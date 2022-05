«Ωδή στην Ομορφιά» - 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Με τάση «εξωστρέφειας» εντός Πελοποννήσου και μ' ένα πλούσιο πρόγραμμα από 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, δύο παγκόσμιες πρεμιέρες, έξι παράλληλες εκδηλώσεις, ένα εντατικό πρόγραμμα εκπαίδευσης επαγγελματιών, καθώς κι ένα πρόγραμμα εργαστηρίων χορού και κίνησης για διάφορες ηλικίες και ομάδες πληθυσμού, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δίνει για 28η χρονιά ραντεβού κι αυτό το καλοκαίρι στην όμορφη πόλη του χορού, στην Καλαμάτα.

Όπως έγινε χθες γνωστό κατά την παρουσίαση του προγράμματος από την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Λίντα Καπετανέα, η 28η διοργάνωση, η οποία φέτος έχει τίτλο «Ωδή στην Ομορφιά», θα κάνει πρεμιέρα με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το «TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor» των Peeping Tom, μια παράσταση που είναι το αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre.

Επίσης, θα παρουσιαστεί το Neighbours, η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Φεστιβάλ με έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως, το Sadler's Wells του Λονδίνου. Το έργο, που χορογραφήθηκε από τους Rauf "RubberLegz" Yasit και Brigel Gjoka, σε συνεργασία με τον William Forsythe και με ζωντανή μουσική από τον συνθέτη Ruşan Filiztek, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2022, ενώ μετά την Καλαμάτα θα συνεχίσει τη διεθνή περιοδεία του.

«Μετά σχεδόν από τρεις δεκαετίες ζωής, το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι η κορυφαία διοργάνωση χορού στη χώρα μας κι ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ στον τομέα του, με διεθνή απήχηση και ένα πιστό και αφοσιωμένο κοινό εξαιτίας, κυρίως, της ποιότητας που από την πρώτη στιγμή φρόντισε να εξασφαλίσει. Το Φεστιβάλ φέτος, εκτός από τη ζωή την οποία θα δώσει στην πόλη, αλλά και την πλήρη αξιοποίηση πια του κτηρίου του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, βγαίνει προς τα έξω και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας -κάτι πολύ σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν κάνει απλώς κάποιες εκδηλώσεις, αλλά σιγά-σιγά εκπαιδεύει το κοινό, μυεί αυτούς που θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα την πιο σωματική τέχνη, την τέχνη του χορού», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά την παρουσίαση του προγράμματος του Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ, παρουσία του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Ε. Νίκα και του Δημάρχου Καλαμάτας, Αθανάσιου Π. Βασιλόπουλου.

«Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στηρίζει το Φεστιβάλ με τριετή προγραμματική σύμβαση, την οποία έχουμε υπογράψει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με τον Δήμο Καλαμάτας, με συνολικό προϋπολογισμό 1,9 εκατ. ευρώ περίπου. Από αυτά το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού συμβάλλει με 400.000 ευρώ ετησίως γιατί πραγματικά πιστεύουμε απολύτως στο Φεστιβάλ και στον θεσμό. Θα ήθελα, εκτός από τη Λίντα Καπετανέα και την ομάδα της να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο για την εξαιρετικά καλή συνεργασία που έχουμε, όχι μόνο για το Φεστιβάλ, αλλά και σε οτιδήποτε αφορά αρμοδιότητες και συναρμοδιότητες των τριών φορέων», συμπλήρωσε η υπουργός.

«Είναι ένα πραγματικά διεθνές Φεστιβάλ και ως προς τις συμμετοχές που έχει και ως προς την απήχησή του. Είναι ένα Φεστιβάλ το οποίο χρόνο με το χρόνο γίνεται όλο και πιο συμπεριληπτικό και ως προς τις ομάδες που παρουσιάζουν το πρόγραμμά τους (π.χ. μικτές ομάδες με άτομα με και χωρίς αναπηρία), αλλά και ως προς τις διαφορετικές προσεγγίσεις στον χορό. Έχει, επίσης, αποδειχτεί ένα φεστιβάλ εξαιρετικά ανθεκτικό, καθώς έχει βρει τρόπους να εξελίσσεται, να δυναμώνει και να αντέχει σε περίεργες συνθήκες όπως αυτές της πανδημίας... Ένα φεστιβάλ με έντονο κοινωνικό πρόσωπο και σε αυτό συγκαταλέγεται όλο αυτό το πλήθος των δωρεάν εκδηλώσεων που δίνονται για τους πολίτες, τους δημότες», ανέφερε ο κ. Γιατρομανωλάκης.

Τη «χαρά» του που «έχουμε μαζί την υπουργό και τον υφυπουργό Πολιτισμού, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ στηρίζει αυτό τον σπουδαίο θεσμό με όλες τς δυνάμεις, και στον λόγο και στην πράξη», εξέφρασε ο Παναγιώτης Νίκας, επισημαίνοντας την προσπάθεια «εξωστρέφειας» εντός Πελοποννήσου του Φεστιβάλ, αρχικά το 2021 που, με τη συμβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για πρώτη φορά, εξακτινώθηκε και έτσι υπήρξε η δυνατότητα να απολαύσουμε μιας εξαιρετικής ποιότητας παράσταση στο Σαϊνοπούλειο θέατρο στη Σπάρτη, ενώ φέτος θα δοθούν δωρεάν παραστάσεις για το κοινό σε κεντρικές πλατείες στο Ναύπλιο, την Κόρινθο και την Τρίπολη.

«Το Διεθνές Φεστιβάλ Καλαμάτας συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, μια πορεία που φέτος συμπληρώνει 28 χρόνια. Ένας θεσμός με διεθνή αναφορά που, ως Έλληνες και ιδιαίτερα ως Καλαματιανούς, μας γεμίζει περηφάνια. Είμαστε χαρούμενοι γιατί παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα με τη συμμετοχή κορυφαίων ομάδων και χορευτών και με παραστάσεις που είμαι βέβαιος ότι θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Είμαστε ευτυχείς, επίσης, γιατί δυο χρόνια μετά την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης το Φεστιβάλ βρίσκεται περισσότερο ενισχυμένο και δυνατό. Μην ξεχνάμε ότι σε μια εποχή δύσκολη, λαμβάνοντας όλα τα υγειονομικά μέτρα, καταφέραμε και το 2020 και το 2021 να διοργανώσουμε ένα Φεστιβάλ υψηλής ποιότητας και με πλήρες πρόγραμμα -χάρη, κυρίως, στην ουσιαστική στήριξη του ΥΠΠΟΑ», ανέφερε ο κ. Βασιλόπουλος.

«Σε δύο χρόνια από τώρα θα γιορτάσουμε την τριακοστή επέτειο θέσπισης αυτού του μεγάλου θεσμού του σύγχρονου χορού για τη χώρα μας. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να έχουμε ένα συνεχώς εξελισσόμενο και δυναμικό Φεστιβάλ Χορού που να εμπνέει και να στηρίζει την ελληνική κοινωνία και να αποτελεί φορέα αξιών στην εποχή που διανύουμε. Σας περιμένουμε και φέτος στην Καλαμάτα, τον τόπο του χορού, για να μοιραστείτε μαζί μας την ομορφιά της κίνησης του ανθρώπινου σώματος, την ομορφιά της ζωής», δήλωσε η Λίντα Καπετανέα παρουσιάζοντας το πρόγραμμα του Φεστιβάλ που με φετινό τίτλο «Ωδή στην Ομορφιά» στοχεύει «στην ανάδειξη του μεγάλου και ανεξάντλητου από φιλοσοφική, ηθική, κοινωνική και καλλιτεχνική σκοπιά, ζητήματος της Ομορφιάς».

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 24 Ιουλίου 2022 και σε αυτό περιλαμβάνονται οι παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, οι μικρότερης κλίμακας παραγωγές στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, και οι παραστάσεις της Κεντρικής Πλατείας της Καλαμάτας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, breaking και krump.

Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους προέρχονται από 10 χώρες, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μοζαμβίκη, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Κύπρο. Παράλληλα, από τις 8 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου θα διεξαχθούν τα σεμινάρια και τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες και ειδικές ομάδες κοινού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξακτίνωσης του Φεστιβάλ στην Πελοπόννησο, με τίτλο «Χορός σε άλλες πόλεις», που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα παρουσιαστούν στις 17, 19 και 20 Ιουλίου σε δημόσιους χώρους των πόλεων της Κορίνθου, του Ναυπλίου και της Τρίπολης τα έργα BLINDLY της ομάδας Εlelei Company, NADEZHDA της Πηνελόπης Μωρούτ και της ομάδας Cross iMPact και Hito των Akira Yoshida και Chey Jurado.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ https://kalamatadancefestival.gr/

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ