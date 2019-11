Ταινία για τους Bee Gees ετοιμάζει ο παραγωγός του «Bohemian Rhapsody»

Ο παραγωγός της ταινίας «Bohemian Rhapsody» με θέμα τη ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι και των Queen σχεδιάζει ένα άλλο βιογραφικό κινηματογραφικό έργο, αυτή τη φορά για τους Bee Gees.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Γκράχαμ Κινγκ συνεργάζεται με την Paramount Pictures και την εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Sister για την ταινία, το σενάριο της οποίας δεν έχει γραφτεί, ούτε άρχισαν συζητήσεις της για το καστ.

Η Paramount έχει αγοράσει τα δικαιώματα για τα τραγούδια των Bee Gees για λογαριασμό του Κινγκ και κατά συνέπεια θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει στην ταινία - σε αντίθεση με τα επερχόμενα κινηματογραφικά έργα για τον Μπόουι «Stardust» και τον Χέντριξ « Jimi: All Is By My Side» οι ιστορίες των οποίων δεν θα συνοδεύονται από τη μουσική των πρωταγωνιστών τους.

Η ιστορία των Bee Gees έχει τα απαιτούμενα σκαμπανεβάσματα: οι τρεις μεγαλύτεροι αδερφοί Gibb (Μπάρι, Ρόμπιν και Μόρις Γκιμπ) έκαναν μια πρώτη καριέρα στην Αυστραλία και έπειτα στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν, προτού περάσουν στις ΗΠΑ στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Χωρίστηκαν το 1970 εν μέσω αδελφικών πυρών, συνδεδεμένων με την κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών. Ο Barry Gibb δήλωσε στον Guardian το 2013: «Υπήρχε αυτός ο βαθύς, συναισθηματικός ανταγωνισμός μεταξύ τριών αδελφών που έγιναν διάσημοι και δεν το κατάλαβαν».