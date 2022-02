«Τίποτα δεν έχει νόημα πια»: Η Σινέντ Ο' Κόνορ αποσύρεται από τη μουσική μετά την αυτοκτονία του γιου της

«Κανένα νόημα» δεν βρίσκει στη ζωή της η Σινέντ Ο' Κόνορ μετά την αυτοκτονία του 17χρονου γιου της, Σέιν. Ο νεαρός αποφάσισε τον Ιανουάριο να βάλει τέλος στη ζωή του, βυθίζοντας στη θλίψη τους κοντινούς του ανθρώπους και, φυσικά, τους γονείς του.

Η τραγουδίστρια μπορεί να μην έβαλε και εκείνη τέλος στη ζωή της, όπως έγραφε στο Twitter τις πρώτες ημέρες μετά την αυτοκτονία του γιου της, όμως δεν βρίσκει πλέον κανένα νόημα σε τίποτα, για να την κάνει να εμφανιστεί ξανά στη σκηνή και να ερμηνεύσει τις επιτυχίες της.

Με μια δημοσίευσή της στο Twitter, η τραγουδίστρια ενημέρωσε το κοινό της πως δεν θα τη δει ποτέ ξανά να τραγουδάει. «Απλά για να σας ενημερώσω, οι υπαινιγμοί για πιθανές εμφανίσεις μου φέτος ή τον επόμενο χρόνο ή γενικά κάποια στιγμή είναι λανθασμένοι. Δεν θα υπάρξει ποτέ ξανά κάτι για το οποίο θα τραγουδήσω», έγραψε η Σινέντ Ο' Κόνορ.

Just to say, suggestions there’ll be any performances this year or next year or ever again are erroneous. There will never be anything to sing about again. #DropsMikehttps://t.co/7YW8RbXNhx