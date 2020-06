Τέσσερα νέα έργα παρουσιάζει το «Enter» του Ιδρύματος Ωνάση

Ένα σκούτερ στη Σεούλ, χορός στις γέφυρες της Γενεύης, ένα άβαταρ σε ρόλο εικονικού μέντιουμ, ένας φόρος τιμής σε τοπόσημα της Αθήνας. Στα έργα της έβδομης εβδομάδας του πρότζεκτ «Enter», καλλιτέχνες από την Ευρώπη και την Ασία, επιχειρούν ν’ αποτυπώσουν πως ο δημόσιος χώρος ξαναγίνεται δικός μας στην post COVID-19 εποχή, στήνοντας μια γιορτή σε αλληλεπίδραση με τις πόλεις που ζούμε.

Το Ίδρυμα Ωνάση αναθέτει τις τελευταίες εβδομάδες σε δημιουργούς από όλο τον κόσμο νέα πρωτότυπα έργα φτιαγμένα μέσα σε 120 ώρες. Χωρίς να έχουν πλέον πρόσβαση σε θεατρικές σκηνές, χώρους προβών ή στούντιο, οι καλλιτέχνες δημιουργούν τα πάντα μόνοι τους, με τα laptop τους να ανάγονται σε δημιουργική υπερδύναμη.

Από τη γαλλική επαρχία της Νότιας Βουργουνδίας, όπου και βρίσκεται, η χορογράφος και χορεύτρια Κατερίνα Ανδρέου μάς στέλνει την πιο παράξενη καρτ-ποστάλ με το «Feat.JULIE». Εμπιστεύεται την Julie, ένα avatar εκπαιδευμένο από λογισμικό, να μιλήσει εξ ονόματός της, μεταφέροντάς μας έναν βαθιά εξομολογητικό μονόλογο για τους καιρούς της πανδημίας, με φόντο ένα -κατασκευασμένο από το ίδιο λογισμικό- τοπίο που θυμίζει έντονα ελληνικό νησί.

Ηθοποιός με ιδιοσυγκρασιακό ταπεραμέντο, η Μαρία Διακοπαναγιώτου μάς παρασύρει σε μια εξίσου ιδιοσυγκρασιακή ξενάγηση στην Αθήνα, κάνοντας στάση σε μια σειρά από -εμβληματικά για την ίδια- τοπόσημα. Τα αγάλματα έχουν τη δική τους θέση σε αυτήν την αλλόκοτα κωμική αθηναϊκή ψυχογεωγραφία που καταγράφεται στο «perspective».

Ο Ιωάννης Μανταφούνης, στο «Can I take you to the bridge beyond the scene», χορεύει στις 5 τα ξημερώματα, στις γέφυρες της Γενεύης, ωσάν άλλος James Brown. Μόνος, στήνει έναν ξέφρενο χορό, αποτίνοντας φόρο τιμής στο στυλ του «βασιλιά της soul», με μόνη συντροφιά το βλέμμα του κάμεραμαν που τον ακολουθεί, γραπωμένο πάνω του, αλλά σε απόσταση ασφαλείας.

Στην πατρίδα της, τη Σεούλ, μας διακτινίζει για 15 λεπτά η Κορεάτισσα χορογράφος Eun-Me Αhn, η οποία στο έργο «Body & Seoul» ανεβαίνει στο σκούτερ της και ακολουθεί τους περφόρμερ να στήνουν hula hoop αγώνες αντοχής στον δημόσιο χώρο της ασιατικής μεγαλούπολης.

Τις επόμενες εβδομάδες θα προστεθούν νέα πρωτότυπα έργα, από τους Isabella Rossellini & Paul Magid, Έφη Μπίρμπα & Άρη Σερβετάλη, Kat Válastur, Χρήστο Σαρρή και πολλούς ακόμα διεθνείς καλλιτέχνες και οργανισμούς, όπως το New INC, ενώ η λίστα συνεχώς μεγαλώνει. Πατήστε ΕΝΤΕR ( onassis.org/enter.) σε πάνω από 45 νέα έργα που διατίθενται ήδη, χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό, και περιπλανηθείτε στα έργα καλλιτεχνών που δίνουν φωνή στο σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ