Τα μουσικά όργανα του ροκ στο Metropolitan Museum of Art

Η πρώτη μεγάλη έκθεση σε μουσείο, αφιερωμένη στα μουσικά όργανα τιτάνων του ροκ εντ ρολ! Στο Metropolitan Museum of Art, στη Νέα Υόρκη, από τις 8 Απριλίου.



Στην έκθεση, με τίτλο «Play It Loud: Instruments of Rock and Roll», θα εκτεθούν περισσότερα από 130 όργανα τα οποία πέρασαν από τα χέρια μουσικών όπως οι Μπιτλς, ο Έλβις, ο Τσακ Μπέρι, ο Τζίμι Χέντριξ, οι Μετάλικα, ο Τζίμι Πέιτζ, ο Στιβ Μίλερ, οι Στόουνς και άλλοι. Όργανα τα οποία έγραψαν τη ροκ ιστορία από το 1939 ως το 2017.



Τα συγκέντρωσαν από 70 ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές σε ΗΠΑ και Βρετανία. Οι τυχεροί θα δουν την ηλεκτρική «Blackie» του Κλάπτον, την «Frankenstein» του Έντι Βαν Χάλεν (άλλαξε για πάντα το παίξιμο της ηλεκτρικής κιθάρας μ' αυτό το όργανο ο άνθρωπος!), τη «Wolf» του αείμνηστου Τζέρι Γκαρσία (του ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ Τζέρι Γκαρσία). Οι επισκέπτες θα δουν από κοντά το σίνθι Moog και το με τον γλυκό ήχο Hammond του Κιθ Έμερσον. Τύμπανα από την «ντραμ μπάτερι» που είχε ο Κιθ Μουν στο άλμπουμ «Pictures of Lily».



Σαράντα συλλεκτικές αφίσες, κοστούμια που φόρεσαν οι σταρ πάνω στη σκηνή, ιστορικής σημασίας βίντεο, θα πλαισιώσουν τα μουσικά όργανα. Εκεί θα είναι η βασική κιθάρα του Τσακ Μπέρι το διάστημα 1957-1963, το κοστούμι με τον κεντημένο δράκο που φορούσαν οι Led Zeppelin στις συναυλίες τους από το 1975 ως το 1977. Θα είναι και ένα γλυπτό που φιλοτεχνήθηκε από ό,τι απέμεινε από μια ηλεκτρική που ο Πιτ Τάουνσεντ των Who κατέστρεψε κατά τη διάρκεια φωτογράφισης της Άνι Λέιμποβιτζ για το περιοδικό Rolling Stone, το 1973.



Η έκθεση θα παραμείνει στο Metropolitan Museum of Art ως την 1η Οκτωβρίου του 2019 και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους θα ταξιδέψει στο The Rock & Roll Hall of Fame, στο Κλίβελαντ.