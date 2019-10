Τα 40 plus χρόνια του γιορτάζει το Half Note

Τα 40 plus... χρόνια του συμπληρώνει το Half Note, η θρυλική σκηνή της τζαζ μουσικής στην Αθήνα, και το γιορτάζει με την παρουσίαση ενός εντυπωσιακού προγράμματος για τη σεζόν 2019-2020, που υπόσχεται μουσικές βραδιές γεμάτες συγκίνηση, αυτοσχεδιασμούς και μαγεία. Ακριβώς όπως μας έχει συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια.



«Η ιστορία του Half Note είναι γεμάτη από θρύλους της τζαζ οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν περάσει την άλλη μεριά του Ατλαντικού για να έρθουν στην Ελλάδα, που είναι μια μικρή γωνιά στον χάρτη. Είναι ένας χώρος που μπορεί να προτείνει πράγματα, να δείξει δρόμους. Έχει προτείνει κατά καιρούς τρομερούς καλλιτέχνες και δεν αναφέρομαι μόνο σε κάποιους που ήταν ήδη πολύ γνωστοί. Μιλάω και για κάποιους οι οποίοι ήταν σχεδόν άγνωστοι όταν παρουσιάστηκαν στο Half Note κι έπειτα έγιναν αστέρες πρώτου βεληνεκούς», ανέφερε ο Θράσος Ειρήνης, καλλιτεχνικός σύμβουλος του γνωστού club jazz της πρωτεύουσας, κατά τη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το πρωί στον χώρο, επί της οδού Τριβωνιανού 17 στο Μετς, με αφορμή τα 40 plus χρόνια λειτουργίας της σκηνής.



Η συναρπαστική διαδρομή του club ξεκίνησε με τη δημιουργία του Braxton΄s Jazz Nest στην πλατεία Αμερικής το 1977από τον αείμνηστο Νίκο Σαχπασίδη, που λίγο καιρό αργότερα μεταφέρθηκε στο υπόγειο της Μιχαλακοπούλου και μετονομάστηκε σε Half Note Jazz Club -από το ομώνυμο jazz club της Νέας Υόρκης που είχε κλείσει το 1975. Πολύ σύντομα θα αναλάβει την αποκλειστική διαχείριση του χώρου ένας οραματιστής και λάτρης της τζαζ, ο Δημήτρης Δεικτάκης, και θα του δώσει τη χροιά μιας αυθεντικής live jazz σκηνής που παράγει ιστορία. Τα επόμενα χρόνια το κλαμπ μετακομίζει αρχικά στον Λόφο του Στρέφη και έπειτα στην οδό Φθιώτιδος στους Αμπελόκηπους. Τότε οι αδελφοί Γεώργας, Δημήτρης και Παναγιώτης, απλοί θαμώνες ως εκείνη τη στιγμή, προτείνουν στον Δημήτρη Δεικτάκη να μοιραστούν το πάθος τους για τη μουσική αυτή και μεταφέρουν το κλαμπ στον γνωστό χώρο του Μετς, από όπου συνεχίζει να διαγράφει μια συναρπαστική, ενίοτε και δύσκολη πορεία, στη μουσική σκηνή της τζαζ στην Ελλάδα.



«Όλα αυτά τα χρόνια η παρουσία του Half Note είχε μια συνέπεια, έτσι το είδαμε από την αρχή όλοι όσοι συνεργαστήκαμε σε αυτόν τον χώρο. Ακόμα και τη δύσκολη εποχή της κρίσης, όταν ήταν πρακτικώς αδύνατον να διατηρήσεις ένα μαγαζί που έφερνε κάθε βδομάδα και για μέρες ξένα συγκροτήματα από την Αμερική ή από διάφορες άλλες χώρες για να παίξουν ζωντανά. Αυτός ήταν ένας ηρωισμός, που πρέπει να πιστωθεί στους ιδιοκτήτες του και να τους πιστώνεται στον διηνεκές. Γιατί ένας χώρος 160 ατόμων όταν φέρνει τέτοιου βεληνεκούς καλλιτέχνες δεν επιβιώνει αν δεν γίνονται θυσίες. Όσο και να είναι πετυχημένος ένα χώρος, δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Κατά συνέπεια ό,τι γίνεται, γίνεται με πόνο, αλλά και με μεγάλη αγάπη γι' αυτό και προσβλέπω ότι αυτό θα συνεχίσει για χρόνια, αν το επιτρέψουν και οι συνθήκες», συμπλήρωσε ο κ. Ειρήνης.



Το εφετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλούς θρύλους της μουσικής, που σπανίως βλέπουμε ή δεν τους βλέπουμε ποτέ στη χώρα μας. Ξεκινάει την Παρασκευή 11/10 με τους Black Art Jazz Collective ένα σπουδαίο σεξτέτο από τη Νέα Υόρκη. Ακόμη θα ξαναδούμε στην Αθήνα και τον θρυλικό Αμερικανό μπλουζίστα και μεγάλο δάσκαλο της μπλουζ κιθάρας και του Hammond B3 Lucky Peterson, αλλά και τον Charles McPherson, έναν από τους καλύτερους alto σαξοφωνίστες της τζαζ.



Επίσης, θα εμφανιστεί ο Billy Harper, ο 76χρονος τενόρος σαξοφωνίστας θρύλος, για πρώτη φορά στην Ελλάδα ως leader, ενώ θα ξαναδούμε τον David Murray. Πρώτη φορά στην Ελλάδα θα εμφανιστεί και ο Νορβηγός τρομπετίστας, συνθέτης και παραγωγός Nils Petter Molvaer, από τους λίγους Ευρωπαίους καλλιτέχνες που κάνουν καριέρα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα δούμε επίσης τον σπουδαίο σαξοφωνίστα Jese Davis, τον τρομπετίστα Eddie Henderson, τον Fred Wesley, συνεργάτη για πολλά χρόνια του James Brown, του George Clinton και άλλων, καθώς και τον πρόσφατα βραβευμένο με Γκράμι, Pablo Ziegler, τον σπουδαίο Αργεντινό μουσικό και πιανίστα του Πιατσόλα που έρχεται τρίτη φορά στο Half Note.



Φυσικά δεν θα λείψουν και οι ελληνικές παρουσίες, μεταξύ των οποίων ο πετυχημένος τενόρος Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, οι Χειμερινοί Κολυμβητές, οι MOTTET & Ξένια Γαργάλη, η Θεοδοσία Τσάτσου στο "Blues in Black", ο συνθέτης Άρης Βλάχος και η ερμηνεύτρια Αναστασία Έδεν στη νέα τους μουσική παράσταση, η Λητώ Βογιατζόγλου, ο Δημήτρης Καλαντζής, ο κορυφαίος τραγουδοποιός Κώστας Χατζής, η Σόνια Θεοδωρίδου και πολλοί ακόμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ