«Time Decorated», ένα ντοκιμαντέρ για τη σχέση του Basquiat με τη μουσική

Στη σειρά ντοκιμαντέρ «Time Decorated: The Musical Influences of Jean-Michel Basquiat» από το μουσείο του Λος Άντζελες The Broad, ο παραγωγός Terrace Martin, ο ιδρυτής της Afro-Punk James Spooner και ο ειδικός της hip-hop Todd Boyd μιλούν για το πώς η μουσική οδήγησε την τέχνη ενός από τους πιο επιτυχημένους ζωγράφους όλων των εποχών, του Jean-Michel Basquiat.

«Όλοι θέλουν να διεκδικήσουν ως δικό τους τον Jean-Michel Basquiat - η jazz, το hip-hop και το No Wave, αλλά ήταν όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα παιδί της downtown» λέει, στο δεύτερο μέρος της σειράς, ο Spooner.

Πριν ακόμη εκθέσει σε γκαλερί έργα του, ο Basquiat έγινε, στα μέσα της δεκαετίας του 1970, μόνιμος στη σκηνή των κλαμπ της Downtown New York City, την ίδια περίοδο που καλλιτέχνες όπως ο Keith Haring, η Madonna και η Debbie Harry έκαναν όνομα. Το 1980, έργα του Basquiat εμφανίστηκαν στο πρωτοποριακό Times Square Show, ένα ομαδικό show που νομιμοποίησε την καλλιτεχνική σκηνή του κέντρου της πόλης και εγκαινίασε τη σύντομη - αλλά με τόσο μεγάλη επίδραση - καριέρα του.

Οι ιδρυτές του The Broad «ήξεραν τον Basquiat, τον επισκέπτονταν στη Νέα Υόρκη, πήγαιναν στο στούντιό του, κάποια στιγμή τον έφεραν και στο Λος Άντζελες» είπε, μιλώντας στο Hyperallergic, ο παραγωγός της σειράς «Time Decorated» και διευθυντής του τμήματος Audience Engagement στο μουσείο, Ed Patuto.

