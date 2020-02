Το τραγούδι «No Time to Die» γράφτηκε μέσα σε ένα λεωφορείο

Ο Φινέας Ο'Κόνελ αποκάλυψε ότι αυτός και η αδελφή του Μπίλι Άιλις έγραψαν το τραγούδι για τη νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die» στις κουκέτες του λεωφορείου της περιοδείας τους.



Σε συνέντευξή του στο GQ, ο 22χρονος O'Κόνελ δήλωσε: «Έγραψα το "No Time to Die" σε ένα λεωφορείο. Συγκεκριμένα στις κουκέτες του λεωφορείου της περιοδείας μας».



«Μας δόθηκαν οι πρώτες 20 σελίδες του σεναρίου. Υποθέτω ότι είναι μέχρι το σημείο που το τραγούδι μπαίνει στην ταινία. Έτσι ανοίγουν όλες οι ταινίες του Μποντ. Έτσι μπορέσαμε να διαβάσουμε τις πρώτες 20 σελίδες, κάτι που ήταν προφανώς απίστευτο. Μας έδωσε μια καλή κατεύθυνση και μια εικόνα για το πού θα "πέσει" το τραγούδι, και τον τόνο. Η Μπίλι κι εγώ γράψαμε το τραγούδι και ηχογραφήσαμε το ντέμο, το έστειλα και το ολοκλήρωσα στο Λονδίνο με τον Χανς Ζίμερ, που έκανε την ενορχήστρωση, και τον Τζόνι Μαρ» είπε ο Φινέας.



Όταν ρωτήθηκε αν οι Αμερικανοί είναι παθιασμένοι με το βρετανικό franchise, είπε: «Νομίζω ότι οι άνθρωποι στις ΗΠΑ ενδιαφέρονται τώρα για τον Μποντ. Εντάξει, ίσως ειδικά η Μπίλι κι εγώ, νοιαζόμαστε πραγματικά για τον Μποντ. Το αγαπάμε».



Νωρίτερα η Άιλις είχε δηλώσει ότι πήρε μόνο τρεις μέρες στον αδελφό της για να γράψει το κομμάτι.



Το τραγούδι «No Time to Die» θα το ερμηνεύσει η Μπίλι Άιλις για πρώτη φορά στην αποψινή τελετή των Βρετανικών Μουσικών Βραβείων (BRIT Awards), μαζί με τους Ζίμερ και Μαρ.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ