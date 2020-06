Το Ταμείο στήριξης μουσικών στο Η. Β. κινδυνεύει να μείνει χωρίς μετρητά

Περισσότεροι από 3.500 καλλιτέχνες έχουν υποβάλει αίτηση για οικονομική βοήθεια από την Παρασκευή, σύμφωνα με την οργάνωση Help Musicians UK.



Αλλά με τους πόρους που συγκεντρώθηκαν να εξαντλούνται και τη ζωντανή μουσική να είναι μια μακρινή προοπτική, άλλοι αιτούντες μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να λάβουν οικονομική στήριξη.



«Είναι μια σοβαρότερη, μεγαλύτερης διάρκειας κρίση από ό, τι θα μπορούσε να πιστέψει κανείς από εμάς» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Τζέιμς Έινσκοου.



Οι μουσικοί που κάνουν περιοδείες και δίνουν συναυλίες έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τον αποκλεισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς σταμάτησαν να εργάζονται από τα μέσα Μαρτίου.



Μεγάλο ποσοστό (έως και 25%) δεν καλύπτεται από το κυβερνητικό σχήμα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και δεν έχουν άλλη πηγή εισοδήματος.



Το Ταμείο Help Musicians ανακοίνωσε ότι συγκέντρωσε πέντε εκατομμύρια αγγλικές λίρες για να προσφέρει 500 αγγλικές λίρες στους μουσικούς που βρέθηκαν αντιμέτωποι με οικονομικές δυσκολίες λόγω της διακοπής εργασίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Τελικά χάρη και σε άλλες οργανώσεις που έκαναν δωρεές παρέδωσε οκτώ εκατομμύρια ευρώ σε 17.000 μουσικούς σε τέσσερις εβδομάδες.



Το ποσό των 500 αγγλικών λιρών έλαβε και ο ντράμερ των The Waterboys, Ραλφ Σάλμιν.



Σε δεύτερη φάση βοήθεια λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι μουσικοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το Σύστημα Στήριξης Εισοδήματος Αυτοαπασχόλησης της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.



«Η δουλειά μου δεν θα εξομαλυνθεί μέχρι τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του επόμενου έτους» είπε στο BBC ο Βρετανός μουσικός. «Δεν ξέρω τι θα κάνω» ανέφερε.

Ο μουσικός, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε συναυλίες ή έχει ηχογραφήσει με τους Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Αρίθα Φράνκλιν, Bjork, και Madonna και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 150 σάουντρακ ταινιών, είπε ότι στη βιομηχανία «μπορεί να υπάρξει στασιμότητα δύο ετών» προτού επιστρέψει στο φυσιολογικό.

Μια μελέτη που διεξήχθη από τη Help Musicians διαπίστωσε ότι το 99% των μουσικών ανησυχούσε για την οικονομική τους κατάσταση κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, ενώ το 46% είπε ότι ο αντίκτυπος στην ευημερία τους ήταν «ισχυρός ή σοβαρός».

«Ένα από τα θέματα για εμάς, είναι ότι η χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση οικονομικών δυσκολιών δεν αφορά μόνο τις οικονομικές δυσκολίες» εξήγησε ο Τζέιμς Έινσκοου. «Είναι στην πραγματικότητα η μείωση του άγχους, η οποία περιορίζει την πιθανότητα να μπείτε σε πιο σοβαρά ζητήματα ψυχικής υγείας» τόνισε.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ