2021: Τα γεγονότα που σημάδεψαν τη show business -Δακρύβρεχτες επανενώσεις στην τηλεοπτική οθόνη, βραβεία, δυστυχήματα

Από την επιστροφή του δημοφιλέστερου κατασκόπου ως την επανένωση της ομάδας από «Τα Φιλαράκια», ακολουθούν οι πιο σημαντικές από τις καλλιτεχνικές ειδήσεις που κυριάρχησαν το 2021:

Έπειτα από πολλές καθυστερήσεις η κυκλοφορία της τελευταίας ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time To Die» έδωσε την πολυπόθητη ώθηση στους πληγέντες από την πανδημία κινηματογράφους.

Τα κινηματογραφικά στούντιο άλλαζαν το πρόγραμμά τους και σε κάποιες περιπτώσεις οι ταινίες κυκλοφόρησαν ταυτόχρονα στους κινηματογράφους και στις πλατφόρμες.

Το Μπρόντγουεϊ στη Νέα Υόρκη και το Γουέστ Εντ στο Λονδίνο άνοιξαν εκ νέου, αλλά με μέτρα ασφαλείας κατά του covid. Επίσης επέστρεψε η ζωντανή μουσική.

Η Τέιλορ Σουΐφτ και η Μπίλι Έιλις απέσπασαν τις υψηλότερες διακρίσεις στα Βραβεία Γκράμι, ενώ η Μπιγιονσέ έγινε η πιο πολυβραβευμένη γυναίκα καλλιτέχνης στην ιστορία του θεσμού με 28 βραβεία.

Η ταινία "Nomadland" απέσπασε τα Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, ενώ η Κινέζα σκηνοθέτης της, η Κλόε Ζάο, έγινε μόλις η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που κερδίζει στην κατηγορία σκηνοθεσίας μετά την Κάθριν Μπίγκελοου με το «Hurt Locker» και η πρώτη ασιατικής καταγωγής.

Σε μια ιστορική απόφαση προέβη το NBC που ανακοίνωσε ότι δεν θα προβάλει την τελετή των Χρυσών Σφαιρών το 2022 λόγω των κατηγοριών που δέχτηκε η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χολιγουντ, η περιβόητη HFPA, για ρατσισμό και σεξιστικές διακρίσεις. Η Ένωση ωστόσο ανακοίνωσε ότι έχει προβεί σε σαρωτικές αλλαγές και ότι η σχετική τελετή θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο.

Ο βρετανός πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν, που ζουν πλέον στην Καλιφόρνια, προκάλεσαν σάλο όταν, σε μια συνέντευξη με την Όπρα Γουίνφρεϊ η Μέγκαν κατηγόρησε την βρετανική βασιλική οικογένεια ότι είχε εκφράσει ανησυχία για το πόσο σκούρο πιθανόν να ήταν το δέρμα του πρώτου παιδιού του ζεύγους. Η Μέγκαν εξομολογήθηκε ότι η πίεση που ένιωσε ως νέο μέλος της βασιλικής οικογένειας την οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας.

Η τραγουδίστρια της ποπ Μπρίτνεϊ Σπίαρς ανέκτησε τον έλεγχο της περιουσίας της που υπολογίζεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια και τελικά θα έχει την ελευθερία να πάρει τις δικές της ιατρικές και προσωπικές αποφάσεις για πρώτη φορά μετά 13 χρόνια. Το #FreeBritney έγινε επιτέλους πραγματικότητα για την Μπρίτνεϊ Σπίαρς - με μια δικαστή στο Λος Άντζελες να τερματίζει τη νομική συμφωνία που ελέγχει τη ζωή της Αμερικανίδας ποπ σταρ από το 2008.

Η διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς σκοτώθηκε όταν ένα όπλο που χρησιμοποίησε ο ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν στα γυρίσματα της ταινίας "Rust" περιείχε μια πραγματική σφαίρα. Το περιστατικό σημειώθηκε στη Σάντα Φε στο Νέο Μεξικό. Την ταινία σκηνοθετούσε ο Τζόελ Σόουζα. Κατά τη διάρκεια μιας πρόβας, ο βοηθός σκηνοθέτη παρέδωσε στον ηθοποιό ένα όπλο γεμάτο με πραγματικές σφαίρες, χωρίς όμως ο Μπάλντουιν να γνωρίζει πως είχε αληθινές σφαίρες. Ο Άλεκ πυροβόλησε τραυματίζοντας την Χάτσινς θανάσιμα και στέλνοντας τον Σόουζα στο νοσοκομείο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ποδοπατήθηκαν στο φεστιβάλ Astroworld που διοργάνωσε ο ράπερ Τράβις Σκοτ, στο Χιούστον του Τέξας. Υποβλήθηκαν μηνύσεις εναντίον του ράπερ και των διοργανωτών.

Το καστ από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά "Τα Φιλαράκια" επανενώθηκε για ένα δακρύβεχτο ειδικό επεισόδιο και χάρισε στους εκατομμύρια φίλους του σε όλο τον πλανήτη λίγες ακόμα στιγμές γέλιου και συγκίνησης.

Η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά Sex and the City επέστρεψε στις οθόνες για δέκα επεισόδια. Με τίτλο "And just like that" και δύο από τους πρωταγωνιστές να λείπουν--την Σαμάνθα και τον Μίστερ Μπιγκ--τα πρώτα επεισόδια μάλλον απογοήτευσαν το φανατικό κοινό τους.

Η νοτιοκορεατική σειρά του Netflix "Squid Game" σημείωσε παγκόσμια επιτυχία. Πρόκειται για ένα δράμα επιβίωσης όπου μια ομάδα 456 ατόμων από κάθε κοινωνική ομάδα προσκαλείται να συμμετάσχει σε μια σειρά παιδικών παιχνιδιών με απειλητικές για τη ζωή της συνέπειες για να κερδίσει ένα βραβείο ύψους περίπου 35 εκατομμυρίων ευρώ.

Το παλαίμαχο μουσικό συγκρότημα ABBA κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ έπειτα από 40 χρόνια.

Το άλμπουμ "30" της Αντέλ έγινε το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις της χρονιάς στις ΗΠΑ, μόλις τρεις μέρες μετά την κυκλοφορία του.

Η δισεκατομμυριούχος Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουεστ ανακοίνωσαν το διαζύγιό τους, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έγιναν και πάλι ζευγάρι έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια.

Οι ποινικές υποθέσεις που συνδέονταν με το κίνημα #MeToo είχαν ως αποτέλεσμα ο παραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν να δικαστεί στο Λος Άντζελες για πέντε βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο τραγουδιστής Ρ. Κέλι καταδικάστηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο για trafficking και σεξουαλική κακοποίηση γυναικών και ανηλίκων.

Ο κόσμος αποχαιρέτισε, μεταξύ άλλων, τον ντράμερ των Rolling Stones Τσάρλι Γουότς, τους ηθοποιούς Κρίστοφερ Πλάμερ, Ζαν-Πολ Μπελμοντό και Ολυμπία Δουκάκη, αλλά και τον τηλεοπτικό παρουσιαστή και ραδιοφωνικό παραγωγό Λάρι Κινγκ, τον εκδότη του Hustler Λάρι Φλιντ, τους σχεδιαστές μόδας Αλμπέρ Ελμπάζ και Βίρτζιλ Άμπλοχ. Ο Φιλ Σπέκτορ, ο μουσικός παραγωγός που είχε καταδικαστεί για φόνο, πέθανε μέσα στη φυλακή.

