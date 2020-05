Τετάρτη 20 Μαΐου 2020: 13 παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

15 αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να απολαύσετε online, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2020!



Οι Ελληνικές παραστάσεις που είναι διαθέσιμες online σήμερα:

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μέσα από το νέο πρότζεκτ της Στέγης με τίτλο «ENTER», καλλιτέχνες ανά τον κόσμο ετοίμασαν νέα έργα, φτιαγμένα στην περίοδο της καραντίνας, μέσα σε μόλις 120 ώρες. Δείτε σήμερα το «Τα πέλματά μας» από τους RootlessRoot, οι οποίοι εξηγούν πώς τα πέλματα μπορούν να δαμάσουν τα πάντα!



Δείτε το εδώ.



Ίδρυμα Ωνάση

Δείτε σήμερα στις 21:00 σε live YouTube premiere, το ντοκιμαντέρ «X Apartments» του Λεωνίδα Κωνστανταράκου και των Alaska, με θέμα τις ιστορίες μιας ιδιότυπης αστικής περιπλάνησης που κινούνται στα όρια του ντοκουμέντου και της μυθοπλασίας, της εγκατάστασης και της περφόρμανς, αλλά και πολλές άλλες παραστάσεις που είναι διαθέσιμες για online παρακολούθηση.



Βρείτε τα εδώ.

Θέατρο Πορεία

Με το σύνθημα «Είμαστε όλοι εδώ» 46 καλλιτέχνες δημιουργούν, για το Θέατρο Πορεία, από ένα προσωπικό βίντεο επί σκηνής, με αναγνώσεις λογοτεχνικών, θεατρικών έργων κ.α. Σειρά σήμερα, έχει η ηθοποιός Κόρα Καρβούνη που διαβάζει τον «Άνθρωπο με το Φλεμόνι» του Μ. Καραγάτση.



Δείτε το εδώ.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Δείτε σήμερα στις 21:00 την όπερα «Αΐντα» του Τζουζέππε Βέρντι, μια ιστορική υπερπαραγωγή σε συνεργασία με την Αρένα της Βερόνα, η προβολή της οποίας θα είναι αφιερωμένη στους Ιταλούς φίλους μας.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Έως την Κυριακή 31/5, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλες τις παραστάσεις του ΚΘΒΕ που προβλήθηκαν την περίοδο της καραντίνας. Δείτε σήμερα την παράσταση «Οι απ’ αλλού φερμένοι», μια παραμυθική αναζήτηση της αγάπης σε σκηνοθεσία Εύης Σαρμή, αλλά και άλλες παραστάσεις εδώ.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Σήμερα στις 19:00 o Γιώργος Γάλλος, ένας από τους σπουδαιότερους και δημοφιλέστερους ηθοποιούς της γενιάς του, διαβάζει έξι πεζογραφήματα του Γιώργου Ιωάννου: «Ο Μπάτης», «Οι Σφάχτες», «Παναγία η Ρευματοκρατόρισσα», «Las Incantadas», «Και ιδού νεφέλη λευκή…» και «Ο θείος Βαγγέλης».



Ακούστε την ανάγνωση του Γιώργου Γάλλου εδώ.





Δύο παραστάσεις στην πλατφόρμα «zoom»



Η Έλλη Παπακωνσταντίνου δημιουργεί μια ψηφιακή παράσταση με τίτλο «Antigone Test Ι this is Me in my Room». Το κείμενο στηρίζεται στα «Ίχνη της Αντιγόνης» ένα από τα γνωστότερα έργα της σπουδαίας σύγχρονης Σουηδής Χριστίνας Ουζουνίδη που αντλεί από τον αρχαιοελληνικό μύθο της Αντιγόνης και μιλά για την έμφυλη διαχρονική βία και την κατασκευή της έμφυλης ταυτότητας. Η παράσταση παίζει ξανά σήμερα στην πλατφόρμα του «zoom» στις 19.15. Για να αγοράσετε το εισιτήριο σας και να δείτε την παράσταση, μπείτε εδώ.

Το έργο του Θανάση Τριαρίδη «Dämmerung» ανεβαίνει στην πλατφόρμα Zoom, σήμερα στις 21:45, σε μια ζωντανή διαδικτυακή παράσταση, με πρωταγωνιστές και καλεσμένους έκπληξη, σε σκηνοθεσία Νικόλα Ανδρουλάκη.

Μία παράσταση από τον Θοδωρή Βουρνά



Παρακολουθήστε ελεύθερα το έργο του Stuart Slade, «BU-21», το οποίο ανέβηκε στο Θέατρο 104 το 2018, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Βουρνά. Τι θα γινόταν αν αυτό που έβλεπες στις ειδήσεις συνέβαινε και σε ’σενα; Αν γινόσουν μέρος εαυτών των γεγονότων που συμβαίνουν στον κόσμο και που εσύ βλέπεις απ’ την απόσταση του ψηφιακού μέσου που προβάλλει τα νέα;

Δείτε την παράσταση εδώ.

Comédie-Française

Η Comédie-Française σήμερα στις 21:30, προβάλει την παράσταση «Φαίδρα» (Phèdre) του Ρακίνας, που βασίζεται στο γνωστό μύθο του Ιππόλυτου και της Φαίδρας. Η σκηνοθεσία είναι της Anne Delbée.



Δείτε την παράσταση εδώ.



Schaubühne του Βερολίνου

Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, η Βερολινέζικη Schaubühne ανεβάζει με ελεύθερη πρόσβαση, μια παράστασή της, η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο από τις 19:30 μέχρι τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα, προβάλει την παράσταση «Η μάνα» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ένα έργο βασισμένο στο ομώνυμο αριστουργηματικό βιβλίο του Μαξίμ Γκόρκι. Η σκηνοθεσία είναι των Wolfgang Schwiedrzik, Frank-Patrick Steckel και Peter Stein.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Metropolitan Opera Νέας Υόρκης

Η Metropolitan Opera Νέας Υόρκης προβάλει την ρομαντική όπερα «Λόενγκριν» (Lohengrin) σε τρεις πράξεις, του Ρίχαρντ Βάγκνερ, σε μουσική διεύθυνση του James Levine. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 02:00 μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας.



Δείτε την παράσταση εδώ



Κρατική όπερα της Βιέννης

Κάθε μέρα, η Κρατική όπερα της Βιέννης ανεβάζει και από μία παράσταση στην streaming πλατφόρμα της. Σήμερα, λοιπόν, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε online, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), το μπαλέτο «Ο Καρυοθραύστης» του συνθέτη Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι. Η μουσική διεύθυνση είναι του Paul Connelly.



Δείτε την παράσταση εδώ.





Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας



Δείτε ξανά την παράσταση «Barber Shop Chronicles» του Inua Ellams, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Olivier Bijan Sheibani. Η παράσταση διαθέτει υπότιτλους και θα είναι διαθέσιμη έως τις 21/5.



Δείτε την εδώ.



Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

H Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προβάλει την όπερα «Τραβιάτα» του Τζουζέπε Βέρντι, σε σκηνοθεσία του Richard Eyre. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη έως τις 8/6 στα ιταλικά με αγγλικούς υπότιτλους.



Δείτε την παράσταση εδώ.

Κι άλλες θεατρικές παραστάσεις online!

Επιπλέον, μπορείτε να απολαύσετε παλαιότερες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου, που είναι διαθέσιμες online στο ψηφιοποιημένο αρχείο του, τη νέα υπηρεσία on demand του Θεάτρου Τέχνης, που μπορείτε να παρακολουθήσετε παραστάσεις έναντι χαμηλού αντιτίμου, εμβληματικές παραστάσεις από το αρχείο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, καθώς και άλλες πολλές παραστάσεις που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο!