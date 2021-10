Το νέο άλμπουμ της Lana Del Rey είναι εδώ!

Η Lana Del Rey παρουσιάζει στο κοινό το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Blue Banisters».

Η δημοφιλής και στην Ελλάδα Lana Del Rey, ύστερα από το «Chemtrails Over The Country Club» που κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στη χρονιά, μας παρουσιάζει το 8ο studio album της με τίτλο «Blue Banisters».

To Blue Banisters περιλαμβάνει τα ήδη γνωστά κομμάτια ‘Wildflower Wildfire’, ‘Blue Banisters’, ‘Text Book’, & ‘Arcadia’.

Ακούστε το «Blue Banisters»

BLUE BANISTERS TRACK LIST

1. Text Book

2. Blue Banisters

3. Arcadia

4. Interlude - The Trio

5. Black Bathing Suit

6. If You Lie Down With Me

7. Beautiful

8. Violets for Roses

9. Dealer

10. Thunder

11. Wildflower Wildfire

12. Nectar of the Gods

13. Living Legend

14. Cherry Blossom

15. Sweet Carolina