Το μιούζικαλ «The King and I» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το πολυβραβευμένο μιούζικαλ «The King and I» (Ο βασιλιάς κι εγώ), μια εφετινή θεατρική παραγωγή, έρχεται για μία και μόνο μετάδοση από τον Όμιλο Antenna στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, όπως και σε άλλους επιλεγμένους πολιτιστικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η παράσταση θα μεταδοθεί σε μαγνητοσκόπηση από το εμβληματικό θέατρο London Palladium. Η προβολή, που θα γίνει σε HD και θα έχει ελληνικούς υπότιτλους, διαρκεί 3 ώρες μαζί με το διάλειμμα.



Πρόκειται για μια παραγωγή από τους κορυφαίους δημιουργούς Rodgers and Hammerstein, με πρωταγωνιστές την Kelli O’Hara στον ρόλο της Άννα και τον Ken Watanabe στον ρόλο του Βασιλιά, σε μια παράσταση που τίμησε και τους δύο με εξαιρετικές κριτικές, βραβεία Tony και συνεχόμενες sold out παραστάσεις στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο!



Η υπόθεση αφορά την άφιξη της Άννας, μιας Αγγλίδας δασκάλας στο Σιάμ του 1862 για να διδάξει τα παιδιά του συντηρητικού Βασιλιά της χώρας. Η δασκάλα μέσα από μια εξαιρετικά καλοφτιαγμένη πλοκή οδηγείται σταδιακά στο ισχυρό δέσιμό της τόσο με τα παιδιά όσο και με τον ίδιο το βασιλιά. Πρόκειται για ένα αριστουργηματικό παραμύθι γεμάτο από πολύχρωμα κοστούμια και σκηνικά, συναισθήματα, χιούμορ και δράμα, το οποίο βασίζεται βιβλίο της Μάργκαρετ Λάντον Η Άννα και ο βασιλιάς του Σιαμ. Πρόκειται για ένα σπάνιο έργο στη θεατρική και κινηματογραφική ιστορία με πλάνα γεμάτα υπέροχα χρώματα που μοιάζουν σαν πίνακες ζωγραφικής. Τα επιβλητικά σκηνικά που συγκλονίζουν, η διακόσμηση, αλλά και τα όμορφα τραγούδια δίνουν μοναδική ζωντάνια στην παράσταση.



Η παράσταση περιλαμβάνει ένα πασίγνωστο ρεπερτόριο γεμάτο από τις πιο κλασικές μελωδίες, μεταξύ των οποίων είναι τα Whistle a Happy Tune, Getting to Know You και φυσικά το Shall We Dance.

Μια φαντασμαγορική παραγωγή με μια διανομή που περιλαμβάνει πάνω από 150 ηθοποιούς και αναβιώνει τη χρυσή εποχή των ρομαντικών μιούζικαλ, σε μια παράσταση που δίκαια θεωρείται ο «βασιλιάς» των μιούζικαλ!



“Kelli O’Hara is Broadway musical’s undisputed Queen” - The Sunday Times

“Five stars for a sumptuous King and I. Book Now. It’s a hit” - The Times

“We left the London Palladium on a bright cloud of music - joyous!” - Daily Mail

“Looks and sounds ravishing. Complete rapture” - The Telegraph



Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018



Ώρα έναρξης: 20:00



Χώρος: Κτήριο Μ2 – Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης



Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ, 10 ευρώ (μειωμένο)