικό event διασκέδασης της Ρόδου.



Το Summer Paradise Festival έχει θέσει ένα στόχο: τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση σε όλους τους τομείς το φεστιβάλ, ώστε να δημιουργήσει και πάλι την απόλυτη νύχτα - θεσμό για τη Λίνδο!





https://www.godisadj.gr/summer-paradise-festival-2019lineup/



Δείτε το βίντεο:



Εφέτος το Summer Paradise Festival παίρνει έμπνευση από τα υπέροχα τιρκουάζ χρώματα της θάλασσας που καθρεφτίζονται μπροστά στην αμμώδη αρένα του φεστιβάλ και τον εντυπωσιακό ουρανό της Λίνδου, και φτιάχνει μια εκπληκτική #onstage εικόνα που θα ενθουσιάσει!



Με ένα εντυπωσιακό Line up και ένα πολυπληθέστατο rotation, το Summer Paradise Festival φέρνει acts από καλλιτέχνες και Dj's που έπαιξαν στην Tomorrowland, αλλά και σε άλλα μεγάλα φεστιβάλ, ενώ παράλληλα on stage θα βρεθούν οι δημιουργοί του περσινού #hit της χρονιάς "Bella Ciao" που όλοι έχουμε τραγουδήσει, κι ας είναι στα ιταλικά!!!



Summer Paradise Festival 2019 LINE UP



MARNIK (Bella Ciao w/Steve Aoki / Tomorrowland)



ACE2ACE



MAD M.A.C. (Tomorrowland)



XENIA GHALI



THE MODE



KOSTAS X



DJ Marnick (GR)



Summer Paradise Festival, κεντρική παραλία Λίνδου, Ρόδος, Σάββατο 13 Ιουλίου, ώρα 22:00. Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ (θα διατεθούν 1000 #earlybird εισιτήρια στην τιμή των 9 ευρώ). Προπώληση εισιτηρίων: viva.gr