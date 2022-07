Το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας ξεκινά την Παρασκευή 15 Ιουλίου

Με ένα έργο-σταθμό στην ιστορία του σύγχρονου χορού, το "TRIPTYCH: The missing door, The lost room and The hidden floor" των Peeping Tom ξεκινά το φετινό, 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στις 15 και στις 16 Ιουλίου. Η δίωρη πολυβραβευμένη δημιουργία των Gabriela Carrizo και Franck Chartier -αποτέλεσμα νέας επεξεργασίας τριών έργων που δημιούργησε η ομάδα Peeping Tom για το Nederlands Dans Theatre- έχει χαρακτηριστεί από τον διεθνή Τύπο «κατάκτηση του αδυνάτου», ως ένας πρωτότυπος συνδυασμός χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, μαγείας, εφέ, slapstick κωμωδίας και ακροβατικών με σασπένς και μνημειώδη εναλλαγή σκηνικών.

Στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας ακολουθούν στις 19 Ιουλίου το Neighbours, η πρώτη διεθνής συμπαραγωγή του Φεστιβάλ με το Sadler's Wells του Λονδίνου -έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς του σύγχρονου χορού παγκοσμίως- και στις 22 και 23 Ιουλίου η εμβληματική παράσταση Sonoma του πολυβραβευμένου δημιουργού από την Βαλένθια Marcos Morau και της ομάδας La Veronal.

Με τίτλο "Ωδή στην Ομορφιά", το 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας φιλοξενεί φέτος 26 συνολικά παραγωγές, 14 ξένες ομάδες από 10 χώρες, 12 ομάδες από την Ελλάδα, 3 παγκόσμιες πρεμιέρες, 6 παράλληλες εκδηλώσεις αλλά και ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες και ειδικές ομάδες κοινού, για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας.

Το Φεστιβάλ είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας της καλλιτεχνικής διευθύντριάς του Λίντας Καπετανέα και του δημάρχου Καλαμάτας Αθανάσιου Βασιλόπουλου με την υπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, τον υφυπουργό Πολιτισμού & Αθλητισμού, αρμόδιο για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Νικόλα Γιατρομανωλάκη, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, τον πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλαμάτας ΦΑΡΙΣ Παντελή Δρούγα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο και κλασικό χορό μέχρι ακροβατικά, breaking και krump που θα φιλοξενηθούν στην Κεντρική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στο Black Box και στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας. Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους προέρχονται από την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Μοζαμβίκη, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Κύπρο.

Το πλήρες πρόγραμμα εδώ: www.kalamatadancefestival.gr