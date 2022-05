This Is Athens City Festival: Για ακόμα τέσσερις ημέρες το πρώτο φεστιβάλ της Αθήνας «αναστατώνει» την πόλη

«Προβάλλουμε αθέατες πλευρές της πόλης και δείχνουμε ότι η Αθήνα είναι μια έκπληξη, μια έκπληξη που την αγκαλιάζει ο κόσμος» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής του πρώτου ανοιχτού φεστιβάλ της Αθήνας, με την υπογραφή του Δήμου Αθηναίων, Νίκος Μπάρλας.

Το This Is Athens City Festival, ξεκίνησε πανηγυρικά την 1η Μαΐου και έκτοτε έχει παρουσιάσει περισσότερες 100 εκδηλώσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον 20 συναυλίες και πάρτι εκθέσεις και γαστρονομικές βραδιές ενώ συμμετέχουν σε αυτό σχεδόν όλα τα μουσεία της Αθήνας με μοναδικές διοργανώσεις, πέρα από τα καθιερωμένα. Επιπλέον, «για πρώτη φορά οργανωμένα εντάξαμε όλους τους μουσικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας σε μια διοργάνωση, σχεδιάζοντας εκδηλώσεις οι οποίες ήταν από τις πιο επιτυχημένες που έγιναν» εξηγεί ο κ. Μπάρλας.

Techno party στη Βαρβάκειο, την πλατεία Θεάτρου και το μουσείο Γουλανδρή, jazz στο μουσείο της Ακρόπολης, οπερέτα στο Νομισματικό μουσείο, η φιλαρμονική του δήμου στο Εθνικό Αρχαιολογικό, συναυλία στην Αγγλικανική εκκλησία και η Αθήνα προκαλεί τον κόσμο της και τους επισκέπτες να την ζήσουν αλλιώς. Πάνω από 30.000 άνθρωποι χόρεψαν στους ρυθμούς της αγαπημένης τους μουσικής μόνο όσον αφορά τις εκδηλώσεις ψυχαγωγίας. Όμως το This Is Athens City Festival έχει και άλλες όψεις. «Έχουμε συνδυάσει τις βραδιές γαστρονομίας με την άνθηση του ελληνικού, επώνυμου κρασιού. Οπότε επιλέξαμε σε 5 μουσεία της πόλης να ενώσουμε το φαγητό με 5 διαφορετικά κτήματα» σημειώνει ο κ. Μπάρλας. Έτσι, στο μουσείο της Ακρόπολης οι συμμετέχοντες απόλαυσαν επιλογές από το κτήμα Βίβλια Χώρα, στο Μουσείο Γουλανδρή από το κτήμα Κυρ Γιάννη και στο Βυζαντινό από την Τέχνη Οίνου μαζί με ξεχωριστές γευστικές απολαύσεις.

Και η διασκέδαση συνεχίζεται

Το This Is Athens City Festival δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Εκτός από τις ανοιχτές εκθέσεις, τις περιηγήσεις και τις ξεναγήσεις σε μουσεία που ακόμα τρέχουν, στις τέσσερις τελευταίες ημέρες του φεστιβάλ οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξεχωριστές εμπειρίες, ξεκινώντας σήμερα Σάββατο 28/05 με τη βραδιά «Multi Culti & Kourkouti by Negros Tou Moria» στην Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 11 το βράδυ, ο «Νέγρος του Μοριά», «ο πιο σημαντικός μουσικός που προβάλλει όλη τη μουσική σκηνή της Αθήνας από την πρώτη γενιά μεταναστών που έχουν γεννηθεί εδώ και την αλληλεπίδρασή τους με την πόλη», όπως επισημαίνει ο κ. Μπάρλας, μας ξεναγεί σε ήχους που ακουμπάνε τη ραπ αλλά δεν εγκλωβίζονται, μαζί με δημοτικούς ελληνικούς χορούς, και αφρικανική κουζίνα. Εναλλακτικά, στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στον πεζόδρομο της Ερμού, στο Athens Cocktail Week Closing Party από τις 7μμ μέχρι τις 11μμ η μουσική και τα ποτά θα είναι δυνατά.

Αύριο Κυριακή 29/05, η Σχεδία καλωσορίζει το καλοκαίρι με ένα μεγάλο «πάρτι για καλό σκοπό» όπως λέει ο κ. Μπάρλας, καθώς όλα τα έσοδα θα στηρίξουν τους ανθρώπους της Σχεδίας, από τις 7 μμ μέχρι τις 11 μμ, με ελεύθερη είσοδο, στην οδό Κολοκοτρώνη & Νικίου, ενώ για τους πιο φιλομαθείς, επίσης αύριο το μεσημέρι στη 1 μμ, διοργανώνεται ο ιστορικός περίπατος στους δύο αιώνες του Νέου Ελληνικού Κράτους γύρω από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο κλείσιμο των εκδηλώσεων την Τρίτη 31/05, στο μουσείο Φιλελληνισμού, θα συζητήσουν, ο Mark Mazower, καθηγητής Ιστορίας στο πανεπιστήμιο Columbia, ο Jacques Bouchard, καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, η Catherine Elisabeth Fleming, πρύτανης στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και o Alexander Kitroeff, Έλληνας ιστορικός και καθηγητής ιστορίας στο Haverford College για τον αμερικανικό φιλελληνισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το This Is Athens City Festival θα γίνει θεσμός

Το This is Athens City City Festival, διοργανώνεται μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) και όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της, Βαγγέλης Βλάχος, «μετά από δύο δύσκολα χρόνια και στο πλαίσιο της επικοινωνίας αλλά και της συνεργασίας του δήμου με τους δημιουργικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης μας, προέκυψε το επιτακτικό αίτημα της τόνωσης της αθηναϊκής αγοράς». Έτσι, «ακούγοντας πάντα τις ανάγκες φορέων και οργανισμών, ο Δήμος Αθηναίων πήρε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του This is Athens City Festival, μιας μεγάλης ανοιξιάτικης γιορτής, και εμείς στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ) αναλάβαμε να την υλοποιήσουμε» σημειώνει ο κ. Βλάχος προσθέτοντας ότι ο στόχος ήταν «η δημιουργία ενός φεστιβάλ εξωστρεφούς και ανοιχτού σε όλες σχεδόν τις γειτονιές της Αθήνας που θα βοηθούσε Αθηναίους αλλά και επισκέπτες να την εξερευνήσουν και πάλι». Η επιλογή των δράσεων που εντάχθηκαν στο πλαίσιο του φεστιβάλ έγινε μετά από ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους ενδιαφερόμενους με το κριτήριο να κινούνται θεματικά εντός των τεσσάρων πυλώνων του φεστιβάλ, δηλαδή εκθέσεις, γαστρονομία, ψυχαγωγία και δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

Αν και είναι αρκετά νωρίς για να εκτιμηθεί το ακριβές αποτύπωμα του φεστιβάλ, ο κ. Βλάχος επισημαίνει ότι «η ανταπόκριση του αθηναϊκού κοινού αλλά και των επισκεπτών της πόλης μας έχει ξεπεράσει κάθε μας προσδοκία. Όλες μας οι δράσεις είναι sold out ή γεμάτες με κόσμο -ειδικά όσες γίνονται σε μεγάλους χώρους. Θα αναφέρω ενδεικτικά το Urban picnic που έγινε στην Ακαδημία Πλάτωνος την Πρωτομαγιά συγκεντρώνοντας πάνω από 2.000 άτομα, το πάρτυ των Street Outdoors στις 8 Μαίου που γέμισε τη Βαρβάκειο αγορά με πάνω από 6.000 άτομα αλλά και τη διοργάνωση του Pepper 96,6 στο Ζάππειο όπου πάνω από 4.500 άτομα γέμισαν τον υπαίθριο χώρο για να ακούσουν μερικά από τα πιο αγαπημένα ονόματα της αθηναϊκής μουσικής σκηνής». Το φεστιβάλ ήρθε για να μείνει, όπως έχει δηλώσει και ο δήμαρχος Αθηναίων, Κ. Μπακογιάννης. «Νιώθουμε ότι πετύχαμε τον στόχο μας που ήταν να γίνει όλη η Αθήνα μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή. Μακροπρόθεσμα θέλουμε αυτό το φεστιβάλ να γίνει θεσμός, τονώνοντας ακόμα περισσότερο την αγορά της πόλης τους ανοιξιάτικους μήνες» καταλήγει ο κ. Βλάχος.

Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο https://cityfestival.thisisathens.org/ για όλες τις εκδηλώσεις και εκθέσεις που είναι ακόμα ανοιχτές έως τις 31 Μάϊου.