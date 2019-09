«Sutra» στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου στις 21.00, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) παρουσιάζει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος την παράσταση Sutra του χορογράφου Sidi Larbi Cherkaoui. Το Sutra είναι μία παραγωγή του Sadler’s Wells London γεμάτη ενέργεια, η οποία έχει παρουσιαστεί σε 83 πόλεις σε 33 χώρες, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία και αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.



Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 250.000 ενθουσιώδεις θεατές έχουν παρακολουθήσει τη βραβευμένη συνεργασία μεταξύ του χορογράφου Sidi Larbi Cherkaoui, του γλύπτη Antony Gormley και 19 Σαολίν πολεμιστών-μοναχών από την Κίνα. Αυτό το εκπληκτικό θέαμα δυναμισμού και σωματικότητας, εξερευνά τη φιλοσοφία και την πίστη που κρύβεται στην παράδοση των Σαολίν, καθώς και τη σχέση της με το kung fu μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο.



Με το εντυπωσιακό σκηνικό του Antony Gormley με τα 21 ξύλινα κιβώτια και την μουσική του Πολωνού συνθέτη Szymon Brzóska, η οποία δημιουργήθηκε ειδικά για την παράσταση και παρουσιάζεται ζωντανά, το Sutra δεν είναι μόνο ένα ασύγκριτο έργο που έχει κερδίσει τις καρδιές των θεατών σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και μία από τις πλέον εκλεπτυσμένες και καλοδουλεμένες παραγωγές, ένα αληθινό έργο τέχνης.



Ο τίτλος «Sutra» προέρχεται από τη λέξη sutta στα Πάλι, την ιερή γλώσσα των θρησκευτικών κειμένων του Ινδουισμού. Κυριολεκτικά η λέξη σημαίνει κλωστή ή νήμα, αλλά συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα είδος αρχαίων και μεσαιωνικών ινδικών κειμένων που απαντώνται στον Ινδουισμό, στον Βουδισμό και στον Ζαϊνισμό, και αποτελούν το σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθούν οι πιστοί στη ζωή τους.



Tο Sadler’s Wells London είναι ένας διεθνής δημιουργικός οργανισμός αφιερωμένος στον χορό σε όλες του τις εκφάνσεις. Με πάνω από τρεις αιώνες θεατρικής κληρονομιάς και ένα πρόγραμμα παραστάσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που εκτυλίσσεται ολόκληρο το χρόνο, είναι το σημείο όπου οι καλλιτέχνες συναντιούνται για να δημιουργήσουν χορό και να υποδεχθούν όλους και όλες να βιώσουν τον χορό - να συμμετέχουν, να μάθουν, να πειραματιστούν και να εμπνευστούν.



Ο Sidi Larbi Cherkaoui, με καταγωγή από την Φλαμανδία και το Μαρόκο, έκανε το ντεμπούτο του το 1999, στο μιούζικαλ του Andrew Wale, Anonymous Society. Έκτοτε έχει αναπτύξει περισσότερες από 50 χορογραφίες και έχει, μεταξύ άλλων, λάβει δύο Βραβεία Olivier, τρία βραβεία Ballet Tanz ως ο καλύτερος χορογράφος (2008, 2011, 2017) και το Kairos Prize (2009) για το καλλιτεχνικό του όραμα και την προαγωγή του διαπολιτισμικού διαλόγου. Ήταν επίσης ο χορογράφος στην ταινία Άννα Καρένινα (2012) του Joe Wright. To 2015 ανέλαβε τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Βασιλικό Μπαλέτο της Φλάνδρας.



Ο Βρετανός Antony Gormley είναι ευρέως αναγνωρισμένος για τα γλυπτά του, τις εγκαταστάσεις και τα δημόσια έργα τέχνης που διερευνούν τη σχέση του ανθρώπινου σώματος με τον χώρο. Το έργο του έχει εξελίξει περαιτέρω την τάση της γλυπτικής από τη δεκαετία του 1960 να θέτει θεμελιώδη ζητήματα όπως τη διάδραση των ανθρώπων με τη φύση και το σύμπαν. Του έχει απονεμηθεί το Βραβείο Turner το 1994, το Βραβείο του South Bank για την Εικαστική Τέχνη το 1999, το Βραβείο Bernhard Heiliger για τη Γλυπτική το 2007, το Βραβείο Obayashi το 2012 και το Praemium Imperiale το 2013. Το 2019 παρουσίασε το SIGHT, μία μοναδικής σύλληψης έκθεση σύγχρονης γλυπτικής τέχνης, στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Δήλου, προϊόν σύμπραξης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και του ΝΕΟΝ.



To Sutra παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία και χορογραφία Sidi Larbi Cherkaoui, εικαστική επιμέλεια και σκηνογραφία Antony Gormley και μουσική Szymon Brzóska.



Συμπαραγωγή των Φεστιβάλ Αθηνών, Festival de Barcelona Gren, Grand Théâtre de Luxembourg, La Monnaie Brussels, Festival d’Avignon, Fondazione Musica per Roma και του Shaolin Cultural Communication Company.



Η εκδήλωση πραγματοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παράλληλα με τον βασικό κορμό δράσεων που προσφέρονται με ελεύθερη είσοδο χάρη στις δωρεές του ΙΣΝ, διοργανώνει και ορισμένες εκδηλώσεις με προσιτό εισιτήριο, εμπλουτίζοντας έτσι τις πηγές εσόδων του οργανισμού ΚΠΙΣΝ ΑΕ και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια οικονομική του ευρωστία.



Εισιτήρια: €5 και €10



Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.