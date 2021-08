To Instar της Μαρίας Κολιοπούλου επιστρέφει για 3 παραστάσεις τον Σεπτέμβριο

Το Instar, η χορογραφική δουλειά της ομάδας χορού Πρόσχημα, επανέρχεται με νέες ημερομηνίες παραστάσεων και νέο χώρο. Η παράσταση, είχε προλάβει να πραγματοποιήσει μόνο την πρεμιέρα της, στις 12 Μαρτίου, πριν η πανδημία του Covid 19 επιβάλει την παύση λειτουργίας των θεάτρων. Καθώς, λοιπόν, ο κύκλος του Instar δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί και η παράσταση δεν μπόρεσε να συναντήσει το κοινό της, παρουσιάζεται εκ νέου στις 31 Αυγούστου στο Φεστιβάλ Φιλίππων, και στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί σε μία μυστική ταράτσα στον Κολωνό (Λένορμαν 114 και Επιδαύρου), που θα διαμορφωθεί ειδικά για τις ανάγκες της παράστασης.

Στο Instar, η Μαρία Κολιοπούλου δημιουργεί ένα ντουέτο για τη γυναικεία ταυτότητα, που ερμηνεύουν οι Ιωάννα Αποστόλου και Χριστίνα Ράινχαρτ. Μία παράσταση αφιερωμένη στη γυναικεία φύση, με το γυναικείο σώμα να πρωταγωνιστεί, ακυρώνοντας προκαταλήψεις και κοινωνικούς διαχωρισμούς και θέτοντας αντιστικτικά τα ζητήματα της ταυτότητας και της ελευθερίας. Οι δύο γυναίκες από σκηνής ερευνούν την δυαδικότητά τους, ξεδιπλώνοντας πτυχές δύναμης, ιεραρχίας, συμπερίληψης και αποκλεισμού. Κεντρικό ρόλο στην αφηγηματική εξέλιξη της χορογραφίας αλλά και στη διαμόρφωση του χώρου έχει το ένδυμα, καθώς η καθημερινή πράξη της ένδυσης και της έκδυσης γεννά ένα είδος τελετουργίας που διατρέχει όλη την παράσταση.

Η πρόσληψη του θηλυκού σώματος σήμερα, η σύγχρονη αναπαράστασή του αλλά και οι κοινωνικές και πολιτισμικές αναφορές σε αυτό, είναι τα κεντρικά θέματα που πραγματεύεται η παράσταση Instar. Η χορογραφική έρευνα εστιάζει στα ερωτήματα: πόσο απελευθερωμένο είναι αλήθεια το γυναικείο σώμα και τι αντιπροσωπεύει στην σύγχρονη κοινωνία;

Ο όρος «instar» αναφέρεται στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής στα αρθρόποδα μέχρι την σεξουαλική τους ωρίμανση: κατά τη μεταμόρφωσή του το κάθε έντομο περνάει από διαφορετικά στάδια “έκδυσης”, όπου σε κάθε τέτοιο στάδιο “αλλάζει ρούχα”. Στη λογική αυτή δομείται η παράσταση που εξελίσσεται ανάμεσα στο “ντύσιμο” και στο “γδύσιμο”, ανάμεσα στο οικείο και στο ανοίκειο.

Ομάδα Χορού Πρόσχημα



Η ομάδα χορού Πρόσχημα έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια, έργα σε παραγγελία της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων και του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στο Αλγέρι. Έχει διακριθεί με το βραβείο Jarmila Jeřábková award (2008) στο New Europe Festival στην Πράγα και το 2ο Βραβείο στο International Contemporary Dance Festival of Algiers (2013) στο Αλγέρι.



Το 2017 η Μαρία Κολιοπούλου δίδαξε χορογραφία και αυτοσχεδιασμό στο Belgrade Dance Institute και χορογράφησε για την Editta Brown Company στην Αυστρία. Το 2019 χορογράφησε για την ομάδα Stopgap dance company στο Surrey.Συνεργάζεται με την Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στο πρόγραμμα Europe Beyond Access.



Έργα της έχουν παρουσιαστεί μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, στον Αρχαιολογικό χώρο των Αστικών Πυλών Πειραιά, στο Μουσείο Μπενάκη, την ΑΣΚΤ και έχουν ταξιδέψει σε Αλγέρι, Βουδαπέστη, Βιέννη, Λιουμπλιάνα, Σάλτσμπουργκ, Στοκχόλμη, Κάρλσταντ και Χάγη. Το καλοκαίρι του 2021 ξεκίνησε την έρευνα της για το έργο Dis-dance με την υποστήριξη του του Διεθνούς Προγράμματος Χορού της Σουηδίας.



Το τελευταίο της έργο Clear Midnight παρουσιάστηκε στις 7- 9 Ιουνίου 2021 στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.



Συντελεστές:



Χορογραφία: Μαρία Κολιοπούλου

Ερμηνεία: Ιωάννα Αποστόλου, Χριστίνα Ράινχαρτ

Κοστούμια: Μάριος Ράμμος

Σχεδιασμός Ήχου: Γιάννης Ισιδώρου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Θωμάς Οικονομάκος

Βοηθός Χορογράφου: Νάντη Γώγουλου

Καλλιτεχνικοί συνεργάτες: Μαρίζα Βινιεράτου, Κατερίνα Λιόντου, Μπετίνα Παναγιωτάρα

Βίντεο: Γεύη Δημητρακοπούλου

Φωτογραφίες: Ελπίδα Τέμπου

Οργάνωση παραγωγής: Cultopia

Παραγωγή: Ομάδα Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Εισιτήρια: 10 ευρώ (ενιαία τιμή)

Κρατήσεις – πληροφορίες: 6944561694, ώρες: 11:00 - 14:00 & 17:00 - 20:00