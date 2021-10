Τέσσερα χρόνια χωρίς τον διάσημο ρόκερ, Τομ Πέτι

Σαν σήμερα στις 2 Οκτωβρίου 2017, έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδοποιός Τομ Πέτι από ανακοπή καρδιάς. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες, ο θάνατος του Αμερικανού ρόκερ οφειλόταν σε «πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια» που προκλήθηκε από υπερβολική δόση επτά φαρμάκων.







Ο Τομ Πέτι είναι γνωστός στους φίλους της ροκ μουσικής για το συγκρότημά του Τom Petty and the Heartbreakers, που υπήρξε το κύριο όχημα για τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις, καθώς και για τη συμμετοχή στο σούπερ-γκρουπ «The Traveling Wilburys» μαζί με τους Μπομπ Ντίλαν,Τζορτζ Χάρισον, Τζεφ Λιν και Ρόι Όρμπισον. Μουσικά και στιχουργικά κινήθηκε στα χνάρια του Μπρους Σπρίνγκστιν, χωρίς να φθάσει στο δημιουργικό ύψος του «Boss». Εντάσσεται στον χώρο του λεγόμενου «heartland rock», που συνδυάζει το ευθύ ροκ εντ ρολ και τον στίχο με κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα.



Δείτε το βίντεο:



Ο Τόμας Ερλ Πέτι (Thomas Earl Petty) γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1950 στο Γκέινσβιλ της Φλώριδας, όπου και μεγάλωσε. Από πολύ μικρή ηλικία ενδιαφέρθηκε για την ροκ μουσική, όταν σε ηλικία 11 ετών συνάντησε τον Έλβις Πρίσλεϊ στα γυρίσματα μιας ταινίας του και στα 17 του σχημάτισε το συγκρότημα «Mudcrutch», στο οποίο συμμετείχαν ο κιθαρίστας Μάικ Κάμπελ, ο κιμπορντίστας Μπένμοντ Τεντς, ο ντράμερ Ράνταλ Μαρς και ο κιθαρίστας Τομ Λίντον. To 1970 πήγαν στο Λος Άντζελες σε αναζήτηση δισκογραφικής εταιρείας και τελικά υπέγραψαν με τη Shelter Records του Λίον Ράσελ.



Σύντομα όμως το γκρουπ, που κινούνταν στον χώρο του κάντρι-ροκ διαλύθηκε και Τομ Πέτι για τα επόμενα χρόνια συμμετείχε σε διάφορα συγκροτήματα. Οι Mudcrutch επανενώθηκαν το 2007 και τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους.



Δείτε το βίντεο:



Το 1976 ήρθε η πρώτη μεγάλη στιγμή της καριέρας του Τομ Πέτι, όταν δημιούργησε τους «Τοm Petty and the Heartbreakers» με τους δυο παλιούς του συνεργάτες, τον Κάμπελ και τον Τεντς, και την προσθήκη τoυ μπασίστα Ρον Μπλερ και του ντράμερ Σταν Λιντς. Τo επώνυμο πρώτο άλμπουμ τους (1976) δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην Αμερική, άλλα όταν το γκρουπ περιόδευσε στη Μεγάλη Βρετανία ο δίσκος άρχισε να απογειώνεται. Μέσα σε μερικούς μήνες έφτασε στο βρετανικό Top 30. Δεδομένης λοιπόν της επιτυχίας του στην Ευρώπη, το άλμπουμ προωθήθηκε από τη Shelter εκ νέου στην Αμερική όπου σημείωσε επιτυχία. Από τον δίσκο ξεχώρισε τα τραγούδια «Breakdown» και «American Girl».



Το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο «You’re Gonna Get It» κυκλοφόρησε το 1978 και ήταν το πρώτο που μπήκε στα πρώτα 40 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Τα τραγούδια «I Need to Know» και «Listen To Her Heart» γνώρισαν επιτυχία και ως σινγκλ.



Τον επόμενο χρόνο κυκλοφόρησe το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο «Damn The Torpedoes» από την νέα τους εταιρεία Backstreet Records που ήταν παράρτημα της MCA, το οποίο εκτόξευσε την καριέρα του Τομ Πέτι στα ύψη και οι κριτικές ήταν θετικές. Από τον δίσκο προέκυψαν οι επιτυχίες «Don’t Do Me Like That», «Here Comes My Girl» και «Refugee», ενώ οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα δύο εκατομμύρια.



Η επιτυχία συνεχίστηκε με το «Hard Promises» (1981), το οποίο έφτασε στα δέκα πρώτα του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών και έγινε πλατινένιο. Ξεχώρισε το τραγούδι «The Waiting» και το «Insider», ντουέτο με την Στίβι Νικς. Το 1982 κυκλοφόρησε το «Long After Dark» που έγινε το τρίτο Top 10. Μετά την κυκλοφορία του ο Ρον Μπλερ αποχώρησε και τη θέση του ανέλαβε ο Χάουι Επστάιν.



Ακολούθησε μια περίοδος τριών χρόνων μέχρι το «Southern Accents». Με παραγωγό τον Ντέιβ Στιούαρτ των Eurythmics, το γκρουπ πειραματίστηκε με διαφορετικά είδη (σόουλ, ψυχεδέλεια και νιού γουέιβ). Το άλμπουμ ακολούθησε την ίδια επιτυχημένη πορεία των προηγουμένων, με μεγάλη επιτυχία το «Don't Come Around Here No More».



Το 1988 ο Τομ Πέτι συμμετείχε στο σούπερ- γκρουπ «The Travelling Wilburys» με τους Μπομπ Ντίλαν, Τζορτζ Χάρισον, Ρόι Όρμπισον και Τζεφ Λιν. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ (1988, 1990).

To 1989, ο Τομ Πέτι κυκλοφόρησε το προσωπικό του άλμπουμ «Full Moon Fever» που έγινε τρεις φορές πλατινένιο με μεγάλες επιτυχίες τα τραγούδια «Free Fallin'» και «I Won’t Back Down», ενώ το 1991 βρέθηκε ξανά με τους «Heartbreakers» για το «Into The Great Wide Open» με μεγάλη επιτυχία το τραγούδι «Learning To Fly». Η πορεία του συνεχίστηκε με επιτυχημένα άλμπουμ, όπως τα «Wildflowers»(1994), «Echo» (1999) και «The Last DJ» (2002).



Το 2014 κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο «Hypnotic Eye» και το 2016 συμμετείχε στο δεύτερο άλμπουμ των Mudcrutch, του συγκροτήματος των νεανικών του χρόνων που είχε επανασυσταθεί. To συγκρότημα ξεκίνησε περιοδεία τον Απρίλιο του 2017, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες. Ο Πέτι σε δηλώσεις του είχε πει ότι θα ήταν η τελευταία της καριέρα του, καθώς δεν ήθελε να ξοδεύει τον χρόνο σε περιοδείες και ότι θα ήθελε να περνά περισσότερο χρόνο με την εγγονή του.



Ο Τομ Πετι υπέστη ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στο Μαλιμπού το πρωϊ της 2ας Οκτωβρίου 2017 και άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ώρες αργότερα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Είχε παντρευτεί δύο φορές και από τον πρώτο του γάμο είχε αποκτήσει δύο κορίτσια.

