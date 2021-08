Tαξίδι, με τρίτομο λεύκωμα, στη χρυσή εποχή του Χιπ Χοπ

Σε όλη τη δεκαετία του 1980, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης στις ΗΠΑ αναφέρονταν στο χιπ χοπ ως μια «μόδα», προσπαθώντας να απορρίψουν μια κουλτούρα που ερχόταν από τους δρόμους και η οποία δεν απαιτούσε επίσημη μουσική εκπαίδευση·ήταν μόνο μπιτ, ρυθμός και ζωή. Χρειάστηκε να φτάσει το 1989 για να καθιερώσουν τα βραβεία Grammy κατηγορία ραπ. Με την είσοδο στη δεκαετία του 1990, το χιπ χοπ βρέθηκε στη Χρυσή Εποχή του. Αυτή την εποχή καταγράφει το τρίτομο λεύκωμα φωτογραφιών του T. Eric Monroe που κυκλοφόρησε προσφάτως.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο σκέιτερ-που-έγινε-φωτογράφος T. Eric Monroe δημιούργησε ένα ογκώδες φωτογραφικό αρχείο εμβληματικών φιγούρων του χιπ χοπ, περιλαμβανομένων των The Notorious B.I.G., Biggie Smalls, Tupac Shakur, Wu-Tang Clan, Nas, Lil’ Kim, the Fugees και The Roots. Ανατρέχοντας στο εντυπωσιακό αρχείο φωτογραφιών του, ο Monroe θυμάται τα χρόνια που πέρασε δίπλα σε κάποιους από τους με τη μεγαλύτερη επίδραση καλλιτέχνες του χιπ χοπ: «Δεν κυνηγούσα τα φράγκα, κυνηγούσα τη χαρά μου να κάνω κάτι. Δεν ήξερα πόσο σημαντικές θα γίνονταν αυτές οι φωτογραφίες ή πόσο ιδιαίτερο ήταν να έχεις φιλία ή κοινό δεσμό με αυτούς τους καλλιτέχνες, γιατί τότε ακόμη ανέρχονταν και αναπτύσσονταν».

Στις προσωπικές φωτογραφίες των εμβληματικών φιγούρων της δεκαετίας του 1990 ο Monroe αιχμαλωτίζει μια καθοριστική περίοδο της ιστορίας του χιπ χοπ, δημιουργώντας μια γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και παρόντος ( https://www.instagram.com/p/CRPixlHowIa/ ). Οι καλλιτέχνες που φωτογράφισε δεν είχαν γίνει ακόμη φινιρισμένα προϊόντα και brands, διατηρούσαν ακόμα το ήθος του δρόμου το οποίο καθορίζει το χιπ χοπ.

Στη φωτογραφία του The Notorious B.I.G που τράβηξε το 1996 στο «Hoodshock» - ένα υπαίθριο χωρίς εισιτήριο φεστιβάλ για καλούς σκοπούς στην 125 Street, μπροστά από το Harlem State Office Building - βλέπουμε κάτι παραπάνω από έναν θρύλο στον τελευταίο χρόνο της ζωής του, βλέπουμε ένα πορτρέτο της Νέας Υόρκης στα καλύτερά της χρόνια, πριν η αναβάθμιση αστικών περιοχών αρχίσει να σβήνει τον κόσμο που γέννησε το χιπ χοπ.

