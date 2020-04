Το κλιπ για το «Phenom», με χρήση της πλατφόρμας Zoom

Για πολλές εταιρείες, η πλατφόρμα Zoom είναι η πλατφόρμα προτίμησης για εικονικές συνεδριάσεις και κλήσεις σε διασκέψεις. Ωστόσο, το μουσικό συγκρότημα Thao & Get Down Stay Down βρήκε καινούργια, περισσότερο δημιουργική χρήση του εργαλείου ψηφιακής επικοινωνίας: υποχρεωμένοι να «μένουν σπίτι» λόγω της πανδημίας, αποφάσισαν να δημιουργήσουν βιντεοκλίπ για το καινούργιο σιγκλ τους, το «Phenom» κάνοντας χρήση της πλατφόρμας. Και το κλιπ της indie μπάντας αρχίζει με την Thao Nguyen να ξεκινά με μια κλήση στο Zoom.



Έχοντας στο επίκεντρο την τραγουδίστρια, το διάρκειας δυόμισι λεπτών κλιπ παρουσιάζει οκτώ χορευτές να κινούνται, με συγχρονισμένη χορογραφία, σε πολλές οθόνες. Μιλώντας, προσφάτως, στο «The Verge», η Nguyen εξήγησε ότι η με έδρα το Όκλαντ της Καλιφόρνιας μπάντα έκανε πρόβες επί πέντε ώρες, πριν αφιερώσει μία ολόκληρη μέρα για να γυρίσει το κλιπ. Εφοδιασμένοι με wifi με δυνατό σήμα, χρησιμοποίησαν μετρονόμο πριν ξεκινήσουν για να σιγουρέψουν ότι όλοι ήταν στον ίδιο ρυθμό.

«Έπρεπε να προσαρμόσουμε κάποιες από τις χορευτικές κινήσεις ώστε να δείχνουν καλά στο Zoom...

Ανακαλύψαμε ότι οι κινήσεις έπρεπε να είναι όντως καθαρές και ευδιάκριτες και απλές. Έπρεπε να είμαι εγώ το σημείο εστίασης. Αν συνέβαιναν πάρα πολλά δεν ήξερες πού να κοιτάξεις ακριβώς» είπε.

Δείτε το βίντεο: