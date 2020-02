Tο τραγούδι που ολοκληρώνει το «Is It Any Wonder» του Μπόουι

Η Parlophone έδωσε στη δημοσιότητα το «The Man Who Sold the World (Eno "Live" Mix)», το τραγούδι με το οποίο ολοκληρώνεται το six-track «Is It Any Wonder» EP, που είναι μία από τις δύο νέες εκδόσεις της με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του Ντέιβιντ Μπόουι. H άλλη είναι επανέκδοση του «ChangesNowBowie» και θα κυκλοφορήσει ανήμερα της Record Store Day, στις 18 Απριλίου.

Επί πέντε εβδομάδες, η δισκογραφική εταιρεία έδινε στη δημοσιότητα τα άγνωστα ή σπάνια τραγούδια από την εποχή του «Earthling» του τραγουδιστή-τραγουδοποιού ο οποίος επηρέασε όσο λίγοι τη μουσική, τη μόδα και τον κινηματογράφο. Το «The Man Who Sold the World (Eno "Live" Mix)» χρονικά προηγείται των άλλων τραγουδιών του EP κατά δύο χρόνια: η πιο σκοτεινή τριπ-χοπ εκδοχή αυτού του φημισμένου τραγουδιού του 1970 ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1995 και κυκλοφόρησε ως σιγκλάκι μαζί με το «Strangers When We Meet» (του άλμπουμ «Outside»).

Δείτε το τρέιλερ: