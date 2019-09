Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στο Θέατρο Ροές

Το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Moving Colours φέρνει το νεανικό κοινό κοντά στον σύγχρονο χορό παρουσιάζοντας φρέσκα έργα έμπειρων δημιουργών του εξωτερικού, στις 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι.



Το Φεστιβάλ Moving Colours διοργανώνει η DAN.C.CE UNITIVA —με την πολυετή εμπειρία στη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL — σε συνεργασία με το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο χορού AEROWAVES.



Οι παραστάσεις που θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το Ελληνικό νεανικό κοινό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ επιλέχθηκαν από το δίκτυο AEROWAVES ανάμεσα στα καλύτερα 20 έργα σύγχρονου χορού πανευρωπαϊκά για το 2019, ενώ οι τρεις παραγωγές έχουν περιοδεύσει στα σημαντικότερα θέατρα της Ευρώπης.



Παράλληλα με τις παραστάσεις του κεντρικού θεάτρου, την Παρασκευή 20/09 λίγο νωρίτερα από την έναρξη του φεστιβάλ, 11 απόφοιτοι της Επαγγελματικής Σχολής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής γεμίζουν με τη νεανική τους ενέργεια την Πλατεία έξω από το Μετρό «Καραμεικός» παρουσιάζοντας τη χορογραφία της Ελευθερίας Αγαπάκη «65 km» που έκανε πρεμιέρα στην επίσημη παράσταση της σχολής της Ε.Λ.Σ εφέτος το καλοκαίρι στο θέατρο Σταύρος Νιάρχος.



Την ίδια ημέρα διεξάγεται σεμινάριο σύγχρονου χορού για νέους 15-17 ετών από τον χορογράφο και χορευτή Andrea Costanzo Martini σε συνεργασία με τη Σχολή Χορού «Μάγια Δημοπούλου».



Πρόγραμμα φεστιβάλ



Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου



18.30 | Πλατεία Μετρό «Κεραμεικός»



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



«65 km»



Χορογραφία: Ελευθερία Αγαπάκη



Διάρκεια: 6’



Οι άνθρωποι πάντοτε κινούμασταν. Τώρα όμως τρέχουμε διαρκώς. Μέσα σε μία φρενήρη ζάλη ταχυτήτων προσπαθούμε να υπάρξουμε, να συνυπάρξουμε και να δημιουργήσουμε σχέσεις με τους γύρω μας. Δίχως ανάσα, άλλοτε μόνοι και άλλοτε συμπορευόμενοι, χαράζουμε πορείες που συχνά γίνονται κύκλοι τεμνόμενοι με τα όρια του ίδιου μας του εαυτού. Κι αν αυτά τα αγνοήσουμε και συνεχίσουμε χωρίς καμία παύση, τότε θα εξαντληθούμε ο ένας μετά τον άλλο.



Αυτά τα ζητήματα ταχύτητας, ορίων και ανθρωπίνων σχέσεων πραγματεύεται η χορογραφία «65km» της Ελευθερίας Αγαπάκη, η οποία δημιουργήθηκε για την Ετήσια Παρουσίαση της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2019).



15.00 – 18:00 | Σχολή Χορού Μάγιας Δημοπούλου, Πειραιώς 209, Ταύρος



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 15-17 ετών



Διάρκεια: 3 ώρες | Ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων: 20



Πληροφορίες & Αιτήσεις συμμετοχής: 21 0345 8332



Το σεμινάριο πραγματοποιείται από τον Andrea C.Martini & Avidan Ben Giat και χωρίζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από μια σωματική προθέρμανση βασισμένη στον αυτοσχεδιασμό. Οι χορογράφοι μέσα από συγκεκριμένες οδηγίες κινούν τους χορευτές με τέτοιο τρόπο ώστε να εξερευνήσουν διάφορες χορευτικές ιδιότητες (που σχετίζονται με το έργο Scarabeo). Εκρηκτική δύναμη, φόρμα, ευαισθησία, ταχύτητα, ρυθμός, είναι μερικές από τις λέξεις-κλειδιά που θα χρησιμοποιηθούν. Οι χορευτές θα κληθούν να αναζητήσουν τη σύνδεση μεταξύ της φαντασίας και της κίνησης που προκύπτει.



Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου θα επικεντρωθεί στη χορογραφία «SCARABEO». Μέσα από χορευτικές αλληλουχίες οι χορευτές θα εστιάσουν στη σχέση κίνησης και ήχου με τη θεατρική προσέγγιση. Πως ενσωματώσουμε έναν θόρυβο; Πως μπορούμε να γίνουμε ήχος; Πως ένα μουσικό κομμάτι γίνεται ο καλύτερος μας σύμμαχο σε μια πάλη για προσοχή;

19:00 | Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι

Κεντρικό Φεστιβάλ

“Jean-Yves, Patrick and Corinne”



Χορογραφία: Sidonie Duret / Jérémy Martinez / Emillie Szikora



Έναρξη παράστασης:, διάρκεια: 55’



Στο έργο Jean-Yves, Patrick and Corinne οι χορογράφοι Sidonie Duret, Jérémy Martinez και Emillie Szikora επηρεασμένοι από την ποπ ενέργεια της δεκαετίας του '80, διαμορφώνουν ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο trio για πέντε χορευτές που δημιουργούν έντονη κίνηση, με παρορμητική διάθεση και ενθουσιασμό. Θέτοντας το ζήτημα της συλλογικής ενέργειας- όπου τα σώματα είναι σε μια συνεχή ρυθμική σύνδεση μεταξύ τους- μεταφέρουν και αναπροσαρμόζονται στην δεδομένη πληροφορία. Αναμένεται αεροβική διάθεση σε ξέφρενους χορευτικούς ρυθμούς!



Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου



19:00 | Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι





ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ



«Scarabeo, Angles and the Void»

Χορογραφία: Andrea Costanzo Martini

Διάρκεια: 40’



Το έργο "SCARABEO, Angles and the Void" είναι ένα χαρούμενο ντουέτο όπου η φιλία είναι ένα παιχνίδι όσο και μια μονομαχία όπου οι αντιλήψεις αμφισβητούνται. Η φυσικότητα της κίνησης υποστηρίζεται από ένα ευρύ φάσμα χορευτικών δεξιοτήτων γεμάτο χιούμορ σε συνδυασμό με αναπάντεχα γεγονότα!



Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου



19:00 | Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι



ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ



“Des gestes blancs”

Χορογραφία: Sylvain Bouillet

Διάρκεια: 45’



Το έργο Des gestes blancs (λευκές χειρονομίες) είναι ένα ντουέτο για έναν άνδρα και ένα αγόρι. Παίζοντας με την ανισορροπία και το βάρος των σωμάτων τους, ένας πατέρας με τον 8χρονο γιο του προσπαθούν να βρουν ευκαιρίες για επικοινωνία και στιγμές τρυφερότητας.Με βάση τον αυτοσχεδιασμό και το παιχνίδι, αυτό το δίδυμο εξερευνά το πως εκπροσωπείται στη σκηνή η σχέση της πατρότητας. Χαρούμενοι και συγκινητικοί μέσα από τις λευκές τους χειρονομίες μας συνδέουν με το εσωτερικό μας παιδί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ



ΘΕΑΤΡΟ: ΡΟΕΣ, ΙΑΚΧΟΥ 16 ΑΘΗΝΑ 118 54

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 20, 21, 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ: 19:00

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ: 18:30



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ



Ημερήσια εισιτήρια: €10 (ενηλίκων), €8 (ανηλίκων)

Τριήμερο εισιτήριο: €25 (ενηλίκων), €20 (ανηλίκων)

Προπώληση: στο ταμείο του θεάτρου Ροές



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ



ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 15.00 | ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες | Κόστος συμμετοχής: €30



Πληροφορίες & Αιτήσεις συμμετοχής: 21 0345 8332