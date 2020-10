Το Dance Theatre of Harlem στους δρόμους της Νέας Υόρκης

Για λόγους ευνόητους, το εφετινό φεστιβάλ Harlem Week έγινε στον εικονικό κόσμο. Στο πλαίσιο του 46ου φεστιβάλ, οκτώ μέλη του Dance Theatre of Harlem χόρεψαν στην πλατεία του Adam Clayton Powell Jr. Office Building και αλλού, στη Νέα Υόρκη.

Οι χορευτές και χορεύτριες, μεταξύ των οποίων και οι συμπαραγωγοί Derek Brockington και Alexandra Hutchinson, βγήκαν στους δρόμους του Χάρλεμ και βιντεοσκοπήθηκαν χορεύοντας σε μουσική του Ιωάννη Σεβαστιανού Μπαχ, ενώ φορούσαν προστατευτικές μάσκες.

Σκηνικό της περφόρμανς τεσσάρων μπαλαρίνων ήταν το νεογοτθικό κτήριο του City College of New York. Φόντο της περφόρμανς τεσσάρων χορευτών στον περίπατο του πάρκου Denny Farrell Riverbank State Park ήταν o ποταμός Χάντσον και η George Washington Bridge. Το καθημερινό ντύσιμό τους θύμιζε το πώς ο Arthur Mitchell, πρώτος χορευτής του New York City Ballet - για πρώτη φορά ένας Μαύρος ήταν πρώτος χορευτής του οργανισμού - και ιδρυτής του Dance Theatre of Harlem, ηθελημένα χαλάρωσε τον κώδικα ενδυμασίας για να ικανοποιήσει νεαρούς που δεν θα δέχονταν να φορέσουν καλσόν.

Δείτε το βίντεο:

Τα μέρη που χόρεψαν ήταν μέρος της χορογραφίας «New Bach» του χορογράφου και πρώην πρώτου χορευτή του οργανισμού Robert Garland, και η οποία αποτελεί τμήμα του ρεπερτορίου του Dance Theatre of Harlem. Έχει ενδιαφέρον το ότι από όσες και όσους χόρεψαν μόνον ένα μέλος της ομάδας γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη της Νέας Υόρκης (οι υπόλοιποι είναι από το Κάνσας, το Τέξας, το Σικάγο, τη Λουιζιάνα, το Ντελαγουέαρ, την κομητεία Orange και τα βόρεια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης). Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει το ότι το Dance Theatre of Harlem άδραξε την ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα: Φορέστε μάσκα!

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ