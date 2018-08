The Real McKenzies live στο Gagarin 205

Οι The Real McKenzies έρχονται για ένα επετειακό live στο Gagarin 205 την Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2018.Οι The Real McKenzies, η θρυλική celtic punk μπάντα, κατά κοινή παραδοχή πρώτη μεγάλη του είδους που επηρέασε όσο καμία άλλη δημοφιλείς μεταγενέστερες μπάντες όπως οι Dropkick Murphys, Flogging Molly και πολλούς άλλους, το κέλτικο διαμάντι της Fat Wreck Chords, δισκογραφικής εταιρείας του Fat Mike των NOFX, έρχεται στην Αθήνα για ένα μεγαλειώδες επετειακό show γιορτάζοντας τα 25 χρόνια της μπάντας.Special guests: Junkheart, Xenofon Razis Punkcoustic StreetfolkΟι Junkheart σχηματίστηκαν το 2013 στην Αθήνα και παίζουν ελληνόφωνο punk-rock με ακουστικά στοιχεία. Έχουν κυκλοφορήσει δύο δίσκους σε βινύλιο, τον «Καμιά Πατρίδα» (2014) και τα «Τραγούδια του Ανέμου» (2016), ενώ αυτόν τον καιρό ηχογραφούν τον τρίτο τους δίσκο «Άνοιξη Ρε» (10 song full LP).Ο Xenofon Razis ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι στην underground σκηνή σαν singer / songwriter μέσα από τις αθηναϊκές pubs τις οποίες αγαπά και στηρίζει. Μαζεύοντας κομμάτια από Punk Rock μπάντες που είχε φτιάξει μεταξύ τέλη 90’s και αρχές ’00s (Spankie Bubble, Smashed On A Race) αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα να ηχογραφήσει τα τραγούδια των δύο παλιών του συγκρότημάτων με ακουστική κιθάρα και εξολοκλήρου με δικά του έξοδα. Έτσι το 2011 δημιουργήθηκε ο πρώτος του Sold out δίσκος “Minimum Wage Adventures” σε μορφή CD και το ταξίδι του ξεκίνησε ακολουθώντας μια μοναχική αλλά και μοναδική πορεία.Η συνέχεια: Τρία άλμπουμ, δύο περιοδείες σε κεντρική Ευρώπη (όπου η μία από αυτές έγινε αποκλειστικά με τραίνα ως μέσω μεταφοράς) τέσσερις σόλο περιοδείες και δύο περιοδείες με φουλ μπάντα σε όλη την Ελλάδα, συμμετοχές σε φεστιβάλ όπως το Groezrock Acoustic Punk Meeting στο Βέλγιο, το New Long Fest στη Νέα Μάκρη, το Los Almyros Festival στον Αλμυρό και το B-Fest, αμέτρητα live σε pubs, μπαράκια, τοπικές σκηνές και αυτοοργανωμένους κοινωνικούς χώρους της Αθήνας και της ελληνικής επαρχίας είναι αρκετά για να καταλάβει κάποιος πόσο ενεργός είναι ο ίσως μοναδικός αγγλόφωνος Punk-Rock singer / songwriter της underground ελληνικής σκηνής με δισκογραφία!Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το LIVE των θεότρελων The Real McKenzies με ένα full set γεμάτο μπύρες ουίσκια και πολλά sing along παρέα με τον Γιώργο Συνοδινό στο βιολί και λίγο πριν από τους φίλους Junkheart… Οπότε ελάτε από νωρίς!Eισιτήρια:Early birds: 10€ | Προπώληση: 12€ | Ταμείο: 15€Προπώληση:https://www.viva.grΠληροφορίες / Κρατήσεις:www.gagarin205.grGagarin 205, Λιοσίων 205, Αθήνα