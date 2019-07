«Tales from the box» στο ΚΠΙΣΝ

Το Σάββατο 10 Αυγούστου στις 21.00 στο Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ο Θάνος Σταυρίδης και η Στέλλα Τέμπρελη με το project τους Tales From the Box αναμειγνύουν διαφορετικά μεταξύ τους μουσικά είδη και αφηγούνται ιστορίες γεμάτες αναμνήσεις.



Με ένα ακορντεόν και ένα βιολοντσέλο, οι δύο μουσικοί παρουσιάζουν ένα κράμα εικόνων, ήχων, αναμνήσεων και βιωμάτων, φέρνοντας στο νου κλασικά έργα, τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο και ακούσματα περασμένων δεκαετιών. Ο Θάνος Σταυρίδης είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους μουσικούς στον χώρο του ακορντεόν και έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, συνθέτες και μουσικούς στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, τόσο σε παραστάσεις, όσο και δισκογραφικά. Με το βιολοντσέλο της, η Στέλλα Τέμπρελη έχει πραγματοποιήσει πλήθος συναυλιών, ενώ έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς μουσικής δωματίου.



Η είσοδος είναι ελεύθερη.



Το Tales From the Box, καθώς και η πλειονότητα των εκδηλώσεων του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).