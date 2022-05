Το Athens Jazz επιστρέφει με άρωμα γυναίκας στην Τεχνόπολη

Το Athens Jazz επιστρέφει από τις 23 έως τις 29 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων αλλά και σε ολόκληρη την πόλη, με θέμα Women in Jazz. Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της πόλης αλλάζει, εξελίσσεται και, παράλληλα με τα 21 live shows του κεντρικού line-up, βγαίνει από τα όρια της Τεχνόπολης, εξαπλώνεται στην πόλη και εμπλουτίζεται με νέες δράσεις δημιουργώντας μια γεμάτη φεστιβαλική εμπειρία.

Λίγες μέρες πριν την επίσημη έναρξή του, από τις 20 έως τις 22 Μαΐου, το Athens Jazz προλογίζει ένα τριήμερο open-air προβολών στο Πάρκο Ελευθερίας, σε συνεργασία με το IN-EDIT International Music Documentary Film Festival.

Τρία μουσικά ντοκιμαντέρ διηγούνται τις ιστορίες τριών γυναικών που άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους στην ιστορία της μουσικής, της Billie Holiday, της Patti Smith και της Λίλας, μέλος των Slave to Sirens, της πρώτης all-female thrash metal μπάντας στη Μέση Ανατολή.

Στην Τεχνόπολη, από τις 23 Μαΐου και καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, το μουσικό πρόγραμμα θα πλαισιώνουν οι βασικοί «συνοδοιπόροι» του Athens Jazz τα τελευταία χρόνια, η έκθεση φωτογραφίας της ομάδας METApolis, με τίτλο #13 m.e.t.a.p.o.l.i.s, και η νομαδική αγορά του Meet Market. Τις ίδιες μέρες, στην αίθουσα των Νέων Φούρνων, τρεις φωτογράφοι που αντλούν τα θέματα τους από τη μουσική και τις παραστατικές τέχνες φωτογράφοι, ο Θράσος Ειρήνης, ο Σπύρος Βαγγελάκης και ο Κώστας Μπρουμάς, παρουσιάζουν το σχετικό με τις γυναίκες μέρος της δουλειάς τους στην έκθεση φωτογραφίας Women in Jazz.

Το Gazarte υποδέχεται το Club Program του φεστιβάλ που περιλαμβάνει live shows και dj sets. Την Πέμπτη 26 Μαΐου, η Makiko Hirabayashi, από την Ιαπωνία - με έδρα της την Κοπεγχάγη, μαζί με το τρίο της, στο οποίο παίζει και η δεξιοτέχνις στα κρουστά Marilyn Mazur, γνωστή από τη συμμετοχή της στο Miles Davis Group. Η βραδιά ολοκληρώνεται με DJ set από την Matina Sous Peau. Το Σάββατο 28 Μαΐου έχει Jazz Kosmos Party, σε συνεργασία με τον Kosmos 93.6. Η performer Idra Kayne και ο DJ και παραγωγός MCD, ένα ντουέτο με δεκάδες κοινές εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα, σε ένα πρόγραμμα με soul, R ‘n’ B και hip-hop groove, ενώ ακολουθεί ένα DJ set από τους παραγωγούς του σταθμού.

Το Athens Jazz, έχοντας ως βασικό στόχο για φέτος να αναδείξει το ζήτημα της γυναικείας εκπροσώπησης στη μουσική και στη jazz ειδικότερα, να προβάλλει τις μουσικές και τις ιστορίες των γυναικών, διοργανώνει, την Παρασκευή 27 Μαΐου, στο INNOVATHENS, ημερίδα με θέμα Women in Jazz. Μέσα από δύο πάνελ, γυναίκες μουσικοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και επαγγελματίες του music industry συζητούν για την ισορροπία των φύλων στη μουσική αλλά και στη τζαζ σκηνή ειδικότερα, μοιράζονται τις εμπειρίες τους από την ευρωπαϊκή και τη διεθνή σκηνή, προβάλλουν τις ιστορίες τους, εμπνέουν και προετοιμάζουν το κοινό για το τελικό τριήμερο των live shows του Athens Jazz.

Last but not least, την ίδια μέρα, η Lucy Woodward (US), με συνεργασίες από Snarky Puppy, Pink Martini έως Rod Stewart και Barbra Streisand, παραδίδει vocal masterclass για το πώς να χτίσεις το προσωπικό σου φωνητικό “ toolkit” και να έχεις μια δυναμική on-stage performance.

*Είσοδος ελεύθερη

Αναλυτικό πρόγραμμα

Athens Jazz meets IN-EDIT

International Music Documentary Film Festival

Open-air προβολές

20 - 22.05.2022



Πάρκο Ελευθερίας

20.05.2022



20.30 | Live show TBA



21.30 | Προβολή | Billie (James Erskine, 2019, ΗΠΑ, 96’)

21.05.2022

20.30 | Live show TBA



21.30 | Προβολή | Patti Smith Electric Poet (Sophie Peyrard & Anne Cutaia, 2022, Γαλλία, 54’)

21.05.2022

20.30 | Live show TBA



21.30 | Προβολή | Sirens (Rita Baghdadi, 2022, ΗΠΑ & Λίβανος, 77’)

The Meet Market

23 - 29.05.2022

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Μηχανουργείο, Προαύλιο Μηχανουργείου & Αποθήκη

Ένα οπτικο-ακουστικό παζλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, κοσμήματα, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα περιποίησης, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά παιχνίδια για παιδιά, δώρα για όλους, DJ sets και θετική ενέργεια.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα έως Παρασκευή | 20.00 - 00.00

Σάββατο & Κυριακή | 12.00 - 00.00

Έκθεση φωτογραφίας #13 m.e.t.a.p.o.l.i.s

23 - 29.05.2022



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Δεξαμενές Καθαρισμού

Επιμέλεια έκθεσης: Γιάννης Γιαννακόπουλος, Κώστας Κουρτίδης, Θοδωρής Βερονίκης

Εγκαίνια: Δευτέρα 23.05.2022 | 19.30



Ώρες λειτουργίας:



Τρίτη, Τετάρτη & Πέμπτη | 16.00 - 23.00



Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή | 10.00 - 23.00

Έκθεση φωτογραφίας Women in Jazz

23 - 29.05.2022



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | Νέοι Φούρνοι

Συμμετέχουν: Θράσος Ειρήνης, Σπύρος Βαγγελάκης, Κώστας Μπρουμάς

Ώρες λειτουργίας:



Δευτέρα έως Παρασκευή | 19.00 - 00.00



Σάββατο & Κυριακή | 12.00 - 00.00

Athens Jazz Club Program

Live shows & DJ sets

26 & 28.05.2022



Gazarte

26.05.2022 | Live με το Makiko Hirabayashi Trio & DJ set από τη Matina Sous Peau

21.30 | Makiko Hirabayshi Trio | Live show

23.30 | Matina Sous Peau | DJ set

28.05.2022 | Kosmos Jazz Party με live Idra Kayne x MCD & DJ set από τους παραγωγούς του Kosmos 93.6

21.30 | Idra Kayne x MCD | Live show

23.30 | Kosmos 93.6 radio producers DJ set

Ημερίδα Women in Jazz

27.05.2022



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | INNOVATHENS

12.00 | Lucy Woodward Vocal Masterclass | Make singing your art. Make music your business.

18.30 | Panel | Emerging female artists creating culture & leading the European and international jazz scene (αγγλικά)

Ομιλήτριες: Yazz Ahmed (UK), Maria Faust (EE), Τάνια Γιαννούλη (GR)

Συντονιστής: Jon Omar Arnason (καλλιτεχνικός διευθυντής - Reykjavik Jazz Festival)

19:30 | Panel | Women representation in music (αγγλικά)

Ομιλήτριες: Αλέξια Βασιλείου (CY), Simona Molinari (IT), Lucy Woodward (US)

Συντονίστρια: Martel Ollerenshaw (αντιπρόεδρος - Europe Jazz Network / σκηνοθέτρια & δημιουργική παραγωγός - Arts & Parts Ltd.)