Το «Streets of Philadelphia», του 1999, από τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε επίσημα το «Streets of Philadelphia», το live άλμπουμ που ηχογραφήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1999, στη Φιλαδέλφεια.

Το άλμπουμ δεν ήταν ποτέ επίσημα διαθέσιμο και για πολλά χρόνια κυκλοφορούσε ως bootleg, ενώ στην ηχογράφηση συμμετέχει το εμβληματικό συγκρότημα του τραγουδιστή, οι «The E Street Band».

Στη συναυλία ακούστηκαν 22 τραγούδια και άνοιξε με το «Incident on 57th Street» και το «The Ties That Bind», ενώ περιλαμβάνει αγαπημένα τραγούδια όπως το «Prove it All Night», «Atlantic City», «Point Blank», «Badlands», «Tenth Avenue Freeze Out» και πολλά άλλα. Ο τίτλος του άλμπουμ προέρχεται από το τραγούδι που έγραψε για την ταινία του 1993 «Φιλαδέλφεια» με πρωταγωνιστές τους Τομ Χανκς και Ντένζελ Ουάσινγκτον.

Η πώληση του άλμπουμ έχει ήδη ξεκινήσει μέσω της επίσημης σελίδας του Αμερικανού μουσικού.

Τον Μάιο ο Μπρους έδωσε στη δημοσιότητα μια σπάνια ζωντανή εμφάνιση από το 1981 με στόχο να ενισχύσει το ταμείο ανακούφισης πληγέντων από την πανδημία Covid-19 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ