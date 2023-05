Το τραγούδι «Relax» γίνεται η αφορμή για τη βιογραφική ταινία των «Frankie Goes to Hollywood»

Μόλις λίγες μέρες μετά την επανένωσή τους για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια, το βρετανικό συγκρότημα Frankie Goes To Hollywood γίνεται το θέμα μιας νέας βιογραφικής ταινίας από τις βρετανικές εταιρείες παραγωγής Working Title και Independent Entertainment. Με τον τίτλο «Relax» από το διάσημο τραγούδι του 1983 η ταινία θα βασίζεται στα απομνημονεύματα του τραγουδιστή τους Χόλι Τζόνσον.

Σύμφωνα με το Deadline, το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μπέρναρντ Ρόουζ (Bernard Rose) με τον Ουαλό ηθοποιό, Κάλουμ Σκοτ Χάουελς στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Οι Frankie Goes To Hollywood ήταν ένα αταλάντευτο πρωτοποριακό συγκρότημα που άνοιξε τον δρόμο για τόσους πολλούς νέους καλλιτέχνες σήμερα», δήλωσε ο Λουκ Ρεγκ (Luc Roeg) από την Independent Entertainment. Το συγκρότημα από το Λίβερπουλ ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ποπ συγκροτήματα του Ηνωμένου Βασιλείου της δεκαετίας του '80. Έγινε επίσης γνωστό για τις νούμερο ένα επιτυχίες «Two Tribes» και «The Power of Love».

Ωστόσο το 1987 διαλύθηκαν λόγω ενός καυγά που ξέσπασε μεταξύ τους πριν από μία συναυλία στο Στάδιο Γουέμπλεϊ και από τότε εμφανίστηκαν ξανά μαζί το βράδυ της Kυριακής στη σκηνή του St George's Plateau στο Λίβερπουλ μπροστά σε 25.000 άτομα εν όψει του φετινού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision.