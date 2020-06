Tραγούδι για τον πυρηνικό όλεθρο, από τον Γουότερς στο σπίτι του

Το «Two Suns in the Sunset» ήταν το τελευταίο τραγούδι του Ρότζερ Γουότερς ως μέλος των Pink Floyd. Τώρα, ο Γουότερς συναντιέται εκ νέου με την μπάντα που θα τον συνόδευε στην τουρνέ του αν δεν τα είχε τινάξει όλα στον αέρα η πανδημία, και από το σπίτι τους δίνουν μια καινούργια εκδοχή του τραγουδιού που αφηγείται μια πυρηνική καταστροφή.

Στα πρώτα πλάνα του βίντεο, κι ενώ ακούγονται αυτοκίνητα να φεύγουν με ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο, σε μαύρο φόντο, δύο αόρατα χέρια γράφουν σε γραφομηχανή:

«We are at one hundred seconds to midnight

On the doomsday clock.

This is the closest the Human Race

Has ever been to nuclear catastrophe.»

Δίπλα του σε αυτή την εκδοχή είναι οι τραγουδίστριες Jess Wolfe και Holly Laessig από την indie ποπ μπάντα Lucius, ο ντράμερ Joey Waronker, στις κιθάρες οι Jonathan Wilson και Dave Kilminster, οι πιανίστες Jon Carin και Bo Koster και ο Ian Ritchie με το σαξόφωνό του. Ο Γουότερς είχε παίξει το τραγούδι λίγες φορές στη διάρκεια του ευρωπαϊκού τμήματος της τουρνέ του «Us + Them Tour», το 2018. Από τότε που κυκλοφόρησε το 1983 στο LP «The Final Cut» το «Two Suns in the Sunset» δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ live έως ότου το αναβίωσε επί σκηνής ο Γουότερς πριν δύο χρόνια.

«Το ότι επιτρέπουμε να υπάρχουν Πυρηνικά σε έναν κόσμο που ελέγχουν διαταραγμένοι κοινωνιοπαθείς είναι από μόνo του μια ανισόρροπη διευθέτηση» πρόσθεσε, σύμφωνα με το Rolling Stone, ο Γουότερς. «Είμαστε πολλοί, είναι λίγοι. Μπορούμε, απλά, να πούμε όχι σε όλη αυτή τη MAD (Mutually Assured Destruction - Αμοιβαία Εξασφαλισμένη Καταστροφή) τρέλα. Δεν βγάζει κανένα νόημα και, δυνητικά, είναι καταστροφική για όλη τη ζωή».

Δείτε το βίντεο: