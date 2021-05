Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ξεκινά από 1 έως 6 Ιουνίου 2021

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ξεκινά την Τρίτη 1η Ιουνίου, με την παράσταση του Πρόδρομου Τσινικόρη, (Somewhere) beyond the cherry trees. Ακολουθούν την Παρασκευή 4 Ιουνίου δύο παραστάσεις χορού από τον Κύκλο Layers of Street, το The Roots – Transmission / Οι ρίζες – Μετάδοση του Kader Attou και η Οικοδομή του Άντι Τζούμα.

Πρόδρομος Τσινικόρης | (Somewhere) beyond the cherry trees

Μια post-documentary παράσταση, βασισμένη στον Βυσσινόκηπο του Άντον Τσέχοφ

Ο Βυσσινόκηπος, το κύκνειο άσμα του Άντον Τσέχοφ, παρακολουθεί τη ζωή μίας αριστοκρατικής οικογένειας της Ρωσίας καθώς αυτή χάνει την περιουσία της – τον τόσο εξαιρετικό της βυσσινόκηπο, που αναφέρεται μάλιστα στην ρωσική εγκυκλοπαίδεια. Το έργο θεωρείται προάγγελος των επαναστάσεων που θα ακολουθούσαν στη Ρωσία και αποτελεί διαχρονικά σύμβολο της αδυναμίας των ανθρώπων να κατανοήσουν τις αλλαγές που έρχονται και να προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις που διαμορφώνονται. Ο Τσέχοφ χαρακτήριζε το έργο αυτό κωμωδία, ωστόσο το τέλος του αφήνει τους ήρωες όχι μόνο ανέστιους, διωγμένους από το πατρογονικό τους σπίτι, αλλά και εντελώς έωλους, χωρίς να ξέρουν πώς θα επιβιώσουν.

Ο Πρόδρομος Τσινικόρης, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του θεάτρου ντοκιμαντέρ, διαμορφώνει ένα εντελώς πρωτότυπο κείμενο βασισμένο στο τσεχοφικό έργο. Το (Somewhere) beyond the cherry trees συναντά τους ήρωες στο σήμερα και προσπαθεί να φανταστεί μία σύγχρονη συνέχεια της ιστορίας. Πώς διαχειρίζονται η Λιούμπα, η Άννια, η Βάρια, ο Τροφίμοφ, ο Λιοπάχιν και ο Γκάγιεφ το τραύμα της απώλειας;

Τι μπορεί να συμβαίνει στη ζωή τους μετά τον εκτοπισμό από την οικογενειακή εστία και σε τι είδους νέα αρχή προσβλέπουν; Η παράσταση επιλέγει μία πιο αισιόδοξη πλευρά, μία πιο ελπιδοφόρα εξέλιξη της ζωής των ηρώων, όπου ο καθένας επιλέγει τη δική του πορεία. Ποιες εναλλακτικές θα μπορούσαν να φανταστούν οι ήρωες αυτοί για την επόμενη μέρα σήμερα, σε μια ακόμα εποχή όπου -όπως και στον Βυσσινόκηπο – οι σταθερές του ιδιωτικού, κοινωνικού και οικονομικού βίου κλυδωνίζονται συθέμελα; Κι αν οι ήρωες του Τσέχοφ τελικά τα κατάφεραν, ποια επανάσταση θα μπορούσε να προετοιμάζεται σήμερα από την εξαντλημένη οικονομικά μεσαία τάξη και τους «νέο-εξόριστους» των σύγχρονων πόλεων;

Ο Πρόδρομος Τσινικόρης εργάζεται ως σκηνοθέτης, δραματουργός και ηθοποιός. Γεννήθηκε το 1981 στο Βούπερταλ από Έλληνες γονείς μετανάστες και μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη το 1999, όπου και αποφοίτησε από το Τμήμα Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Για 3 χρόνια ήταν ηθοποιός της «Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης». Τον Μάιο του 2008 προσκλήθηκε στο Internationales Forum του Theatertreffen στο Βερολίνο. Το 2009 μετακόμισε στην Αθήνα όπου συνεργάστηκε μεταξύ άλλων ως ηθοποιός με τον Ντίμιτερ Γκότσεφ (Πέρσες, Εθνικό Θέατρο) και ως βοηθός σκηνοθέτη και ερευνητής με τους Rimini Protokoll (Προμηθέας στην Αθήνα).

Μαζί με τον Ανέστη Αζά έχει γράψει και σκηνοθετήσει τις εξής παραστάσεις που ανήκουν στο είδος του θεατρικού ντοκιμαντέρ: Ταξίδι με τρένο (Φεστιβάλ Αθηνών, 2011) Επίδαυρος – ένα ντοκιμαντέρ* (Φεστιβάλ Αθηνών, 2012), Τηλέμαχος: should I Stay or should I go (Ballhaus Naunynstraße, Βερολίνο και Στέγη Ιδρύματος Ωνάση Αθηνά, 2013), Utopia in progress (Θέατρο νέων της Κωνσταντίας, Γερμανία και Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 2014), Geblieben um zu gehen* (Μάξιμ Γκόρκι Θέατρο του Βερολίνου, 2015), Καθαρή Πόλη (Στέγη Ιδρύματος Ωνάση και Muenchner Kammerspiele, 2016) και Hellas Muenchen* (Μuenchner Kammerspiele και Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, 2018).

Για το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου σκηνοθέτησε το 2015 ένα audio walk στο κέντρο της Αθήνας με πρωταγωνιστές άστεγους συμπολίτες μας, με τίτλο Στη μέση του δρόμου. Τον Μάιο του 2015 ήταν μέλος της δραματουργικής ομάδας και υπεύθυνος έρευνας για το Χ APARTMENTS (σύλληψη Matthias Lilienthal), που πραγματοποιήθηκε σε διαμερίσματα Αθηναίων πολιτών σε παραγωγή της Στέγης. Ως δραματουργός συνεργάστηκε επίσης με την Lola Arias, τους Ana Vujanović και Saša Asentić, τον Dries Verhoeven, τον Paul Preciado στο πλαίσιο των “Exercises of freedom” για την Documenta 14 στην Αθήνα και τους “influx artist collective” (Κορίνα Βασιλειάδου και Χάρη Πεχλιβανίδη) στις παραστάσεις Ορυχείο Ίψεν: ένας εχθρός του λαού συναντάει το λαό και Πεδίο βολής (Αγριόπαπιες). Από τον Οκτώβριο του 2015 και για τέσσερα χρόνια μαζί με τον συνεργάτη του Ανέστη αζά ήταν καλλιτεχνικός υπεύθυνος της Πειραματικής Σκηνής -1 του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα.

Το (Somewhere) beyond the cherry trees αποτελεί συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου με το Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne και θα περιοδεύσει το φθινόπωρο σε Γαλλία και Γερμανία.

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε

1 – 3 Ιουνίου, 21:00



Στις 2 Ιουνίου, παράσταση και στις 23:00

Εισιτήρια: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 15€ • ΖΩΝΗ Α΄ 10€ • ΦΟΙΤΗΤΙΚO / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€ • ΑΜΕΑ / ΑΝΕΡΓΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚO ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Σύλληψη – Σκηνοθεσία Πρόδρομος Τσινικόρης

Κείμενο Ιωάννα Βαλσαμίδου – Πρόδρομος Τσινικόρης, σε διάλογο με την ομάδα

Συνεργασία στη σκηνοθεσία Κορίνα Βασιλειάδου

Δραματουργία Martin Valdés-Stauber, Ιωάννα Βαλσαμίδου

Σκηνικά – Κοστούμια Ελένη Στρούλια

Φωτισμοί Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Μουσική Παναγιώτης Μανουηλίδης

Βίντεο Δημήτρης Ζάχος

Συνεργασία στη σκηνογραφία και την ενδυματολογία Ζαΐρα Φαληρέα

Σχέδια – Υλικό προώθησης Μιχάλης Βαλάσογλου

Παίζουν Γιώργος Βαλαής, Γιώργος Βουρδαμής, Μαρία Πανουργιά, Νάνσυ Σιδέρη, Καλλιόπη Σίμου, Πρόδρομος Τσινικόρης

Εκτέλεση παραγωγής Κωστής Παναγιωτόπουλος

Συμπαραγωγή Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne

Η έρευνα για την παράσταση υποστηρίχθηκε από το Onassis AiR – Πρόγραμμα Διεθνούς Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας και Έρευνας του Ιδρύματος Ωνάση.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021 – ΧΟΡΟΣ – ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET

Kader Attou | The Roots – Transmission / Οι ρίζες – Μετάδοση

Το hip hop δεν είναι απλώς ένα καλλιτεχνικό ρεύμα, αλλά ένα κίνημα που διασχί­ζει τα είδη. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ανοίγει τις πόρτες του στο hip hop και τη street dance κουλτούρα, με τον κύκλο «Layers of Street», μία πρωτότυπη ενότητα δράσεων που θα περιλαμβάνει χορευτικά Battles, live street events, γνωριμία με διακεκριμένους χορευτές από διαφορετικές όψεις της hip hop χορευτικής κουλτούρας, αλλά και σύγχρονες παραστάσεις στην Πειραιώς 260.

Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ιδανικότερος τρόπος να ξεκινήσει ο κύκλος αυτός, παρά με τον γνωστό χορογράφο Kader Attou και την παράσταση The Roots – Transmission / Οι ρίζες – Μετάδοση. O Attou είναι ο πρώτος χορογράφος που προέρχεται από τη hip hop και έγινε διευθυντής του Εθνικού Χορογραφικού Κέντρου, συγκεκριμένα του La Rochelle στη Γαλλία. Πρωτοπόρος καλλιτέχνης στην προώθηση της hip hop σκηνής στη χώρα του και σε όλο τον κόσμο, ο Kader Attou χορογραφεί ένα μοναδικό σύμπαν σε διαρκή κίνηση ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το hip hop και τις τέχνες του τσίρκου. Εκπροσωπεί τη γενιά Γάλλων καλλιτεχνών που έδωσαν στον hip hop χορό αισθητική διάσταση, συνδέοντάς τον με τη σύγχρονη σκηνή από το ξεκίνημά του, το 1989.

Στις 4 και 5 Ιουνίου η Πειραιώς 260 φιλοξενεί την παράσταση του Kader Attou και της ομάδας του Accrorap. Η παράσταση ζωντανεύει τη μακρά προσωπική ιστορία του δημιουργού με το hip hop – μια ιστορία που συνθέτουν παιδικές ανα­μνήσεις, χορευτικές αναζητήσεις και πολιτισμικές ανταλλαγές. Στην ελληνική εκδοχή της παράστασης, που θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Αθηνών, ο Αττού θα δουλέψει με επαγγελματίες Έλληνες *ίδες street χορευτές *τριες, δίνοντάς μας την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με τη συναρπαστική αυτή σκηνή. Το έργο πρω­τοπαρουσιάστηκε στη Γαλλία από την ομάδα του Καντέρ Αττού, Αccrorap, και ενθουσίασε το κοινό στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (2019).

Μετά την παράσταση, οι δράσεις του Layers of Street θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού Φεστιβάλ. Θα ακολουθήσει η παράσταση Οικοδομή από τον Άντι Τζούμα και την Ομάδα ΙΜΑ (Πειραιώς 260– Προαύλιο, 4-5, 7- 8, 10- 11, 15-16 και 24-25/6), το D-Construction/Aπο-δόμηση από την ομάδα DYPTIK (Πειραιως 260 – Προαύλιο, 19-20/6) και τα Athens Festival Urban Dance Contest (Πειραιώς 260 – Χώρος Ε, Breakdance Battle στις 9/6 και All Style Battle στις 20/6). Το φθινόπωρο, τη σκυτάλη θα πάρει ο Marcos Morau με την ομάδα του La Veronal και την παράσταση Pasionaria/Το λουλούδι του πάθους (Πειραιώς 260 – Χώρος Η, 20-21/9). Με το Layers of Street, το Φεστιβάλ καλωσορίζει τους street χορευτές ώστε να έχουν πρόσβαση και χώρο στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, αλλά ταυτόχρονα προσκαλεί το νεανικό και όχι μόνο κοινό, να γίνει ενεργό κομμάτι του Φεστιβάλ.

Πειραιώς 260 – Χώρος Δ

4-5 Ιουνίου, 21:00

Εισιτήρια: ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 20€ • ΖΩΝΗ Α΄ 15€ – ΦΟΙΤΗΤΙΚO / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 12€ • ΖΩΝΗ Β΄ 10€ – ΦΟΙΤΗΤΙΚO / 65+ / ΚΑΛΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 8€ • ΑΜΕΑ / ΑΝΕΡΓΩΝ / ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚO ΚΑΛΛ. ΣΧΟΛΩΝ 5€

Καλλιτεχνική διεύθυνση – Σύλληψη – Χορογραφία Kader Attou

Συνεργαζόμενος καλλιτέχνης Babacar Cissé

Πρωτότυπη ηχητική επένδυση Régis Baillet – Diaphane, μαζί με επιπλέον μουσική

Φωτισμοί Fabrice Crouzet

Κοστούμια Nadia Genez

Σκηνικά Olivier Borne

Ερμηνεύουν Ράνια Αϊνίτη, Άγγελος Αποστολίδης, Ειρήνη Δαμιανίδου, Klodison Doci, Μαντώ Νόστη, Γιάννης Οικονομίδης, Aidi Ormeni, Αντωνία Πιτουλίδου, Nina-Noutsa Poulouzasvili, Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, Nadia Tomazenko, Κατερίνα Χάιδα, Χάρης Χατζηανδρέου, Σπύρος Χριστάκης, Cheer Yang

Συνδιοργάνωση Compagnie DK-BEL

Συμπαραγωγή Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο της Ροσέλ / Poitou-Charentes, La Coursive – Εθνική Σκηνή της Ροσέλ, MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard

Υποστήριξη από το Châteauvallon – Εθνικό Κέντρο Δημιουργίας και Προώθησης Πολιτισμού, στο πλαίσιο ενός προγράμματος φιλοξενίας δημιουργού

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2021 – ΧΟΡΟΣ – ΚΥΚΛΟΣ LAYERS OF STREET

ΙΜΑ – Άντι Τζούμα | Οικοδομή

Το ρεμπέτικο Στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει το λαϊκό στοιχείο που έχει στις ρίζες του την προσφυγιά, την εργατιά, τη φυλακή, τον έρωτα. Μία μουσική που έχει μία δική της γλώσσα επικοινωνίας και έναν εντελώς μοναδικό τρόπο έκφρασης της ιστορίας και των συναισθημάτων. Στην άλλη μεριά του κόσμου, σε ένα διαφορετικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο στην Αμερική, γεννήθηκε πιο πρόσφατα το hip hop, ένας χορός που παρά την απόσταση χώρου και χρόνου, συνδέεται άμεσα με τα ίδια ακριβώς στοιχεία. Οι χορευτές του hip hop δημιούργησαν κοινότητες και χρησιμοποίησαν το περιβάλλον στο οποίο έτυχε να βρεθούν, ώστε μέσω της τέχνης τους να καταφέρουν να κοινωνικοποιηθούν, να επιλύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν.

Ο Andi Xhuma, απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστρικής Τέχνης, με πλούσια δραστηριότητα στο video dance, πολλάκις βραβευμένος ως κινηματογραφιστής και περφόρμερ,/xορευτής στη διεθνούς φήμης ομάδα του Lloyd Newson, DV8 Physical Theatre, παρουσιάζει τη νέα του δουλειά στην Πειραιώς 260. Συνδυάζοντας στοιχεία από τη ρεμπέτικη μουσική και ιστορία με την κινησιολογία και την τεχνική του hip hop, η Οικοδομή δημιουργεί έναν χώρο στον οποίο οι μουσικές, οι ρυθμοί και οι ιστορίες συγχωνεύονται, και συνθέτουν μια ενιαία γλώσσα επικοινωνίας. Μια γλώσσα που έχει ως στόχο να μπορεί να γίνει κατανοητή από οποιονδήποτε οπουδήποτε. Μέσα από την ερμηνεία τεσσάρων χορευτών και δύο μουσικών, η γλώσσα της «οικοδομής» μιλά για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις σχέσεις εξουσίας, για την επικοινωνία και την αποξένωση, για τη Ζωή και τον Θάνατο.

Η Οικοδομή είναι μια παράσταση χορού ανάμεσα σε σκαλωσιές, σκάλες, ταβανόβουρτσες και δομικά υλικά. Χορός που ξεκινάει από το δρόμο, γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας στο στούντιο χορού και αποδομείται για να επιστρέψει τελικά στο δρόμο, όπου και γεννήθηκε. Η κίνηση και η μουσική, τα δύο δομικά στοιχεία της παράστασης συνενώνονται με βασικό στοιχείο τον αυτοσχεδιασμό. Μαζί με ένα μικρόφωνο και μουσική που εμπνέεται από το ρεμπέτικο, και με πρώτη ύλη το κινητικό υλικό του hip hop και του breakdance, ο Τζούμα συνθέτει μια χορογραφία που εστιάζει στα κοινά σημεία της Αμερικανικής κουλτούρας του δρόμου και της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας.

Εισιτήρια: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ με Δελτίο Εισόδου

Πειραιώς 260 – Πλατεία

4-5, 7- 8, 10- 11, 15-16 και 24-25 Ιουνίου, 21:00

Χορογράφος: Άντι Τζούμα

Κοστούμια: Δανάη Παπαϊωάννου

Μουσική σύμβουλος – Συντονίστρια κρουστών: Νατάσα Μάρτιν

Χορευτές: Δημήτρης Καραγεωργός, Περικλής Πετράκης, Γιώργος Τσαγλιώτης, Πέτρος Νικολίδης

Μουσικοί: Γιώργος Νικολόπουλος, Αθηνόδωρος Καρκαφίρης