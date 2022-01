The Rasmus - Jezebel: Υποψήφιο τραγούδι για τη Eurovision στη Φινλανδία

Πριν από μία εβδομάδα οι The Rasmus, το πολυπλατινένιο συγκρότημα από τη Φινλανδία, ανακοίνωσαν ότι θα είναι ανάμεσα στους υποψήφιους που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη Eurovision μέσω του Uuden Musiikin Kilpailu (The New Music Competition). Η αποδοχή από τα media και το κοινό ήταν τεράστια, τόσο στη χώρα τους αλλά και σε πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Χθες οι The Rasmus κυκλοφόρησαν το νέο τους single μέσω της Playground music. Το «Jezebel» είναι ανάμεσα στα επτά υποψήφια τραγούδια που θα εκπροσωπήσουν τη Φινλανδία στη Eurovision.

To τραγούδι έγραψε το συγκρότημα μαζί με τον Desmond Child, που έχει κάνει και την παραγωγή του. Ο Desmond Child έχει γράψει και κάνει την παραγωγή τραγουδιών σε μερικά από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια συγκροτημάτων, όπως οι Kiss, Bon Jovi, Aerosmith και Alice Cooper ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Ο Desmond Child περιγράφει χαρακτηριστικά πώς ξεκίνησε η δημιουργία αυτού του τραγουδιού: «Με πήρε ο Lauri και μου είπε ότι θέλει να γράψει το μεγαλύτερο, καλύτερο τραγούδι σε όλο τον κόσμο, ζητώντας μου να το κάνουμε μαζί. Του απάντησα πως "Ναι, θα το ήθελα, αλλά είμαι στη Φολέγανδρο". Κι ο ίδιος απάντησε "Έρχομαι". Το Jezebel είναι ένας φόρος τιμής στις γυναίκες τού σήμερα, που τους ανήκει το σώμα τους, που αποφασίζουν για τον εαυτό τους, τη σεξουαλικότητά τους, που είναι αποφασισμένες για να είναι ίσες».

Κυκλοφορεί από την Playground