Το «Club Tropicana» των Wham επέστρεψε με ένα εκρηκτικό remix

Κυκλοφόρησε ένα ολοκαίνουργιο remix του διάσημου τραγουδιού «Club Tropicana» των θρυλικών Wham. Σε παραγωγή του Βρετανού DJ Sigala και του εξαιρετικού παραγωγού, Manovski το «The Balearic Breeze Remix» χαρίζει μία πιο φρέσκια νότα στην εμβληματική επιτυχία που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1983 ταξιδεύοντας μας πίσω στο χρόνο με το γνωστό του ρυθμό.

Το «Club Tropicana» γράφτηκε το 1981 στο σαλόνι του Άντριου Ρίντζελϋ και ήταν το δεύτερο τραγούδι του συγκροτήματος μετά το «Wham Rap!». Κατέκτησε την τέταρτη θέση στα Βρετανικά Charts με το βίντεο κλιπ να είναι γυρισμένο στην Ίμπιζα. Η ανανεωμένη επιτυχία κυκλοφόρησε, με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων του συγκροτήματος, την ίδια ημέρα που έκανε πρεμιέρα στο Netflix το «WHAM! The Documentary» σε σκηνοθεσία Κρις Σμιθ (Chris Smith). Σημειώνεται ότι στις 7 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει ένα νέο άλμπουμ από την Sony Music με τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, με τίτλο, «Wham! The Singles: Echoes From The Edge Of Heaven».

Με όνειρο να κάνουν διάσημα τα τραγούδια τους ο Άντριου Ρίντζελϋ και ο Τζορτζ Μάικλ συστήθηκαν ως «Wham» το 1981 και έγιναν ένα από τα πιο αγαπημένα ντουέτα στην ιστορία της μουσικής πουλώντας περισσότερους από 30 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.