Το «All I Want for Christmas Is You» εκ νέου στην κορυφή

Tις ημέρες των Χριστουγέννων ακούγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη έχοντας την δύναμη να μας αλλάζει την διάθεση και σπάζοντας παράλληλα τα μουσικά ρεκόρ. Είναι το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) που μαζί με τον βετεράνο συνθέτη Ουόλτερ Αφανασιέφ (Walter Afanasieff) το ηχογράφησε το καλοκαίρι του 1994.

Για τέταρτη χρονιά είναι στην κορυφή του Billboard Hot 100 αφήνοντας το «Rockin Around the Christmas Tree» της Μπρέντα Λι (Brenda Lee) στο Νο. 2, το «Jingle Bell Rock» του Μπόμπι Χελμς (Bobby Helms) στο Νο. 3, το «A Holly Jolly Christmas» του Μπερλ Άιβς (Νο. 4) και το «Last Christmas» των Wham στο Νο. 9. Σημειωτέον το τραγούδι βρέθηκε στη κορυφή του Billboard για πρώτη φορά το 2019.

Το κλασικό εορταστικό χιτ της Κάρεϊ, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν από 27 χρόνια, κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του αμερικανικού τσαρτ, το 2019.

Όπως είχε επισημάνει το BBC, η μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία με τον «κολλητικό» ρυθμό έκανε το ντεμπούτο της το 1994 ως EP και όχι ως single. Αυτό σημαίνει ότι ήταν εκτός του ανταγωνισμού για τη λίστα Hot 100 του Billboard.

Έπειτα από αλλαγές στον κανονισμό, το τραγούδι μπήκε για πρώτη φορά στο τσαρτ το 2000, και τα τελευταία χρόνια προσέγγιζε όλο και περισσότερο την πρώτη θέση. Αν και ήταν πάντα αγαπητό, το ρομαντικό τραγούδι έλαβε μια νέα ώθηση το 2003, όταν ακούστηκε στην επιτυχημένη ταινία «Love Actually».

Δείτε το βίντεο: