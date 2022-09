To «Larsen C» του Χρήστου Παπαδόπουλου επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

«Ένα όνομα κυκλοφορεί, επαινείται για την τόλμη του και τη μινιμαλιστική αλλά εκπληκτική του δεξιοτεχνία, για τους ερμηνευτές του. Μια αποκάλυψη. Είναι Έλληνας». Αυτά σημείωνε πέρυσι ο βελγικός Τύπος. Ανάλογοι έπαινοι ακολούθησαν σε κάθε ευρωπαϊκή πόλη όπου παρουσιάστηκε το «Larsen C». Λίγο πριν ταξιδέψει και πάλι εκτός συνόρων, το τελευταίο έργο του Χρήστου Παπαδόπουλου, μια διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης, κάνει για δεύτερη σεζόν μια στάση εκεί όπου ξεκίνησαν οι πρόβες και η αρχή της δημιουργίας του: στην Αθήνα και τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση από 6 έως 9 Οκτωβρίου 2022.

«Larsen C»: Ένα έργο τέχνης εν κινήσει που εμπνέεται από τη βραδύτητα της τήξης των παγετώνων προκειμένου να μιλήσει για τη σφοδρότητα της ζωής. «Παγετώνας» ή «παγοκρηπίδα». Αυτή είναι η επιστημονική ονομασία του τεράστιου, ακινητοποιημένου όγκου νερού Larsen C, ηλικίας 10.000 ετών, που βρίσκεται στην Ανταρκτική. Ο Larsen C, με έκταση διπλάσια της Ουαλίας, κινείται τόσο αργά, ώστε δεν συλλαμβάνεται από τις ανθρώπινες αισθήσεις. Λες και ο παλμός της κίνησής του απορροφάται από τον χώρο και τον χρόνο. Στην ομώνυμη χορογραφία τού Χρήστου Παπαδόπουλου, τα ανθρώπινα σώματα συντονίζονται στον ίδιο αέναο ρυθμό, σε μια ονειρική ακολουθία, όπου προοδευτικά φαντάζουν εξίσου απόκοσμα με το πολικό τοπίο. O Χρήστος Παπαδόπουλος γίνεται ξανά παρατηρητής της κίνησης του ελάχιστου που, στην εσωτερικότητα και στην επανάληψή της, παράγει ζωή. Το Larsen C είναι ένα πάρτι-φόρος τιμής στην αθόρυβη μετάβαση των σωμάτων. Είναι «μια μεταφορά» σχολιάζει ο ίδιος ο χορογράφος, «της ζωής που, ακατανίκητη, προχωρά».

Το «Larsen C» έκανε πρεμιέρα στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, στο θέατρο Jean Vilar του Βιτρί-σιρ-Σεν (σε συνεργασία με το La Briqueterie). Το ίδιο φθινόπωρο συνέχισε να κατακτά και άλλες σκηνές CDCN (Εθνικών Κέντρων Χορογραφικής Ανάπτυξης) της Γαλλίας: La Manumafacture στο Μπορντό, POLE-SUD στο Στρασβούργο (που συνεργάζεται με τη Στέγη στο πλαίσιο του δικτύου Grand Luxe). Μέχρι σήμερα, το «Larsen C» έχει παρουσιαστεί σε 12 πόλεις της Ευρώπης -ανάμεσά τους στη Ρώμη, τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, τη Λιέγη και τις Βρυξέλλες. Το ταξίδι του στην Ευρώπη περιλαμβάνει μεγάλους σταθμούς μέχρι το φθινόπωρο του 2024. Η αθηναϊκή πρεμιέρα του «Larsen C» πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης, για πέντε sold-out βράδια, από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2022. Μετά τη μεγάλη επιτυχία, αυτός θα είναι ο δεύτερος κύκλος παρουσίασης του έργου στην πόλη.

Το «Larsen C» ακολουθεί τη δημιουργία του «ΙON» (2018), και πάλι μετά από ανάθεση και παραγωγή της Στέγης, σε συμπαραγωγή του Théâtre de la Ville και του Le Lieu Unique. Το «ΙON» περιόδευσε επίσης εκτενώς στην Ευρώπη.

Η διεθνής πορεία του Χρήστου Παπαδόπουλου θα τον φέρει αυτό τον χειμώνα στη Γερμανία και στη Γαλλία, στη βερολινέζικη ομάδα Dance On και στο μπαλέτο της Όπερας της Λυών, αντίστοιχα. Θα είναι η πρώτη φορά που ο διακεκριμένος δημιουργός θα παρουσιάσει μια χορογραφία εκτός της ομάδας του.

Στη συζήτηση που είχε το 2018 με τη Younji Ku, την καλλιτεχνική διευθύντρια του περίφημου Show Studio του Nick Knight, ο Χρήστος Παπαδόπουλος ανέφερε ως πηγή έμπνευσής του τις εικόνες της φύσης (https://www.onassis.org/el/video/discussing-ion). «Βασική αναφορά και έμπνευσή μου αποτελεί αυτό που θα αποκαλούσα "δημιουργικότητα" στη φύση. Είναι η περιοδικότητα των επαναληπτικών μοτίβων στη φύση, τα οποία συγχρονίζονται επειδή λειτουργούν στο πλαίσιο ενός συστήματος που εξασφαλίζει την επιβίωση. Τα κινησιολογικά μοτίβα και οι χωρικοί σχηματισμοί των πουλιών και των ψαριών αντανακλούν αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι μια αισθητική επιλογή, αλλά μια ζωτική λειτουργία την οποία όλα τα μέλη της ομάδας συνδιαμορφώνουν. Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να αναζητήσουμε συλλογικότητες και ατομικότητες στη φύση και, κατ' επέκταση, στην κοινωνία».

Χορεύουν: Αντώνης Βαής, Χαρά Κότσαλη, Γεώργιος Κοτσιφάκης, Σωτηρία Κουτσοπέτρου, Μαρία Μπρέγιαννη, Τάσος Νίκας, Ιωάννα Παρασκευοπούλου. Τη μουσική και την ηχητική σύνθεση υπογράφει ο Γιώργος Πούλιος, τα σκηνικά επιμελείται η Κλειώ Μπομπότη, τους φωτισμούς η Ελίζα Αλεξανδροπούλου και τα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης.

Έναρξη προπώλησης Φίλων Στέγης: Τετάρτη 14/09, 17:00. Έναρξη προπώλησης Γενικού Κοινού: Πέμπτη 15/09, 17:00.