Tο 18ο Street Dance Festival Battle Of The Best στη Θεσσαλονίκη είναι γεγονός!

Το Street Dance Festival Battle Of The Best Thessaloniki 2022 γιορτάζει 18 χρόνια ζωής στην πόλη της Θεσσαλονίκης! Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Δεκεμβρίου στον Πολυχώρο WE με χωρητικότητα 1000 ατόμων.



Χορευτές διεθνούς φήμης θα είναι βασικοί καλεσμένοι του Φεστιβάλ ως κριτές στα Dance Battles που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου και την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου θα παραδώσουν σεμινάρια χορού σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Δείτε το βίντεο:

Συγκεκριμένα το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει τους Δανούς Hip hop χορογράφους Toby Deedaran και Lea Simonsen. Από Ολλανδία η Marthe Vangeel θεωρείται από τις γνωστότερες εκπροσώπους του Dance hall στην Ευρώπη. Από Τσεχία το παιδί θαύμα Mr. Kriss που εκτός από σπουδαίο ταλέντο στον χορό είναι και χαρισματικός εικονογράφος. Από Βέλγιο ο Sam είναι βασικός προπονητής breaking της Εθνικής Ομάδας του Βελγίου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Την 6αδα των καλεσμένων συμπληρώνει ο Ελληνοβέλγος Mighty Jim ο οποίος θεωρείται από τους πιο ταλαντούχους Ευρωπαίους b - boys και είναι αντίστοιχα αθλητής της Εθνικής ομάδας Βελγίου για τους ολυμπιακούς Αγώνες 2024. Στους νικητές των διαγωνισμών θα δοθούν χρηματικά έπαθλα και δωροεπιταγές συνολικής αξίας 3000€!

Το φετινό φεστιβάλ δίνει βαρύτητα στην ελεύθερη έκφραση και τον πειραματισμό με το Street Dance Theater Awards. Προσκαλούμε τους καλλιτεχνικά ανήσυχους χορευτές - χορογράφους να πειραματιστούν και να παρουσιάσουν Street Dance Χοροθέατρα χωρίς κανόνες και περιορισμούς αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι χορός είναι πάνω απ’ όλα τέχνη. Χορευτές - χορογράφοι διεθνούς φήμης θα αποτελούν την κριτική επιτροπή που θα διαλέξει και θα απονέμει 3 τιμητικά βραβεία Street Dance Theater Awards 2022 στις κατηγορίες open και youth.

Στον τομέα των break dance battles θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός 2 εναντίον 2 ανοιχτό για όλες τις ηλικίες.



Για τους μικρούς μας φίλους θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός break dance 2 εναντίον 2 για ηλικίες 7 έως 12 και 13 έως 17. Προστίθενται επίσης Dance hall battle 1 vs 1& Hip hop Battle 2 vs 2.

Στους ατσάλινους τροχούς του φεστιβάλ θα βρίσκονται 2 από τους top battles dj’s από Θεσσαλονίκη οι Dj Amazeme& Dj Cron. Παρουσιαστές τις βραδιάς θα είναι ο εκρηκτικός George Perin από τους Nasa Funk, bboySaspens από τα All StylesBattle και η Jo από το Bounce / HHI.