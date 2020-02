«Το εκκεντρικό project Shit & Shine για πρώτη φορά στην Ελλάδα»

Η «Mafia» & η «3 Shades of Black» παρουσιάζουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το project του Τεξανού Craig Clouse γνωστό ως Shit & Shine. Με 12 studio κυκλοφορίες και σειρά από EPs, singles και live releases ο Craig από το 2004 μέχρι τώρα έχει κινηθεί από τη noise rock και την hard electronics των πρώτων ημερών του, στο grindcore και τελικά στο «Some People Really Know How to Live» (Editions Mego) και το «Bad Vibes» (Rocket Recordings) να προσεγγίζει το dancefloor, με ιδιαίτερη μαεστρία.

