Το Little Islands Festival ταξιδεύει στη Σίκινο και στην Αμοργό

Το Little Islands Festival είναι μια καλοκαιρινή γιορτή για ανθρώπους, τόπους, ιδέες, εικόνες. Ένα φεστιβάλ που επικεντρώνεται στην ψηφιακή δημιουργία, συνδέει την τέχνη με την τεχνολογία και ταξιδεύει σε μικρούς, ιδιαίτερους και απομακρυσμένους προορισμούς.

Ήδη από το πρώτο ταξίδι του, το περσινό καλοκαίρι στη Σίκινο, συγκέντρωσε 60 έργα καλλιτεχνών από 20 χώρες, φιλοξενώντας ένα πολυπολιτισμικό καλλιτεχνικό μωσαϊκό. Εφέτος, με θέμα «Identity - Ταυτότητα» το φεστιβάλ φιλοξενείται, όχι σε ένα, αλλά δύο εκπληκτικά νησιά, την Αμοργό και τη Σίκινο, φιλοδοξώντας να εξελιχθεί σε ένα island-hopping festival.





Στο νησί της Αμοργού θα πραγματοποιηθεί ένα ιδιαίτερο διήμερο (20 με 21 Ιουλίου) γεμάτο από ψηφιακές διαδρομές, open air screenings, συζητήσεις με καλλιτέχνες, performance και live vj. Εννοείται πως δεν ξεχνάμε, το καθιερωμένο πλέον τριήμερο στη Σίκινο, που θα ρίξει την αυλαία του καλοκαιριού 23, 24 και 25 Αυγούστου με δράσεις και προβολές στο ξεχασμένο από τον μαζικό τουρισμό, έναστρο νησί.



Στην Αμοργό το Σάββατο 20 Ιουλίου, η ομάδα GlitchA ανοίγει το Φεστιβάλ με ένα μοναδικό EJ session.



Ακλουθούν video art προβολές σε εξωτερικούς χώρους του λαβυρινθικού οικισμού «Χώρα» σε μια περιήγηση που θα ολοκληρωθεί με δύο performances, τη Φιλανδέζα Carina Askholg με την performance LINK και μια οπτικοακουστική performance με live electronics και visuals, το Shape of Sound από το Λυρικό Φώσφορο.



Την Κυριακή 21 Ιουλίου θα γίνουν προβολές animation για μικρούς και μεγάλους ενώ θα προβληθεί και το πολυβραβευμένο στερεοσκοπικό animation AENIGMA των Αντώνη Ντούσσια και Άρη Φατούρου, εμπνευσμένο από τους πίνακες του Θεόδωρου Πανταλέων, με παρόντες τους δημιουργούς για να λύσουν τις απορίες του κοινού.



Ακολουθούν επιλεγμένες ταινίες μικρού μήκους και ακόμα μία οπτικοακουστική ηλεκτρονική σύνθεση, το Resonance, του Fabio Luis Amaral.



Ένα διήμερο γεμάτο ιστορίες για την «Ταυτότητα», την πολιτισμική αλλά και την προσωπική. Προσωπικές και συλλογικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις και συναισθήματα που τελικά ορίζουν πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εξωτερική συνθήκη, τον κόσμο που έχουμε επιλέξει να ζούμε.



Έργα που θα πάρουν μέρος στο Little Islands Festival στην Αμοργό είναι:



1. A Cactus With a Reverse Asymptote, Babak Ahteshamipour, Ελλάδα

2. all the clothes we left in the closet,Matthew Rawcliffe,Emma Swirkowski, Αγγλία

3. Rand , veronika Akopova & Florian Goralsky, Η.Π.Α

4. THE DIVINE WAY , Ilaria Di Carlo, Ιταλία

5. Intolerance, Tessa Ojala, Φινλανδία

6. What is an apparatus, Tzanou Dimitra, Ελλάδα

7. The Wheel, Connecting Fingers, Ιρλανδία

8. Public Intimacy,Úrsula San Cristóbal, Ισπανία

9. Transition,Lucija Krizman, Κροατία

10. Balloons of Importance,Meintani , Ελλάδα

11. Perpetuum Mobile, Paula Muhr, Γερμανία

12. Faces Burn, Ahmed Hamed, Αίγυπτος

13. A Million Ways to Love, Mariam Magsi, Καναδάς

14. Go To Sleep Everything Is, Derya Erdem, Αγγλία

15. without title, Fiona Elli Spathopoulou, Ελλάδα

16. White, European, Other, Monika Tobel, Αγγλία

17. V1422025,Clémence B. T. D. Barret. Γαλλία

18. Honey From A Thorn, Alan Severin Vincent, Η.Π.Α

19. REVIVAL, Leafy Yeh & Mishka Sibert, Η.Π.Α

20. When Technology Fails,Julie Marie Mønsted, Δανία

21. Choker, Autojektor, Ιαπωνία

22. Ecdise III,GYZA, Βραζιλία

23. WORD, Uri Kloss, Ισραήλ

24. Anina, Alcaeus Spyrou, Ελλάδα

25. Babylon, HaimiFenichel, Ισραήλ

26. Swimming Through Cubic Gates,LilyFei, Η.Π.Α

27. All on the same sidewalk, Franzao, Βραζιλία

28. My Mother’s Coat, Marie-Margaux Tsakiri-Scanatovits, Αγγλία

29. A Portrait, Aristotelis Maragkos, Ελλάδα

30. Modern Love: A kiss deferred, Moth , Αγγλία

31. Our Story, Lorenzo Latrofa, Ιταλία

32. Oracle, Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib, Ιράν

33. The Box, Merve Cirisoglu Cotur, Αγγλία

34. The Circle of life, Milan Zulic, Συρία

35. The Call, Florian Doucet, Βέλγιο

36. RawM.2.epc,Tonalli R. Nakamura, Emilio H. Cortes,Μεξικό

37. Fake News,Δημήτρης Κατσιμίρης ,Ελλάδα

38. Young Fish, Χρύσανθος Μαργώνης, Ελλάδα

39. Πολυέλαιος, Αντώνης Γλαρός, Ελλάδα

40. Humans, Καλλιόπη Μπέκου, Ελλάδα

41. Merchav,Rami Maymon and Eyal Weiser, Ισραήλ



* Το πρόγραμμα του φεστιβάλ για το νησί της Σικίνου θα ανακοινωθεί σύντομα.



Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοργού και του Δήμου Σικίνου, και τη συνεργασία του Πολιτιστικού Σύλλογου “Σημωνίδης” και της Κινηματογραφικής Λέσχης Αμοργού.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: www.littleislandsfest.com & facebook