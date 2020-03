Το νέο οστρακόδερμο που ονομάζεται... Metallica!

Δύο θαλάσσιοι ερευνητές αγαπούν τη μέταλ μουσική και το δείχνουν. Έτσι ο ερευνητής του Senckenberg δρ Torben Riehl και ο συνάδελφός του δρ. Bart De Smet από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης στο Βέλγιο μόλις ανακάλυψαν ένα οστρακόδερμο δεν το σκέφτηκαν καν και έδωσαν το όνομα του αγαπημένου τους συγκροτήματος στη νέα τους ανακάλυψη, Metallica.



Ο επιστήμονας από τη Φρανκφούρτη πρότεινε το όνομα ως φόρο τιμής για τα ροκ είδωλά του. Ταυτόχρονα, οι ερευνητές θέλουν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση. Αυτό το πλάσμα έχει ανακαλυφθεί στην άβυσσο του βόρειου Ειρηνικού, κατά τη διάρκεια περιβαλλοντικής μελέτης στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα πιθανό μελλοντικό σχέδιο εξόρυξης οζιδίων. Η μελέτη δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες στο επιστημονικό περιοδικό PeerJ .



Οι Metallica είναι μία από τις πιο επιτυχημένες μπάντες όλων των εποχών, που έχει πουλήσει περισσότερα από 125 εκατομμύρια άλμπουμ και γεμίζοντας τα στάδια σε κάθε τους εμφάνιση.



«Η ισχυρή μουσική των "Metallica" με συνοδεύει στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Τα τραγούδια όπως "Master of Puppets" και "One" είναι εξαιρετικά αριστουργήματα στην ιστορία της ροκ και είμαι ενθουσιασμένος που μπορώ να τιμήσω την μπάντα δίνοντας το όνομά τους σε ένα νέο είδος», είπε ο δρ. Torben Riehl του ερευνητικού ινστιτούτου Senckenberg και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Φρανκφούρτης.



Το Macrostylis metallicola, όπως είναι η επιστημονική ονομασία του πλάσματος, κατοικεί στη ζώνη Clarion Clipperton, που βρίσκεται μεταξύ της Χαβάης και του Μεξικού. Ζει σε βάθη 4.132-5.055 μέτρων και σε πίεση πάνω από 400 φορές της ατμοσφαιρικής. Έχει μήκος μήκος μόνο 6,5 mm, ζει στο απόλυτο σκοτάδι χωρίς μάτια και είναι άχρωμο.

Το συγκρότημα μόλις πληροφορήθηκε την κίνηση του ερευνητή σχολίασε στη σελίδα του στο Facebook γράφοντας: «Έχουμε παίξει και στις επτά ηπείρους και έχουμε μπει στο Rock & Roll Hall of Fame και τώρα ... είμαστε ένα οστρακόδερμο! Ο ερευνητής του Senckenberg Dr. Torben Riehl και ο Dr. Bart De Smet του Πανεπιστημίου της Γάνδης ανακάλυψαν ένα νέο είδος οστρακόδερμου στα βάθη του βόρειου Ειρηνικού και αποφάσισαν να το ονομάσουν με το όνομα κάποιου ροκ συγκροτήματος... Καλώς ήλθατε στον κόσμο μας Macrostylis metallicola!».



«Όχι μόνο ο δρ. Riehn ονόμασε την ανακάλυψη του με το όνομα της μπάντας, καθώς είναι θαυμαστής από την παιδική του ηλικία, αλλά η ανακάλυψή του έχει και μερικά κοινά πράγματα με εμάς. Το σκουληκόμορφο πλάσμα κατοικεί στο πλήρες σκοτάδι, δεν έχει μάτια και είναι άχρωμο. Με λίγα λόγια σαν το Blackened! Ζει επίσης μεταξύ μεταλλικών οζιδίων που περιέχουν στοιχεία κοβαλτίου, χαλκού, μαγγανίου, νικελίου και σπανίων γαιών. Έτσι, βασικά ζει σε ένα βράχο (rock); Τώρα αυτό είναι ένα μέταλ οστρακόδερμο! Δεν ξέρεις ποτέ τι θα βρεις τι "κρύβεται κάτω από τη θάλασσα"» έγραψε η μπάντα, κάνοντας μία αναφορά στο τραγούδι τους «The Thing That Should Not Be».