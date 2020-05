Τετάρτη 27 Μαΐου 2020: 18 παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

18 αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να απολαύσετε online, σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2020!

Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Εθνική Λυρική Σκηνή



Δείτε σήμερα στις 20:00, στο πλαίσιο του 1oυ Διαδικτυακού Φεστιβάλ της ΕΛΣ, τη μουσική παράσταση «Πέρασμα στην άνοιξη» που έχουν στήσει τέσσερις μουσικοί της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.



Ακούστε την εδώ.



Μέγαρο Μουσικής Αθηνών



Δείτε σήμερα έναν από τους σπουδαιότερους αρχιμουσικούς της εποχής μας, τον Ζούμπιν Μέτα, να διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Ισραήλ, σε μια μαγευτική συναυλία στην οποία έλαβε μέρος και η διεθνώς αναγνωρισμένη σοπράνο κολορατούρα Χριστίνα Πουλίτση, ερμηνεύοντας δεξιοτεχνικές άριες των Μότσαρτ, Ροσσίνι και Βέρντι.

Βρείτε τη συναυλία εδώ.



Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος



Σήμερα στις 19:00, ο Νίκος Κουρής, ένας από τους σημαντικότερους πρωταγωνιστές του θεάτρου, διαβάζει την «Ιογενή πνευμονία», το μοναδικό αφήγημα που επιχείρησε να γράψει ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Ακούστε την ηχογραφημένη ανάγνωση στο snfcc.org/lorentzatos.



Επίσης, στις 18:00, ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς διαβάζει το κλασικό παιδικό μυθιστόρημα της Πηνελόπης Σ. Δέλτα«Τρελαντώνης», σε σκηνοθετική επιμέλεια του Βίκτωρα Αρδίττη. Την ανάγνωση θα συνοδεύσουν ζωγραφικά έργα που δημιούργησε, ειδικά για τη σειρά, ο εικαστικός Αλέκος Λεβίδης, καθώς και πρωτότυπη μουσική του συνθέτη Κώστα Βόμβολου.



Βρείτε το εδώ.



Ίδρυμα Ωνάση



Δείτε σήμερα το Radiophonics, μια σειρά πρωτότυπων ραδιοφωνικών έργων που θα προστίθενται κάθε Παρασκευή στο Ψηφιακό Κανάλι. Πώς αλλάζει το θέατρο του ραδιοφώνου στην εποχή του λεγόμενου «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (Internet of Things); H σειρά περιλαμβάνει έργα που δημιουργήθηκαν μέσα από ένα ανοιχτό κάλεσμα, το οποίο έγινε το 2016 σε επιμέλεια Χρήστου Καρρά & Θοδωρή Χιώτη, αλλά και νέα έργα εν μέσω πανδημίας.



Βρείτε το πρώτο επεισόδιο εδώ.



Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση



Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα τον keyon gaskin να κάνει ένα σχόλιο στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον Δυτικό Κόσμο με το «How to Get Away With Westworld».



Βρείτε το εδώ.



Θέατρο Πορεία



Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά, σήμερα, έχει η Καίτη Μανωλιδάκη που διαβάζει το «Κάπα όπως μακάβριο» του Κώστα Κρεμμύδα.



Δείτε το εδώ.

ΚΘΒΕ



Έως την Κυριακή 31/5, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλες τις παραστάσεις του ΚΘΒΕ που προβλήθηκαν την περίοδο της καραντίνας. Δείτε σήμερα την παράσταση «Ο τραπεζίτης κερδίζει πάντα δυο φορές» των Ιγνάθιο δελ Μοράλ και Ερνέστο Καμπαγιέρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Σακατζή, αλλά και άλλες παραστάσεις εδώ.



Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου



Δείτε από σήμερα στις 20:00, την παράσταση «Τεχνοχρόνος» σε κείμενο της Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθετική επιμέλεια του Γιάννη Στεφόπουλου. Μπαίνουμε στη μηχανή του χρόνου και ταξιδεύουμε με το φωταέριο και το υδαταέριο πίσω στη δεκαετία του 1980.



Δείτε το εδώ.



Μέσω της πλατφόρμας «zoom»



Η Έλλη Παπακωνσταντίνου δημιουργεί μια ψηφιακή παράσταση με τίτλο «Antigone Test Ι this is Me in my Room». Το κείμενο στηρίζεται στα «Ίχνη της Αντιγόνης» ένα από τα γνωστότερα έργα της Χριστίνας Ουζουνίδη, που αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης. Η παράσταση παίζει ξανά σήμερα στην πλατφόρμα του «zoom» στις 18:15 και στις 20:15. Για να αγοράσετε το εισιτήριο σας και να δείτε την παράσταση, μπείτε εδώ.

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Comédie-Française



Η Comédie-Française από σήμερα στις 20:00 και μέχρι την Παρασκευή, θα ανεβάζει μια συζήτηση « La Causerie», με έναν ηθοποιό του θιάσου που θα απαντάει σε ερωτήσεις που έχει στείλει το κοινό. Κάθε μέρα θα απαντάει στις ερωτήσεις κι ένας άλλος ηθοποιός. Σήμερα, σειρά έχει ο Benjamin Lavernhe.



Δείτε τo εδώ.



Schaubühne του Βερολίνου



Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Βερολινέζικη Schaubühne ανεβάζει με ελεύθερη πρόσβαση, μια παράστασή της, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο από τις 19:30 μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, προβάλει το «Returning to Reims» βασισμένο στο βιβλίο του Didier Eribon, σε μια εκδοχή της Schaubühne και σκηνοθεσία του Thomas Ostermeier.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Κρατική όπερα της Βιέννης



Η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει σήμερα στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα «Σαλώμη» του Ρίχαρντ Στράους, σε μουσική διεύθυνση του Michael Boder.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Metropolitan Opera Νέας Υόρκης



Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την όπερα σε τέσσερις πράξεις «Ερνάνης» του Ιταλού συνθέτη Τζουζέπε Βέρντι, σε μουσική διεύθυνση του Marco Armiliato. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.



Δείτε την παράσταση εδώ



Βασιλική Όπερα του Λονδίνου



H Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει την όπερα «Σταχτοπούτα» (Cendrillon) του Ζυλ Μασνέ, σε σκηνοθεσία του Laurent Pelly.



Δείτε την παράσταση εδώ.





Shakespeare’s Globe Theater



Δείτε σήμερα «Το χειμωνιάτικο παραμύθι» (The Winter’s Tale) του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία της Blanche McIntyre. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν παρακολούθηση έως τις 31/5, εδώ.

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε σήμερα στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) το αριστούργημα του Tennessee Williams, «Λεωφορείον ο Πόθος», όπως ανέβηκε στη σκηνή του Young Vic το 2014, σε σκηνοθεσία Benedict Andrews και την Gillian Anderson στον ρόλο της Blanche DuBois.



Δείτε την εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

H Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει την όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε σκηνοθεσία του Richard Eyre. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 8/6 στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Όπερα του Παρισιού

Η Όπερα του Παρισιού προβάλει την όπερα «Boris Godunov» του Μοντέστ Μουσόργκσκι, σε σκηνοθεσία του Ivo van Hove και μουσική διεύθυνση του Vladimir Jurowski. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 31/5.



Δείτε την εδώ.

Κι άλλες θεατρικές παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, εμβληματικές παραστάσεις από το αρχείο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!