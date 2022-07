The Ellinikon Experience Park: Το πρόγραμμα εκδηλώσεων για το καλοκαίρι 2022

Πρωτότυπες δράσεις με άξονα τους τομείς της βιωσιμότητας, του πολιτισμού, της ευεξίας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων και δράσεων που ανακοίνωσε η Lamda Development για το The Ellinikon Experience Park.

Όπως επισημαίνεται το Πάρκο φιλοξένησε πρόσφατα με επιτυχία, το 1ο Φεστιβάλ Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους Ελλάδας και συνεχίζει όλο το καλοκαίρι, με δράσεις που βασίζονται στους άξονες της βιωσιμότητας, του πολιτισμού, της ευεξίας και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, χαρίζοντας παράλληλα στιγμές ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης.

Αναλυτικό Πρόγραμμα και Δράσεις

Ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος Cell of Life που δημιουργήθηκε για το Φεστιβάλ στην πλατεία Α του Experience Park θα συνεχίσει τη λειτουργία του, με ένα πρόγραμμα δράσεων, σε συνεργασία με την ΕΥΖΗΝ.LIFE, το οποίο έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Θόλος Cell of Life: Στον καινοτόμο θόλο του Cell of Life, που αποτελεί ένα τεχνολογικό περιβαλλοντικό παρατηρητήριο και κέντρο περιβαλλοντικής αναγέννησης, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία, μέσω της επιστήμης των πολιτών, να γίνουν εξερευνητές, επιστήμονες, μηχανικοί και παραγωγοί και να εμπλουτίσουν την κιβωτό της ζωής. Οι δράσεις πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή επιστημονικού προσωπικού που εισάγει τους επισκέπτες στις επιστήμες και τεχνολογίες της ζωής σε συνεργασία και με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Καθημερινά 17:00 - 21:00, Σ/Κ 13:00 - 21:00. Δευτέρα κλειστά, Διάρκεια έως 25 Σεπτεμβρίου.

Προβολές και εκδηλώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Cell of Life: Στο ανοιχτό θέατρο θα προβληθεί ένα θεματικό φεστιβάλ παιδικών ταινιών, αφιερωμένο στον πλανήτη, τη βιωσιμότητα και την οικολογία, συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πολυαγαπημένες ταινίες όπως Ουπς ο Νώε έφυγε, Πίτερ Ράμπιτ 2, Ζωόπολη κ.α δημιουργώντας αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές για όλη την οικογένεια, κάθε Σαββατοκύριακο.

Ημέρες & Ώρες Προβολής: Σ/Κ: 20:45, Διάρκεια έως 28 Αυγούστου.

Κύβος Cell of Life: Στον πρωτότυπο «Κύβο» έχει δημιουργηθεί μια εγκατάσταση με οθόνες, μέσα από τις οποίες θα παρουσιάζεται σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και έως τα τέλη Σεπτεμβρίου το έργο μοναδικών δημιουργών από τον χώρο της φωτογραφίας και της τέχνης. Αυτή η «ψηφιακή gallery» φιλοξενεί από τις 19 Ιουλίου έως τις 7 Αυγούστου τη φωτογραφική σειρά «Land(e)scape» της Ηλιάνας Μεϊντάνη, και θα ακολουθήσουν εκθέσεις με τις φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Τούντα και έργα φοιτητών/τριών του Τμήματος Γεωπονίας ΔΙΠΑ. Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη - Κυριακή 19:00 - 23:00.

Xplore Blue στον Θόλο και Κύβο Cell of Life: Ένας μαγευτικός σταθμός για την επιστήμη της ωκεανογραφίας από το Xplore blue θα ξεδιπλώσει όλες τις σύγχρονες δυνατότητες της τεχνολογίας, στην εξερεύνηση του υδάτινου οικοσυστήματος. Η δράση θα περιλαμβάνει ειδικά σεμινάρια και παρουσιάσεις σχετικά με την εξερεύνηση της θάλασσας. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια μοναδική κλήρωση για ημερήσιες εκδρομές, με το ειδικά σχεδιασμένο σκάφος της Xplore blue.

Ημέρες & Ώρες Λειτουργίας: Σ/Κ 17& 18 Σεπτεμβρίου 13.00 - 21.00

Μουσικό Κουτί στο Ανοιχτό Θέατρο του Cell of Life: Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ένα πρωτότυπο μάθημα εγχόρδων με τον Τζέμπεν Κλαπάκη. Μια μοναδική μουσική εμπειρία που θα εξερευνήσει την έννοια της Αρμονίας στον ήχο, αλλά και στην καθημερινότητα.

Μήνας: Σεπτέμβριος

Επιπλέον, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του The Ellinikon με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ο κύκλος των πολιτιστικών εκδηλώσεων "The Ellinikon Moments" συνεχίζεται και για πρώτη φορά θα φιλοξενηθούν, στο The Ellinikon Experience Park, καλλιτεχνικές δράσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Συγκεκριμένα, οι λάτρεις του χορού θα απολαύσουν την Πέμπτη, 28 Ιουλίου τη «The Big Cypher», μια διαφορετική παράσταση χορού, υπό την επιμέλεια του Ηλία Χατζηγεωργίου (χορευτή, χορογράφου και συμβούλου Χορού του Φεστιβάλ), όπου επαγγελματίες χορευτές της hip hop & street dance σκηνής θα συναντηθούν σε ένα 'battle', δηλαδή μια «χορευτική μονομαχία» η οποία θα ακροβατεί ανάμεσα στον αυτοσχεδιασμό, το performance και το παιχνίδι. Αντίστοιχα, οι λάτρεις της jazz θα απολαύσουν την Παρασκευή, 29 Ιουλίου, μια μοναδική μουσική βραδιά, με το τζαζ σεξτέτο του Νίκου Χατζητσάκου, που επιμελείται ο γνωστός σαξοφωνίστας και συνθέτης Δημήτρης Τσάκας. Η είσοδος και στις δυο εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν.

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις, στο Πάρκο θα λειτουργεί η «Κοινωνική Ντουλάπα Skip», μια πρωτοβουλία του Skip που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση Fabric Republic. Η «Κοινωνική Ντουλάπα» εφαρμόζει την ιδέα της κυκλικής οικονομίας στην πράξη, συλλέγοντας ρούχα που δεν χρειαζόμαστε ή που δεν μας κάνουν, προσφέροντάς τα σε ευπαθείς ομάδες ή για επαναξιοποίηση. Η πρωτότυπη urban αισθητικής Κοινωνική Ντουλάπα σε σχήμα T-shirt της πρωτοβουλίας για τη συλλογή των ρούχων, θα βρίσκεται στο πάρκο, από τα μέσα Ιουλίου και όλοι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν συμμέτοχοι στη μεγάλη αυτή αλυσίδα προσφοράς στον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Οι επισκέπτες του The Ellinikon Experience Park, του βιωματικού πάρκου που εισάγει ένα νέο, καλύτερο τρόπο ζωής για όλους, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, μπορούν να συνδυάσουν την συμμετοχή τους στα παραπάνω με την περιήγησή τους σε μια έκταση 75 στρεμμάτων με περισσότερα από 700 νέα δέντρα και 80.000 φυτά από μεσογειακές ποικιλίες και να απολαύσουν τη βόλτα τους στο διαδραστικό σιντριβάνι, το χώρο υπαίθριας άθλησης, τη πιο συναρπαστική παιδική χαρά στην Ελλάδα και τον κήπο με τα ελαιόδεντρα, δημιουργώντας μοναδικές καλοκαιρινές αναμνήσεις.

Το The Ellinikon Experience Park λειτουργεί καθημερινά από τις 10:00 έως τις 23:00 και η είσοδος είναι δωρεάν. Η πρόσβαση γίνεται από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, πολύ κοντά στη στάση Μετρό Ελληνικού. Για τη διευκόλυνση των επισκεπτών έχει δημιουργηθεί χώρος ελεύθερης στάθμευσης στο Πάρκο. Για την ασφάλεια των επισκεπτών τηρούνται οι σχετικές διαδικασίες και συστάσεις που θεσπίζονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.