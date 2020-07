Τίνα Τέρνερ και Kygo σε νέο remix του «What Love Got to Do With It»

Η Τίνα Τέρνερ είπε να αφήσει για λίγο τη ζωή της συνταξιούχου για να κυκλοφορήσει ένα remix του τραγουδιού της «What Love Got to Do With It», που πρωτοκυκλοφόρησε το 1984, μαζί με τον Dj Kygo. Η νέα απόδοση dancefloor-ready έρχεται επίσης με ένα νέο visual.



«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με την Τίνα Τέρνερ, η οποία είναι ένας μύθος με τον οποίο μεγάλωσα ακούγοντας τα τραγούδια της», δήλωσε ο Kygo. «"Το What Love Got To Do With It" είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια όλων των εποχών, και είναι μία ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου, η ευκαιρία που μου δόθηκε να το ξανασχεδιάσω».



Το single ανακοινώθηκε στο Instagram του Kygo και είναι η τρίτη φορά που ο Νορβηγός Dj και παραγωγός αναμόρφωσε ένα κορυφαίο single της δεκαετίας του 1980. Πέρυσι, ο Kygo σημείωσε μεγάλη επιτυχία με το remix του «High Love» της Whitney Houston, ενώ είχε προηγηθεί το remix του «Sexual Healing» του Marvin Gaye το 2013.

Ακούστε το τραγούδι: