Τραγούδια του Άλις Κούπερ έγιναν νανουρίσματα για βρέφη

Μουσική του Άλις Κούπερ ηχογραφήθηκε ξανά για να προσεγγίσει ένα νέο κοινό. Το άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε περιλαμβάνει νανουρίσματα για βρέφη.



Με τίτλο «Lullaby Versions Of Alice Cooper» το νέο άλμπουμ αποτελείται από κατευναστικές ορχηστρικές εκδόσεις ορισμένων από των πιο μεγάλων επιτυχιών του θρυλικού rocker, όπως «Poison», «School’s Out» και «Under My Wheels».



Το άλμπουμ κυκλοφόρησε σε συνεργασία με την Twinkle Twinkle Little Rock Star, την εταιρεία που δημιουργεί «υπέροχες εκδόσεις νανουρισμάτων αγαπημένων καλλιτεχνών» της pop, rock και metal μέσω του Roma Music Group, μουσική που είναι κατάλληλη όχι μόνο για μωρά, αλλά και για ενήλικες που κάνουν γιόγκα ή επιζητούν χαλάρωση.



Με περισσότερους από 135 τίτλους στον κατάλογό της, η εταιρεία έχει μετατρέψει σε νανουρίσματα τραγούδια των Adele, The Beatles, Lady Gaga και Metallica.



Την Twinkle Twinkle Little Rock Star έχουν ιδρύσει δύο βετεράνοι της μουσικής βιομηχανίας που έχουν θέσει την ποιότητα των συγκεκριμένων ηχογραφήσεων ως κορυφαία προτεραιότητά τους.



O θρύλος της ροκ, Άλις Κούπερ θα έχει ρόλο οικοδεσπότη σε livestream συναυλία των Evanescence.



Το συγκρότημα θα ερμηνεύσει τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ του, «The Bitter Truth» που κυκλοφόρησε στις 26 Μαρτίου και από παλαιότερες ηχογραφήσεις του.



Η συναυλία «Driven To Perform» θα μεταδοθεί μέσω streaming στις 13 Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ