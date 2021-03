«The Collected Works of Jim Morrison», τον Ιούνιο

Κάποια στιγμή πριν τον θάνατό του τον Ιούλιο του 1971, o Τζιμ Μόρισον έγραψε ιδιοχείρως μια λίστα στην οποία έδωσε τον τίτλο «Plan for Book»· εκεί ξεδίπλωσε τις σκέψεις του για μια συλλογή ποιημάτων, στίχων και άλλων. Τώρα, μισό αιώνα μετά τον θάνατό του και την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του με τους Doors, αυτό το σχέδιο παίρνει σάρκα και οστά σε ένα βιβλίο που υπόσχεται να είναι η πιο εμπεριστατωμένη έκδοση των όσων έγραψε. Στις 8 Ιουνίου, ο εκδοτικός οίκος Harper Collins κυκλοφορεί το «The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics».

Σε σχεδόν 600 σελίδες, το βιβλίο – αποτέλεσμα συνεργασίας με το κληροδότημα του τραγουδιστή-τραγουδοποιού – συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του που έχει ήδη εκδοθεί, από στίχους τραγουδιών μέχρι ποιήματα (“Horse Latitudes,” “The Celebration of the Lizard”) καθώς και το σύνολο των συλλογών που εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του («Wilderness» και «The American Night»). Αλλά σχεδόν το μισό βιβλίο αποτελείται από ανέκδοτο υλικό: στίχους τραγουδιών που δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ, ιδιόχειρα αποσπάσματα από 28 σημειωματάρια που ανακαλύφθηκαν προσφάτως και 160 φωτογραφίες και ζωγραφιές (συμπεριλαμβανομένων και οικογενειακών φωτογραφιών που σπάνια έχουν δει το φως της δημοσιότητας).



Ανάμεσα στα αποσπάσματα από τα σημειωματάριά του, οι σκέψεις τους για τη δίκη του στο Μαϊάμι το 1970 (κρίθηκε ένοχος για απρεπή εμφάνιση και βωμολοχία) αλλά και αυτό που θεωρείται το τελευταίο γραπτό του: τα περιεχόμενα σημειωματάριού του τού Παρισιού που έγραψε λίγο πριν τον θάνατό του (οι εκδότες πληροφόρησαν ότι «θα αναπαραχθεί πλήρως»).

Άλλα από τα σπάνια που θα δούμε περιλαμβάνουν το κείμενο που έγραψε ο Μόρισον για να γίνει σενάριο για το «The Hitchhiker», πρότζεκτ μιας ταινίας στην οποία θα υποδυόταν έναν περιπλανώμενο δολοφόνο (κάποια μέρη τελικώς κινηματογραφήθηκαν ως η πειραματική ταινία του, «HWY»). Το βιβλίο συνοδεύει ένα audiobook, όπου για πρώτη φορά παρουσιάζεται η τελευταία ηχογράφηση ποίησης από τον Μόρισον, σε στούντιο του Λος Άντζελες, ανήμερα των 27ων γενεθλίων του τον Δεκέμβριο του 1970 (μαζί με την απομαγνητοφώνηση της μαγνητοταινίας).

Εισαγωγή έχει γράψει ο συγγραφέας και για πολλά χρόνια φανατικός θαυμαστής των Doors, Τομ Ρόμπινς (είχε γράψει στο περιοδικό Helix για ένα show του 1967 της μπάντας), και η αδελφή του Τζιμ, η Αν Μόρισον Τσιούνινγκ (Anne Morrison Chewning) συνεισέφερε έναν πρόλογο. Η έκδοση λειτουργεί και ως πραγματοποίηση του ονείρου του Τζιμ Μόρισον να τον αντιμετωπίσουν σοβαρά ως συγγραφέα. Σε μια συνέντευξη που είχε παραχωρήσει το 1969 στο Rolling Stone, τον είχαν ρωτήσει «Βλέπεις τον εαυτό σου να πηγαίνει πιο πολύ προς εκδόσεις;» «Αυτή είναι η μεγαλύτερη ελπίδα μου. Αυτό ήταν πάντα τ' όνειρό μου» απάντησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ