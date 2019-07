Το πρόγραμμα της Εναλλακτικής Σκηνής της Λυρικής για την περίοδο 2019/20

H Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ολοκληρώνει, με την καλλιτεχνική περίοδο 2019/20, τον πρώτο κύκλο λειτουργίας της, αφήνοντας το στίγμα της ως ένας σημαντικός πυρήνας δημιουργίας στον χώρο του σύγχρονου μουσικού θεάτρου. Το νέο πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου με την υπογραφή του καλλιτεχνικού διευθυντή Αλέξανδρου Ευκλείδη στοχεύει στην εμβάθυνση του τριετούς προγραμματισμού και εμπλουτίζεται ακόμα περισσότερο με δημιουργίες νέων έργων μουσικού θεάτρου, συμπράξεις και συμπαραγωγές.



Αναθέσεις νέων έργων, πρώτες πανελλήνιες παρουσιάσεις, μουσικό θέατρο και όπερα για παιδιά και νέους, συμπαραγωγές με ομάδες μουσικού θέατρου, συμπράξεις με φορείς μουσικού θεάτρου του εξωτερικού, παραφράσεις κλασικών έργων, μιούζικαλ, φεστιβάλ, σύγχρονος χορός και συναυλίες, διαμορφώνουν ένα ιδιαίτερα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα. Συνολικά πάνω από 150 παραστάσεις με τη συμμετοχή δεκάδων νέων, αλλά και καταξιωμένων καλλιτεχνών, σε 25 παραγωγές θα παρουσιαστούν στην Εναλλακτική Σκηνή την περίοδο 2019/20, σε έναν μαραθώνιο καλλιτεχνικής δημιουργίας.



Τρεις νέες φιλόδοξες όπερες από σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς θα παρουσιαστούν στην Εναλλακτική Σκηνή. Πρόκειται για τα έργα Λεπορέλλα ή Πίσω απ’ τον τοίχο του Γιώργου Κουρουπού, σε λιμπρέτο Ιουλίτας Ηλιοπούλου, O θάνατος του Άντονυ του Χαράλαμπου Γωγιού, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά και η βραβευμένη όπερα Χοντορκόφσκι του Περικλή Λιακάκη.



Η κεντρική παραγωγή μιούζικαλ φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή την Ωραία μου κυρία. Το «τέλειο μιούζικαλ», όπως έχει χαρακτηριστεί, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την ολοκληρωμένη μουσική μορφή του σε σκηνοθεσία Γιάννου Περλέγκα και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη. Τον Φεβρουάριο, ακολουθεί ένα ακόμη αριστουργηματικό μιούζικαλ, το Into the woods του κορυφαίου Στήβεν Σόντχαϊμ σε σκηνοθεσία Δημήτρη Μπογδάνου και με τη Νάντια Κοντογεώργη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Σε πανελλήνια πρώτη, θα παρουσιαστεί η σπουδαία όπερα-σκάνδαλο Powder her face (1995) του τρομερού παιδιού της βρετανικής μουσικής Τόμας Άντες, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Βασιλείου και σκηνοθεσία Αλέξανδρου Ευκλείδη.



Μετά την περσινή επιτυχία Το αηδόνι το αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, που συνεχίζει το μαγικό ταξίδι του στην Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ, δύο νέες παραγωγές για παιδιά και νέους έρχονται να συναρπάσουν το κοινό: Η παράσταση Τέσσερις Εποχές, βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Αντόνιο Βιβάλντι, από το περίφημο Patari project, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της ταλαντούχας Σοφίας Πάσχου και η νέα όπερα Το ερωτευμένο σύννεφο της Σοφίας Καμαγιάννη, βασισμένη το ομώνυμο παραμύθι του Ναζίμ Χικμέτ, με τη συμμετοχή της χορωδίας Rosarte σε πρωταγωνιστικό ρόλο.



Οι συμπαραγωγές ενισχύονται με τις παραστάσεις Europeana της Ραφίκας Σαουίς, σε συμπαραγωγή με τα Βραβεία Ίψεν, Αμίλητη της Δήμητρας Τρυπάνη, σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Παξών, Ο θάνατος του Άντονυ του Χαράλαμπου Γωγιού, συμπαραγωγή με την ομάδα μουσικού θέατρου Οι όπερες των ζητιάνων.

Τρεις σημαντικές συμπράξεις και συμπαραγωγές ενισχύουν την ολοένα αυξανόμενη εξωστρέφεια της Εναλλακτικής Σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα παρουσιαστεί η όπερα Χοντορκόφσκι του Περικλή Λιακάκη, σε συνεργασία με το Sirene Operntheatern της Βιέννης. Η θεατρική διασκευή της αριστουργηματικής ταινίας Europa του Λαρς φον Τρίερ έρχεται στην Εναλλακτική Σκηνή, σε συμπαραγωγή με το Ελληνογερμανικό θέατρο της Κολωνίας και σκηνοθεσία του ιδρυτή του θεάτρου Κώστα Παπακωστόπουλου, με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σε διεθνή συμπαραγωγή με το διακεκριμένο σύνολο σύγχρονης μουσικής Ictus από το Βέλγιο, ο Χρήστος Πασσαλής και η Αγγελική Παπούλια μαζί με μια διεθνής ομάδα καλλιτεχνιών παρουσιάζουν το νέο έργο ΗΠΑΡ του Ευθύμη Φιλίππου.



Ο άξονας όπερες σε παράφραση φέρνει στην Εναλλακτική Σκηνή μια ριζοσπαστική εκδοχή του Ορφέα του Κλαούντιο Μοντεβέρντι από το εννοιολογικό ντουέτο ΦΥΤΑ και μια εκδοχή του έργου Europeras 1 & 2 του πρωτοπόρου συνθέτη Τζων Κέιτζ, σε σκηνοθεσία Ζωής Χατζηαντωνίου, στο πλαίσιο της επετείου των 80 χρόνων λειτουργίας της ΕΛΣ.



Ο Κωνσταντίνος Βήτα, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής, παρουσιάζει το νέο του έργο Ο κόσμος είναι ένας, πάνω σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, ως μια ζωντανή εγκατάσταση με βίντεο του Νίκου Πατρελάκη. Ο Κύκλος Μάνος Χατζιδάκις συνεχίζεται με δύο προγράμματα για φωνή και πιάνο με σολίστ τους Διονύση Σούρμπη, Δήμητρα Σελεμίδου και Πάρι Κιμιωνή. Η μουσική του Ιάννη Ξενάκη επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή σε ένα αφιέρωμα με ερμηνευτές τους Αλέξανδρο Γιοβάνο και Ερμή Θεοδωράκη.



Το Μπαλέτο της ΕΛΣ στην πρώτη του παραγωγή για την Εναλλακτική Σκηνή παρουσιάζει το Human behaviour, ένα τρίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες των Γιάννη Μανταφούνη, Ερμίρα Γκόρο και Γκεντιάν Ντόντα και μουσική Γιώργου Κουμεντάκη και Δήμητρας Τρυπάνη.



Τα φεστιβάλ υπόσχονται περισσότερες συναυλιακές εμπειρίες: το Φεστιβάλ Πιάνου 2019, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Χαράλαμπου Αγγελόπουλου, επιστρέφει με θέμα Ρομαντισμός και οι Ημέρες Λατρευτικής Μουσικής για τέταρτη χρονιά με θέμα Θρήνος.



Τέλος, το πρόγραμμα Co-OPERAtive των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ, το οποίο τιμήθηκε με το Εκπαιδευτικό Βραβείο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Fedora 2019, θα ολοκληρωθεί με την τελική παρουσίαση μιας μοναδικής παράστασης στην Εναλλακτική Σκηνή.