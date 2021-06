Tina Turner: Ακυκλοφόρητο ντέμο του «The Best»

Φρέσκια από την υποψηφιότητά της για την Class 2021 του Rock & Roll Hall of Fame, η Tina Turner ετοιμάζει την επανακυκλοφορία του άλμπουμ του 1989, Foreign Affair· η deluxe επανέκδοση θα περιλαμβάνει το αρχικό LP, μια συναυλία του 1990, B-sides, ρεμίξ και άλλα πολλά. Ως πρόγευση της κυκλοφορίας στις 16 Ιουλίου του Foreign Affair: Deluxe Edition (τέσσερα CDs και ένα DVD), η δισκογραφική εταιρεία Rhino έδωσε στη δημοσιότητα ένα ακυκλοφόρητο ντέμο της μεγάλης επιτυχίας της Turner, του «The Best».

Το πρώτο CD φιλοξενεί πλήρες remastering για πρώτη φορά του αρχικού LP. Στο δεύτερο, μια επιλογή από B-sides, ρεμίξ και ορχηστρικά. Στο τρίτο και τέταρτο CD, το live άλμπουμ Do You Want Some Action? Live in Barcelona 1990, με 16 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Tina Turner.

Το DVD περιλαμβάνει το φιλμ της συναυλίας «Do You Want Some Action? Live in Barcelona 1990» και έξι βιντεοκλίπ που έκανε η Turner την περίοδο του Foreign Affair. Επιπλέον, η έκδοση συμπληρώνεται και από ένα ειδικό αναμνηστικό πασαπόρτι με κάποιες εμβληματικές φωτογραφίες της Tina, φωτογραφίες με τον φακό του διάσημου Paul Cox και κείμενο από τη Holly Knight που μαζί της έγραψε το «The Best» (και άλλα τραγούδια της).

Το Foreign Affair θα κυκλοφορήσει επίσης σε σετ δύο CDs, σε κοφρέ με δύο LPs και – σε περιορισμένα αντίτυπα – σε κοφρέ με δύο LPs σε λευκό βινύλιο.

Δείτε το βίντεο: